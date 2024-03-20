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История личных встреч
Динамо Москва
Крылья Советов
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
51.7%
17.3%
9 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
79
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.53
0.64
Среднее время на гол
58
140
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.41
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
63
100
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Прогнозы на матч Динамо Москва - Крылья Советов
Исход игры
Динамо Москва
100% (1)
Ничья
0% (0)
Крылья Советов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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