Тур: 2.
0'
6' Желтая карточкаГарсия Ариэль
23' Желтая карточкаJose Angulo1
23' Желтая карточкаМерьяно Николас
0:1
42' ГолХара Франко
45' Желтая карточкаРохас Ариэль
60' Желтая карточкаЛосада Науэль
1:1
90' ГолJuan Elordi
90' Желтая карточкаЛонго Сантьяго
90' Желтая карточкаGianni Cagua
90' Желтая карточкаJean Carlos Humanante Vargas
90'+6
Ход матча
23'
23'
42'
0:1
45'
60'
90'
1:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
16
Luis
Castro
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
- Основной состав
-
26 Эрас БрайанВратарь
-
13 Josue CueroЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Luis CastroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
30 Luis Becerra
-
19 Justin Alman
-
-
54 Erick Zuniga
-
22 Gianni Cagua
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Duro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
Бомбардиры внутри турнира
Дельфин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|3 (1)
|1
|Ignacio Gariglio
|2
|0.67
|Braian Oyola
|1
|0.33
|Juan Elordi
|1
|0.33
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|1
|0.5
Карточки
Дельфин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Angulo1
|1
|0
|Jean Carlos Humanante Vargas
|1
|0
|Josue Cuero
|1
|0
|Gianni Cagua
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонго Сантьяго
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Лосада Науэль
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Мерьяно Николас
|1
|0
Результаты матчей
Дельфин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Дельфин
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1
Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - Гуаякиль Сити 1:0 Мушук Руна - Дельфин 2:0 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 1:0
Бельграно
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0
Результаты матчей
Дельфин
Бельграно
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дельфин
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Бельграно
|Лонго Сантьяго
|2