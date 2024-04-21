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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Краковия
0:1
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
0:1
19' Гол
Хайда Войцех
38' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
47' Желтая карточка
Ревенко Иоан-Кэлин
47' Желтая карточка
Хайда Войцех
52' Желтая карточка
Атанасов Яни
72' Желтая карточка
Крачун Артур
75' Желтая карточка
Запольник Камиль
90'+5
13
Sebastian
Madejski
22
Хосконен
Артту
33
Битри
Энео
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
19
Олафссон
Давид-Кристьян
88
Соколовски
Патрик
6
Атанасов
Яни
7
Patryk
Makuch
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
48
Зых
Оливер
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
5
Konrad
Stepien
16
Вальски
Михал
6
Ли
Чжин-Хен
70
Хайда
Войцех
10
Hubert
Tomalski
25
Запольник
Камиль
Краковия
3-4-2-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Пуща Неполомице

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 8 0.28
Ракочи Михал 5 0.17
Patryk Makuch 4 0.14
Атанасов Яни 4 (1) 0.14
Karol Knap 4 (2) 0.14
Гицэ Вирджил 4 0.14
Ярошински Павел 3 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.03
Глик Камил 1 0.03
Какабадзе Отар 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 7 (5) 0.24
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.21
Семашко Артур 5 0.17
Запольник Камиль 4 (1) 0.14
Холевяк Матеуш 3 0.1
Якуба Роман 3 0.1
Piotr Mrozinski 1 0.03
Кой Михал 1 0.03
Кидрич Рок 1 0.03
Хайда Войцех 1 0.03
Вальски Михал 1 0.03
Bartlomiej Poczobut 1 0.03
Майчрзак Джордан 1 0.03
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 8 0
Атанасов Яни 6 0
Ракочи Михал 6 0
Takuto Oshima 6 0
Какабадзе Отар 4 1
Гицэ Вирджил 5 0
Ярошински Павел 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Хосконен Артту 2 0
Соколовски Патрик 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Грошшо Лукаш 1 0
Югас Якуб 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 10 1
Jacub Serafin 8 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 6 0
Хайда Войцех 6 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Bartlomiej Poczobut 3 0
Семашко Артур 3 0
Hubert Tomalski 3 0
Зых Оливер 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 1
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Кой Михал 2 0
Вальски Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Пуща Неполомице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
12
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Пуща Неполомице
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
20
Краковия
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Пуща Неполомице
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

28
32

Голы по времени матча

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
8
33%
4
27%
76-90

Пропущено

26
27
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
12%
2
7%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
9
35%
10
37%
76-90

Забито

16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
4
25%
3
14%
1-15
5
31%
5
24%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
6
29%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
33%
4
22%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
7
39%
76-90

Забито

40
36
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
7
18%
6
17%
1-15
9
23%
9
25%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
6
15%
3
8%
46-60
6
15%
8
22%
61-75
9
23%
6
17%
76-90

Пропущено

38
45
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 22
4
11%
3
7%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
8
21%
10
22%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
13
34%
17
38%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1
Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0

Результаты матчей

Краковия
Пуща Неполомице

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Краковия
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
7
1.5
6
8
2
13
2.5
1
13
2
13
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
4
11
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
23
6
11
18
1.5
10
19
3
26
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 29 16 7 6 66 - 39 55
2.
Лех
 1:0 29 14 9 6 41 - 32 51
3.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 29 14 5 10 54 - 34 47
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 29 12 6 11 39 - 38 42
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Пяст
 29 7 14 8 30 - 32 35
13.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
14.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
15.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
ЛКС Лодзь
 0:1 29 5 6 18 26 - 59 21
18.
Рух Хожув
 29 2 14 13 31 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 1:0 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 0:1 15 4 5 6 17 - 27 17
16.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 1:0 15 5 6 4 14 - 20 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
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    • 46'
      Рыпэ Корнел уходит с поля. Филип Кухарчик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Гицэ Вирджил получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Запольник Камиль сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Хайда Войцех бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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