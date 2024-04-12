  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Дельфин
1:1
Конец матча
Бельграно
0'
6' Желтая карточка
Гарсия Ариэль
23' Желтая карточка
Jose Angulo1
23' Желтая карточка
Мерьяно Николас
0:1
42' Гол
Хара Франко
45' Желтая карточка
Рохас Ариэль
60' Желтая карточка
Лосада Науэль
1:1
90' Гол
Juan Elordi
90' Желтая карточка
Лонго Сантьяго
90' Желтая карточка
Gianni Cagua
90' Желтая карточка
Jean Carlos Humanante Vargas
90'+6
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
2
Nicolas
Goitea
14
Ignacio
Gariglio
3
Juan
Elordi
55
Рейес
Майкель
5
Cristian
Garcia
16
Luis
Castro
8
Enzo
Gaggi
9
Jose
Angulo1
79
Horacio
Tijanovich
25
Лосада
Науэль
4
Баринага
Хуан
40
Морено
Матиас
37
Mariano
Troilo
13
Мерьяно
Николас
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
32
Рохас
Ариэль
II
5
Лонго
Сантьяго
11
Рейна
Брайан
15
Гарсия
Ариэль
29
Хара
Франко
Дельфин
Бельграно

Бомбардиры внутри турнира

Дельфин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 3 (1) 1
Ignacio Gariglio 2 0.67
Braian Oyola 1 0.33
Juan Elordi 1 0.33
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 1 0.5

Карточки

Дельфин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Angulo1 1 0
Jean Carlos Humanante Vargas 1 0
Josue Cuero 1 0
Gianni Cagua 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонго Сантьяго 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Лосада Науэль 1 0
Баринага Хуан 1 0
Мерьяно Николас 1 0

Результаты матчей

Дельфин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Дельфин
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1
Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - Гуаякиль Сити 1:0 Мушук Руна - Дельфин 2:0 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 1:0
Бельграно
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0

Результаты матчей

Дельфин
Бельграно

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дельфин
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Бельграно
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Реал Томайпо
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дельфин
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Томайпо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Томайпо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Альянса Петролера Emerson Batalla 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Бельграно Лонго Сантьяго 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Гарсия Ариэль уходит с поля. Марин Матиас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дельфин 1:1 Бельграно онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный