Тур: 22. Стадион: Левый Берег.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
20
Червак
Вадим
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Заря
Металлист-1925
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
3
3.33
Среднее время на гол
30
27
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|5
|0.26
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.16
|Батагов Арсений
|2
|0.11
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Волошин Викентий
|1
|0.05
|Джордан
|1
|0.05
|Бугай Владислав
|1
|0.05
|Русин Назарий
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Яцык Александр
|1
|0.05
|Jakov Basic
|1
|0.05
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.14
|Юсов Дмитрий
|3
|0.14
|Дмитренко Владислав
|3
|0.14
|Русин Ростислав
|2
|0.09
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.05
|Имереков Максим
|1
|0.05
|Гармаш Денис
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ременюк Андрей
|1
|0.05
|Ari Moura
|1
|0.05
|Овусу Раймонд
|1
|0.05
|Фарина Марьян
|1
|0.05
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.05
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|5
|2
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
10
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Металлист-1925
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
11
6
Заря
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Металлист-1925
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
4
36%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
14%
2
11%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
1
14%
5
26%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
6
32%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
1
5%
1-15
5
36%
5
26%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
14%
6
32%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
17%
4
18%
1-15
4
22%
5
23%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
4
18%
76-90
Пропущено
21
38
13 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
3
14%
3
8%
1-15
7
33%
6
16%
16-30
3
14%
9
24%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
2
10%
8
21%
61-75
5
24%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0
Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4
Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3
Результаты матчей
Заря
Металлист-1925
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Заря
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
82
17
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
46
38
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
147
513
615
117
120
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|2.
|20
|13
|5
|2
|39 - 17
|44
|3.
|0:0
|19
|12
|3
|4
|41 - 21
|39
|4.
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7.
|0:0
|22
|8
|6
|8
|21 - 28
|30
|8.
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9.
|21
|6
|7
|8
|21 - 25
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|17 - 23
|25
|11.
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|12.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|18 - 21
|20
|13.
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14.
|0:0
|22
|4
|5
|13
|21 - 39
|17
|15.
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|16.
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|0:0
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|13 - 10
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|6.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 6