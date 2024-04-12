Тур: 2.
1:0
Второй тайм: 86'
0'
1:0
15' ГолЧавес Андрес
34' Желтая карточкаNicolas Mana
37' Желтая карточкаМендоса Хорхе
43' Желтая карточкаАкоста Диего
61' Желтая карточкаDylan Escobar
Ход матча
15'
1:0
34'
37'
43'
61'
10
Nicolas
Mana
28
Акоста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Axel Cortes
-
-
-
14 Diego Plaza
-
Главный тренер: Fernando Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Nicolas ManaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Акоста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Alan Ledesma
-
-
Главный тренер: Julio Caceres
Бомбардиры внутри турнира
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чавес Андрес
|1
|0.33
|Nicolas Johansen
|1 (1)
|0.33
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Fernandez
|1
|0.33
Карточки
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maximiliano Camargo
|1
|0
|Elvis Hernandez
|1
|0
|Dylan Escobar
|1
|0
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохас Родриго
|1
|0
|Мендоса Хорхе
|1
|0
|Nicolas Mana
|1
|0
|Ruben Rios
|1
|0
|Акоста Диего
|1
|0
Результаты матчей
Кокимбо Юнидо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортиво Лукеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортиво Лукеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0
Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 1:0 Кокимбо Юнидо - Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо - Ньюбленсе 1:3 Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:1 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1
Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Спортиво Лукеньо - 2 де Майо 2:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 1:1 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 2:0 Спортиво Лукеньо - Спортиво Триниденсе 2:1
Результаты матчей
Кокимбо Юнидо
Спортиво Лукеньо
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кокимбо Юнидо
Спортиво Лукеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2