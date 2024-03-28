Тур: 25.
Позже
История личных встреч
Родина Москва
Волгарь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.4
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
225
56
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.57
|Гордюшенко Астемир
|5
|0.22
|Турищев Максим
|4
|0.17
|Калмыков Амур
|4 (1)
|0.17
|Клещенко Александр
|2
|0.09
|Самко Владислав
|2
|0.09
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.04
|Кризан Митча
|1
|0.04
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.04
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.04
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лесников Дмитрий
|4
|0.17
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.13
|Гилязетдинов Артур
|3
|0.13
|Косарев Кирилл
|2
|0.09
|Клёнкин Данил
|2 (1)
|0.09
|Зуев Илья
|1
|0.04
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|Прошкин Егор
|1
|0.04
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Бакаев Солтмурад
|4
|0
|Клещенко Александр
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Дмитриев Олег
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Эдилсон
|1
|0
|Марсиньо Силва
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирнов Данила
|4
|0
|Лесников Дмитрий
|2
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Гилязетдинов Артур
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Зуев Илья
|2
|0
|Анисимов Андрей
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Обивалин Сергей
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Ушатов Кирилл
|1
|0
|Одоевский Даниил
|1
|0
|Шайхтдинов Дамир
|1
|0
|Пушкарёв Денис
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Волгарь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Родина Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Волгарь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
16
Упущенные победы
18
7
Родина Москва
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Волгарь
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
21
11
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
18%
3
38%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
6%
1
11%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
1
11%
76-90
Пропущено
11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
4
36%
4
19%
76-90
Забито
35
17
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
4
11%
2
12%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
4
11%
7
41%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
5
14%
3
18%
61-75
9
26%
2
12%
76-90
Пропущено
20
30
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
4
20%
4
13%
61-75
8
40%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2
Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0
Волгарь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0
Результаты матчей
Родина Москва
Волгарь
Точный счет
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
4 раза 17%
1
11 раз 48%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Волгарь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
47
210
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
65
66
110
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
149
1013
320
419
122
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Родина Москва - Волгарь
Исход игры
Родина Москва
86% (43)
Ничья
12% (6)
Волгарь
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (14)
Меньше
71.43% (35)
Обе команды забьют
Да
40.82% (20)
Нет
59.18% (29)
Популярный счёт
1:0 Родина Москва
30% (15)
2:0 Родина Москва
28% (14)
2:1 Родина Москва
26% (13)
1:1 Ничья
12% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!