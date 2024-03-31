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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Заря
2:1
Конец матча
Металлист-1925
0'
26' Желтая карточка
Юсов Дмитрий
1:0
41' Гол
Герреро Эдуардо
1:1
63' Гол
Юсов Дмитрий
2:1
76' Гол
Герреро Эдуардо
89' Желтая карточка
Ндур Алиун
90' Желтая карточка
Jakov Basic
90'+67
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
20
Чурко
Вячеслав
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
23
Yaroslav
Protsenko
2
Капинус
Дмитрий
32
Имереков
Максим
20
Червак
Вадим
74
Фарина
Марьян
10
Русин
Ростислав
80
Юрченко
Владлен
28
Габелок
Артём
14
Юсов
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
24
Овусу
Раймонд
Заря
Металлист-1925

История личных встреч

Заря
Металлист-1925

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:6

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

3
3.33

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.37
Антюх Денис 3 (2) 0.16
Батагов Арсений 2 0.11
Нагнойный Денис 1 0.05
Волошин Викентий 1 0.05
Яцык Александр 1 0.05
Джордан 1 0.05
Бугай Владислав 1 0.05
Русин Назарий 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Jakov Basic 1 0.05
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 4 0.18
Борячук Андрей 3 (1) 0.14
Дмитренко Владислав 3 0.14
Русин Ростислав 2 0.09
Овусу Раймонд 1 0.05
Oleksiy Sydorov 1 0.05
Имереков Максим 1 0.05
Гармаш Денис 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ременюк Андрей 1 0.05
Ari Moura 1 0.05
Фарина Марьян 1 0.05
Юрченко Владлен 1 (1) 0.05
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 5 2
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Батагов Арсений 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0
Jakov Basic 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Имереков Максим 1 0
Гармаш Денис 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0

Результаты матчей

Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
11
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Металлист-1925
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

11
6
Заря
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
1
5%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
2
25%
7
33%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
1
5%
1-15
5
36%
5
26%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
14%
6
32%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Забито

20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
15%
4
17%
1-15
4
20%
5
22%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
4
17%
76-90

Пропущено

22
40
13 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
3
14%
3
8%
1-15
7
32%
6
15%
16-30
3
14%
10
25%
31-45
1
5%
4
10%
46-60
3
14%
8
20%
61-75
5
23%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0
Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4
Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3

Результаты матчей

Заря
Металлист-1925

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Заря
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
6
1.5
3
9
1
9
2.5
1
11
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
15
7
6
13
1.5
6
16
1
18
2.5
1
21
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
3.
Днепр-1
 1:0 22 12 6 4 30 - 19 42
4.
Динамо Киев
 5:0 19 13 2 4 46 - 21 41
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 0:5 22 8 5 9 21 - 33 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
ЛНЗ Черкассы
 21 6 7 8 21 - 25 25
10.
Александрия
 21 6 7 8 17 - 23 25
11.
Колос Ковалёвка
 0:1 21 5 9 7 15 - 16 24
12.
Заря
 19 5 7 7 20 - 22 22
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Верес
 21 3 7 11 18 - 33 16
15.
Металлист-1925
 22 4 4 14 22 - 41 16
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 5:0 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 1:0 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 11 3 4 4 7 - 8 13
10.
Ворскла
 0:5 11 3 3 5 12 - 22 12
11.
Заря
 9 3 2 4 7 - 8 11
12.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
13.
Верес
 11 2 4 5 14 - 21 10
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:0 11 7 3 1 15 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
4.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
6.
Динамо Киев
 5:0 9 5 2 2 25 - 14 17
7.
Ворскла
 0:5 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 11 2 4 5 11 - 13 10
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
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    • 46'
      Червак Вадим уходит с поля. Бичек Константин выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Арсений Батахов сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Герреро Эдуардо бьет в цель!
    • 32'
      Русин Ростислав уходит с поля. Жичиков Максим выходит вместо него
    • 26'
      Юсов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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