Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
11
Trey
Ebanks
14
Крачун
Артур
22
Раца
Вадим
16
Штиня
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Trey EbanksПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
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-
-
Главный тренер: Benjamin Pugh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Райлян ДоринВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
Результаты последних матчей
Каймановы острова
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аруба - Каймановы острова 5:1 Каймановы острова - Американские Виргинские острова 2:1 Каймановы острова - Аруба 1:2 Американские Виргинские острова - Каймановы острова 2:2
Пуэрто-Рико - Каймановы острова 5:1 Каймановы острова - Пуэрто-Рико 0:3 Каймановы острова - Британские Виргинские острова 1:1 Британские Виргинские острова - Каймановы острова 1:1 Бермудские острова - Каймановы острова 1:1 Каймановы острова - Аруба 1:3 Каймановы острова - Канада 0:11 Суринам - Каймановы острова 3:0 Барбадос - Каймановы острова 3:0 Каймановы острова - Американские Виргинские острова 1:0 Каймановы острова - Сен-Мартен 1:0 Сен-Мартен - Каймановы острова 3:0 Каймановы острова - Барбадос 3:2 Американские Виргинские острова - Каймановы острова 0:2 Каймановы острова - Монтсеррат 1:2 Каймановы острова - Сент-Люсия 0:0
Молдова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1
Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каймановы острова - Молдова
Исход игры
Каймановы острова
4.1% (5)
Ничья
6.6% (8)
Молдова
89.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
35.4% (40)
Нет
64.6% (73)
Популярный счёт
0:2 Молдова
33.9% (41)
1:2 Молдова
19.8% (24)
0:1 Молдова
14% (17)
0:3 Молдова
8.3% (10)
1:1 Ничья
6.6% (8)
1:3 Молдова
5% (6)
0:4 Молдова
1.7% (2)
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