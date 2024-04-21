Тур: 4. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Ход матча
1
Варлесон
41
Сике
Уго
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
34
Батай
Йелле
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Серкль Брюгге
Антверпен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
18 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
2 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.78
0.56
Среднее время на гол
115
162
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.22
1.78
Среднее время на гол
73
50
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|24 (2)
|0.71
|Минда Алан
|8
|0.24
|Сомерс Тибо
|7
|0.21
|Олайгбе Казим
|4
|0.12
|Лопес Леонардо
|2
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.29
|Иленикена Джордж
|8
|0.24
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.15
|Муйя Арбнор
|5
|0.15
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.15
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.15
|Эджуке Чидера
|3
|0.09
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.09
|Керк Джирано
|2
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Попович Борис
|4
|2
|Денкей Кевин
|6
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Лопес Леонардо
|5
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Фрэнсис Абу
|3
|0
|Минда Алан
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|8
|0
|Ван Ден Босх Зено
|5
|0
|Керк Джирано
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Батай Йелле
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Ван Боммел Марк
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|1
|Де Лат Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Антверпен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
10
Серкль Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Антверпен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
16
31
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Антверпен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
23
41
Голы по времени матча
Забито
29
22
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
7
24%
5
23%
31-45
7
24%
2
9%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
5
17%
5
23%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
39%
6
30%
76-90
Забито
21
31
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
24%
6
19%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
2
10%
9
29%
29%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
8
38%
5
16%
61-75
4
19%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
19
14
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
16%
2
14%
1-15
5
26%
1
7%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
2
11%
4
29%
76-90
Забито
50
53
20 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
9
18%
8
15%
1-15
2
4%
5
9%
16-30
9
18%
14
26%
31-45
9
18%
3
6%
46-60
12
24%
9
17%
61-75
9
18%
14
26%
76-90
Пропущено
37
34
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
5
14%
4
12%
1-15
6
16%
3
9%
16-30
9
24%
7
21%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
1
3%
5
15%
61-75
9
24%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0
Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Антверпен
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
97
88
412
610
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
710
611
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2310
1617
1419
528
924
231
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|38
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|35
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|34
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|33
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|30
|6.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|38
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|31
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|26
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|27
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|17 (8)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7