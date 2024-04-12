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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Кокимбо Юнидо
1:0
Второй тайм: 86'
Спортиво Лукеньо
0'
1:0
15' Гол
Чавес Андрес
34' Желтая карточка
Nicolas Mana
37' Желтая карточка
Мендоса Хорхе
43' Желтая карточка
Акоста Диего
61' Желтая карточка
Dylan Escobar

Ход матча

15'
Чавес Андрес
1:0
34'
 
Nicolas Mana
37'
 
Мендоса Хорхе
43'
 
Акоста Диего
57'
Luciano Cabral
Martin Mundaca
 
61'
Dylan Escobar
 
67'
 
Alex Alvarez
Бенитес Хорхе
67'
 
Diego Fernandez
Lautaro Comas
68'
 
Marcelo Ferreira III
Акоста Диего
73'
 
Sergio Fretes
Nicolas Mana
79'
Кабрера Бруно
Elvis Hernandez
 
79'
Корнехо Хуан
Benjamin Chandia
 
Лучшие коэффициенты
Кокимбо Юнидо
Ничья
Спортиво Лукеньо
2.02
7.00
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3.91
Все Коэффициенты
13
Diego
Sanchez
I
5
Dylan
Escobar
4
Elvis
Hernandez
3
Manuel
Fernandez
28
Sebastian
Cabrera
6
Dylan
Glaby
7
Sebastian
Galani
26
Christopher
Barrera
30
Benjamin
Chandia
32
Martin
Mundaca
9
Чавес
Андрес
12
Агилар
Альфредо
2
Rodi
Ferreira
5
Alexis
Villalva
23
Pablo
Aguilar1
34
Diego
Vera
III
10
Nicolas
Mana
18
Рохас
Родриго
8
Мендоса
Хорхе
37
Lautaro
Comas
28
Акоста
Диего
27
Бенитес
Хорхе
Кокимбо Юнидо
Спортиво Лукеньо

Бомбардиры внутри турнира

Кокимбо Юнидо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чавес Андрес 1 0.33
Nicolas Johansen 1 (1) 0.33
Спортиво Лукеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Fernandez 1 0.33

Карточки

Кокимбо Юнидо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maximiliano Camargo 1 0
Elvis Hernandez 1 0
Dylan Escobar 1 0
Спортиво Лукеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохас Родриго 1 0
Мендоса Хорхе 1 0
Nicolas Mana 1 0
Ruben Rios 1 0
Акоста Диего 1 0

Результаты матчей

Кокимбо Юнидо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортиво Лукеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортиво Лукеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0
Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 1:0 Кокимбо Юнидо - Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо - Ньюбленсе 1:3 Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:1 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1
Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Спортиво Лукеньо - 2 де Майо 2:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 1:1 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 2:0 Спортиво Лукеньо - Спортиво Триниденсе 2:1

Результаты матчей

Кокимбо Юнидо
Спортиво Лукеньо

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кокимбо Юнидо
Спортиво Лукеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Кокимбо Юнидо
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Спортиво Лукеньо
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кокимбо Юнидо
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Спортиво Лукеньо
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спортиво Лукеньо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Кокимбо Юнидо
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ред Булл Брагантино
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Альянса Петролера Emerson Batalla 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Весь список
  • 57'
    Martin Mundaca уходит с поля. Luciano Cabral выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Агилар Альфредо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 43'
    Акоста Диего получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Мендоса Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Nicolas Mana получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Dylan Escobar сделал результативную передачу.
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    • Лучшие коэффициенты
    Кокимбо Юнидо
    Ничья
    Спортиво Лукеньо
    2.02
    7.00
    Реклама, fon.bet
    3.91
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    Кокимбо Юнидо
    Спортиво Лукеньо
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