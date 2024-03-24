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Тур: 1.
Каймановы острова
FIFA #197
 
Позже
Молдова
FIFA #155
Прогнозы 30
Каймановы острова 6.7% (2)
X 10% (3)
Молдова 83.3% (25)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Каймановы острова
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аруба - Каймановы острова 5:1 Каймановы острова - Американские Виргинские острова 2:1 Каймановы острова - Аруба 1:2 Американские Виргинские острова - Каймановы острова 2:2
Пуэрто-Рико - Каймановы острова 5:1 Каймановы острова - Пуэрто-Рико 0:3 Каймановы острова - Британские Виргинские острова 1:1 Британские Виргинские острова - Каймановы острова 1:1 Бермудские острова - Каймановы острова 1:1 Каймановы острова - Аруба 1:3 Каймановы острова - Канада 0:11 Суринам - Каймановы острова 3:0 Барбадос - Каймановы острова 3:0 Каймановы острова - Американские Виргинские острова 1:0 Каймановы острова - Сен-Мартен 1:0 Сен-Мартен - Каймановы острова 3:0 Каймановы острова - Барбадос 3:2 Американские Виргинские острова - Каймановы острова 0:2 Каймановы острова - Монтсеррат 1:2 Каймановы острова - Сент-Люсия 0:0
Молдова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1
Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Каймановы острова - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 42 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 30
    Каймановы острова 6.7% (2)
    X 10% (3)
    Молдова 83.3% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Каймановы острова - Молдова онлайн

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    Прогнозы на матч Каймановы острова - Молдова

    Исход игры
    Каймановы острова
    6.7% (2)
    Ничья
    10% (3)
    Молдова
    83.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.03% (9)
    Меньше
    68.97% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    34.48% (10)
    Нет
    65.52% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Молдова
    36.7% (11)
    0:1 Молдова
    16.7% (5)
    1:2 Молдова
    13.3% (4)
    1:1 Ничья
    10% (3)
    1:3 Молдова
    6.7% (2)
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    Каймановы острова
    Молдова
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