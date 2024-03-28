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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 25.
Родина Москва
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 50
Родина Москва 86% (43)
X 12% (6)
Волгарь 2% (1)
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Ничья
Волгарь
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История личных встреч

Родина Москва
Волгарь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
0:4
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

225
56

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.57
Гордюшенко Астемир 5 0.22
Турищев Максим 4 0.17
Калмыков Амур 4 (1) 0.17
Клещенко Александр 2 0.09
Самко Владислав 2 0.09
Султонов Мухаммад 1 0.04
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.04
Кризан Митча 1 0.04
Сокол Артём 1 (1) 0.04
Куль Руслан 1 (1) 0.04
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 4 0.17
Жамалетдинов Тимур 3 0.13
Гилязетдинов Артур 3 0.13
Косарев Кирилл 2 0.09
Клёнкин Данил 2 (1) 0.09
Зуев Илья 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Прошкин Егор 1 0.04

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Бакаев Солтмурад 4 0
Клещенко Александр 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Воропаев Артём 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Сокол Артём 1 1
Гордюшенко Астемир 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Кризан Митча 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Эдилсон 1 0
Марсиньо Силва 1 0
Куликов Даниил 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Данила 4 0
Лесников Дмитрий 2 1
Ткачук Денис 3 0
Гилязетдинов Артур 3 0
Прошкин Егор 3 0
Хомуха Иван 2 0
Зуев Илья 2 0
Анисимов Андрей 2 0
Шляков Евгений 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Обивалин Сергей 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Пушкарёв Денис 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Волгарь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Родина Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Волгарь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
16

Упущенные победы

18
7
Родина Москва
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Волгарь
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

21
11

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
18%
3
38%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
6%
1
11%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Пропущено

11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
4
36%
4
19%
76-90

Забито

35
17
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
4
11%
2
12%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
4
11%
7
41%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
5
14%
3
18%
61-75
9
26%
2
12%
76-90

Пропущено

20
30
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
4
20%
4
13%
61-75
8
40%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2
Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0
Волгарь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0

Результаты матчей

Родина Москва
Волгарь

Точный счет

4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
4 раза 17%
1
11 раз 48%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
2
10
2
9
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
5
6
6
1.5
1
10
2
10
2.5
1
10
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
14
9
10
13
1.5
3
20
4
19
2.5
1
22
4
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.



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  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 50
    Родина Москва 86% (43)
    X 12% (6)
    Волгарь 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Волгарь
    1.55
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    4.05
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    7.30
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    Прогнозы на матч Родина Москва - Волгарь

    Исход игры
    Родина Москва
    86% (43)
    Ничья
    12% (6)
    Волгарь
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (14)
    Меньше
    71.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    40.82% (20)
    Нет
    59.18% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Родина Москва
    30% (15)
    2:0 Родина Москва
    28% (14)
    2:1 Родина Москва
    26% (13)
    1:1 Ничья
    12% (6)
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