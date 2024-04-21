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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 19'
Антверпен
0'

Ход матча

12'
Фрэнсис Абу
Уткус Эдгарас
 
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Антверпен
2.58
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Все Коэффициенты
1
Варлесон
41
Сике
Уго
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
10
Виейра
Фелипе
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
91
Ламменс
Сенне
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
27
Кейта
Мандела
6
Матазо
Элио
19
Эджуке
Чидера
10
Баликвиша
Мишель-Анже
17
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Антверпен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

18 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
2 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.56

Среднее время на гол

115
162

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.22
1.78

Среднее время на гол

73
50

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 24 (2) 0.71
Минда Алан 8 0.24
Сомерс Тибо 7 0.21
Олайгбе Казим 4 0.12
Лопес Леонардо 2 0.06
Уткус Эдгарас 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.29
Иленикена Джордж 8 0.24
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.15
Муйя Арбнор 5 0.15
Эккеленкамп Юрген 5 0.15
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.15
Эджуке Чидера 3 0.09
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.09
Керк Джирано 2 0.06
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 11 0
Уткус Эдгарас 8 0
Попович Борис 4 2
Денкей Кевин 6 0
Назиньо Флавио 4 1
Лопес Леонардо 5 0
Сомерс Тибо 5 0
Даланн Йеспер 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Фрэнсис Абу 3 0
Минда Алан 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 8 0
Ван Ден Босх Зено 5 0
Керк Джирано 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Кейта Мандела 2 1
Алдервейрельд Тоби 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Батай Йелле 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Ван Боммел Марк 2 0
Кулибали Сумайла 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Вейндал Оуэн 0 1
Де Лат Ричи 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Антверпен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
10
Серкль Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Антверпен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

16
31
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Антверпен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

23
41

Голы по времени матча

Забито

29
22
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
7
24%
5
23%
31-45
7
24%
2
9%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
5
17%
5
23%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
39%
6
30%
76-90

Забито

21
31
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
24%
6
19%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
2
10%
9
29%
29%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
8
38%
5
16%
61-75
4
19%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

19
14
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
16%
2
14%
1-15
5
26%
1
7%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
2
11%
4
29%
76-90

Забито

50
53
20 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
9
18%
8
15%
1-15
2
4%
5
9%
16-30
9
18%
14
26%
31-45
9
18%
3
6%
46-60
12
24%
9
17%
61-75
9
18%
14
26%
76-90

Пропущено

37
34
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
5
14%
4
12%
1-15
6
16%
3
9%
16-30
9
24%
7
21%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
1
3%
5
15%
61-75
9
24%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0
Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Антверпен

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
8
8
4
12
2.5
6
10
2
14
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
6
11
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
23
10
16
17
1.5
14
19
5
28
2.5
9
24
2
31
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 2 0 2 5 - 6 38
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 0 3 3 - 6 35
3.
Генк
 4 3 1 0 5 - 2 34
4.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 2 33
5.
Серкль Брюгге
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 30
6.
Антверпен
 0:0 4 0 1 3 0 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 38
2.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 31
3.
Серкль Брюгге
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 26
4.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Антверпен
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 27
4.
Серкль Брюгге
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 17 (8)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Антверпен
2.58
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3.70
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3.40
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