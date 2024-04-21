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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Виборг
0:1
Первый тайм: 24'
Люнгбю

Ход матча

3'
0:1
Гудьонсен Андри
(Йенсен Магнус)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

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Виборг
Ничья
Люнгбю
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Все Коэффициенты
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
24
Tobias
Storm
13
Винтер
Каспер
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
17
Амон
Джонатан
22
Гудьонсен
Андри
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Виборг
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Люнгбю

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СД
2:0
СД
2:2
СД
1:1
СД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.23

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
1

Среднее время на гол

117
90

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 7 0.27
Йенсен Исак 5 0.19
Ибрагим Саид 3 0.12
Sergio Andrade 2 0.08
Сёндергаард Мадс 2 0.08
Бонде Якуб 2 0.08
Абубакари Малик 2 0.08
Жуниор Ренато 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Аниембе Даниэль 1 0.04
Бюрги Николас 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Вестергорд Магнус 0 0
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 11 (1) 0.42
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.15
Чуквуани Точи 3 0.12
Йенсен Магнус 2 0.08
Финнссон Кольбейн 2 0.08
Финнбогасон Альфред 2 0.08
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.04
Грегор Паскаль 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Бьеллан Андреас 1 0.04
Винтер Каспер 1 0.04
William Kumado 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Anosike Ementa 6 0
Мбом Жан-Мануэль 5 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Аниембе Даниэль 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Винтер Каспер 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
10
Виборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Люнгбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

9
16
Виборг
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Люнгбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
24% (6)
60% (15)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
5
24%
3
23%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
4
15%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
3
21%
6
23%
31-45
2
14%
6
23%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
5
36%
4
15%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
5
45%
4
22%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
6
24%
4
21%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
5
20%
6
32%
76-90

Забито

32
31
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
6%
1
3%
1-15
7
22%
6
19%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
5
16%
7
23%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
10
31%
7
23%
76-90

Пропущено

39
45
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
3
8%
6
13%
1-15
5
13%
4
9%
16-30
8
21%
10
22%
31-45
8
21%
10
22%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
10
26%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0
Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0
Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2

Результаты матчей

Виборг
Люнгбю

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Виборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
6
7
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
6
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
11
14
1.5
10
15
3
22
2.5
2
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 25 16 4 5 48 - 28 52
2.
Брондбю
 25 15 7 3 49 - 24 52
3.
Копенгаген
 25 14 4 7 49 - 29 46
4.
Норшелланн
 25 13 7 5 41 - 24 46
5.
АГФ Орхус
 25 9 11 5 30 - 26 38
6.
Силькеборг
 25 8 5 12 31 - 36 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 26 8 9 9 36 - 43 33
2.
Виборг
 0:1 26 8 6 12 31 - 41 30
3.
Люнгбю
 1:0 26 7 7 12 31 - 46 28
4.
Оденсе
 26 6 8 12 28 - 38 26
5.
Вайле
 0:1 26 5 8 13 22 - 30 23
6.
Видовре
 1:0 26 3 6 17 21 - 52 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:1 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Люнгбю
 1:0 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 0:1 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 1:0 13 1 2 10 10 - 30 5
6.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Люнгбю
 1:0 13 3 1 9 11 - 29 10
4.
Вайле
 0:1 13 2 4 7 9 - 16 10
5.
Видовре
 1:0 13 2 4 7 11 - 22 10
6.
Виборг
 0:1 13 2 3 8 11 - 25 9

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 10 (3)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
Оденсе Кёлер Свен 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
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