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Динамо Москва
 
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Крылья Советов

История личных встреч

Динамо Москва
Крылья Советов

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
51.7%
17.3%
9 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
5:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
79

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.53
0.64

Среднее время на гол

58
140

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.41
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

63
100

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2024, осталось 1 день 20 часов 20 минут.



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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Динамо Москва
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Крылья Советов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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