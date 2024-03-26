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Тур: 1.
Каймановы острова
FIFA #197
 
Позже
Молдова
FIFA #155
Прогнозы 118
Каймановы острова 3.4% (4)
X 6.8% (8)
Молдова 89.8% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Lachlin
Lambert
7
Kareem
Foster
3
Joshwa
Campbell
4
Jahziah
Johnson
23
Jabari
Campbell
8
Matthew
Suberan
11
Trey
Ebanks
18
Jaydon
Whittaker
10
Zachary
Scott
16
Jayden
Wright
9
Студентхоффт
Гуннар
12
Аврам
Кристиан
20
Плэтикэ
Сергиу
14
Крачун
Артур
5
Посмак
Вячеслав
2
Рябчук
Олег
22
Раца
Вадим
7
Ионице
Артур
11
Каймаков
Михаил
16
Штиня
Виктор
24
Домашкан
Виталий
17
Постолаки
Вирджилиу
Каймановы острова
Молдова

Результаты последних матчей

Каймановы острова
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аруба - Каймановы острова 5:1 Каймановы острова - Американские Виргинские острова 2:1 Каймановы острова - Аруба 1:2 Американские Виргинские острова - Каймановы острова 2:2
Пуэрто-Рико - Каймановы острова 5:1 Каймановы острова - Пуэрто-Рико 0:3 Каймановы острова - Британские Виргинские острова 1:1 Британские Виргинские острова - Каймановы острова 1:1 Бермудские острова - Каймановы острова 1:1 Каймановы острова - Аруба 1:3 Каймановы острова - Канада 0:11 Суринам - Каймановы острова 3:0 Барбадос - Каймановы острова 3:0 Каймановы острова - Американские Виргинские острова 1:0 Каймановы острова - Сен-Мартен 1:0 Сен-Мартен - Каймановы острова 3:0 Каймановы острова - Барбадос 3:2 Американские Виргинские острова - Каймановы острова 0:2 Каймановы острова - Монтсеррат 1:2 Каймановы острова - Сент-Люсия 0:0
Молдова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1
Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В одном из товарищеских поединков игрового дня встретятся сборные Молдовы и Каймановых островов. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Каймановы острова - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 118
Каймановы острова 3.4% (4)
X 6.8% (8)
Молдова 89.8% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Каймановы острова - Молдова онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Каймановы острова - Молдова

Исход игры
Каймановы острова
4.1% (5)
Ничья
6.6% (8)
Молдова
89.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
35.4% (40)
Нет
64.6% (73)
Популярный счёт
0:2 Молдова
33.9% (41)
1:2 Молдова
19.8% (24)
0:1 Молдова
14% (17)
0:3 Молдова
8.3% (10)
1:1 Ничья
6.6% (8)
1:3 Молдова
5% (6)
0:4 Молдова
1.7% (2)
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Молдова
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