Тур: 29. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Karol Arys
0:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолХайда Войцех
38' Желтая карточкаГицэ Вирджил
47' Желтая карточкаРевенко Иоан-Кэлин
47' Желтая карточкаХайда Войцех
52' Желтая карточкаАтанасов Яни
72' Желтая карточкаКрачун Артур
75' Желтая карточкаЗапольник Камиль
90'+5
Ход матча
19'
0:1
38'
47'
52'
72'
75'
33
Битри
Энео
10
Ракочи
Михал
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Fabian Bzdyl
-
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Jakub Stec
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Краковия
Пуща Неполомице
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|8
|0.28
|Ракочи Михал
|5
|0.17
|Patryk Makuch
|4
|0.14
|Атанасов Яни
|4 (1)
|0.14
|Karol Knap
|4 (2)
|0.14
|Гицэ Вирджил
|4
|0.14
|Ярошински Павел
|3
|0.1
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.03
|Глик Камил
|1
|0.03
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|7 (5)
|0.24
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.21
|Семашко Артур
|5
|0.17
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.14
|Холевяк Матеуш
|3
|0.1
|Якуба Роман
|3
|0.1
|Piotr Mrozinski
|1
|0.03
|Кой Михал
|1
|0.03
|Кидрич Рок
|1
|0.03
|Хайда Войцех
|1
|0.03
|Вальски Михал
|1
|0.03
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.03
|Майчрзак Джордан
|1
|0.03
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|8
|0
|Атанасов Яни
|6
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|4
|1
|Гицэ Вирджил
|5
|0
|Ярошински Павел
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|10
|1
|Jacub Serafin
|8
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|6
|0
|Хайда Войцех
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Bartlomiej Poczobut
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Hubert Tomalski
|3
|0
|Зых Оливер
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|1
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Кой Михал
|2
|0
|Вальски Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Пуща Неполомице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
12
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Пуща Неполомице
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
20
Краковия
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Пуща Неполомице
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
28
32
Голы по времени матча
Забито
24
15
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
8
33%
4
27%
76-90
Пропущено
26
27
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
12%
2
7%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
9
35%
10
37%
76-90
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
4
25%
3
14%
1-15
5
31%
5
24%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
6
29%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
33%
4
22%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
7
39%
76-90
Забито
40
36
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
7
18%
6
17%
1-15
9
23%
9
25%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
6
15%
3
8%
46-60
6
15%
8
22%
61-75
9
23%
6
17%
76-90
Пропущено
38
45
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 22
4
11%
3
7%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
8
21%
10
22%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
13
34%
17
38%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1
Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0
Результаты матчей
Краковия
Пуща Неполомице
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Краковия
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
131
87
68
213
113
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
311
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
236
1118
1019
326
227
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|7
|6
|66 - 39
|55
|2.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|41 - 32
|51
|3.
|28
|14
|8
|6
|38 - 26
|50
|4.
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|5.
|29
|14
|5
|10
|54 - 34
|47
|6.
|28
|12
|10
|6
|43 - 33
|46
|7.
|29
|12
|10
|7
|50 - 32
|46
|8.
|29
|12
|6
|11
|39 - 38
|42
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|29
|9
|8
|12
|31 - 43
|35
|11.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|12.
|29
|7
|14
|8
|30 - 32
|35
|13.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|14.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|15.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|0:1
|29
|5
|6
|18
|26 - 59
|21
|18.
|29
|2
|14
|13
|31 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|38 - 14
|32
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|1:0
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|12.
|14
|5
|6
|3
|18 - 14
|21
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|0:1
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|16.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|19 - 15
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|5.
|1:0
|15
|5
|6
|4
|14 - 20
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|12.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|0:1
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9