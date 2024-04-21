Тур: 26. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Кехлет Якоб
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
58
Мантл
Нико
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Johan Meyer
-
-
33 Enock Otoo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Виборг
Люнгбю
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.23
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.77
1
Среднее время на гол
117
90
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
79
79
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|7
|0.27
|Йенсен Исак
|5
|0.19
|Ибрагим Саид
|3
|0.12
|Sergio Andrade
|2
|0.08
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.08
|Бонде Якуб
|2
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Жуниор Ренато
|1
|0.04
|Томас Найджел
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Аниембе Даниэль
|1
|0.04
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|Джатта Алассана
|1
|0.04
|Залетел Жан
|1
|0.04
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.04
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|11 (1)
|0.42
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.15
|Чуквуани Точи
|3
|0.12
|Йенсен Магнус
|2
|0.08
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.08
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.08
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.04
|Грегор Паскаль
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Бьеллан Андреас
|1
|0.04
|Винтер Каспер
|1
|0.04
|William Kumado
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|6
|1
|Anosike Ementa
|6
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Сёндергаард Мадс
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Винтер Каспер
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
10
Виборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Люнгбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
9
16
Виборг
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Люнгбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
24% (6)
60% (15)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
5
24%
3
23%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
4
15%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
3
21%
6
23%
31-45
2
14%
6
23%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
5
36%
4
15%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
5
45%
4
22%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
6
24%
4
21%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
5
20%
6
32%
76-90
Забито
32
31
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
6%
1
3%
1-15
7
22%
6
19%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
5
16%
7
23%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
10
31%
7
23%
76-90
Пропущено
39
45
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
3
8%
6
13%
1-15
5
13%
4
9%
16-30
8
21%
10
22%
31-45
8
21%
10
22%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
10
26%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0
Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0
Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2
Результаты матчей
Виборг
Люнгбю
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Виборг
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
84
67
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
66
310
48
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
178
1114
1015
322
223
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|4
|5
|48 - 28
|52
|2.
|25
|15
|7
|3
|49 - 24
|52
|3.
|25
|14
|4
|7
|49 - 29
|46
|4.
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|25
|9
|11
|5
|30 - 26
|38
|6.
|25
|8
|5
|12
|31 - 36
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|10 (3)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|Оденсе
|Кёлер Свен
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6