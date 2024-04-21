Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Оливер Бундгар Кристенсен пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Люнгбю

50' Йенсен Исак не смог попасть в створ ударом издали

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Йенсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Сёндергаард Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Сёндергаард Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Виборг

39' Винтер Каспер из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Магнуссон Сайвар-Атли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.

38' Амон Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Люнгбю

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

34' Сержиу Андраде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Сёндергаард Мадс получил желтую карточку от судьи

31' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Люнгбю

29' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Люнгбю

26' Команда Виборг сравняла счет! Игра продолжается!

25' Г О О О О Л - Аносике Эмента забивает с правой ноги!

25' Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удар от ворот произведет Люнгбю

25' Йенсен Исак из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

25' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Люнгбю

20' Удар от ворот произведет Люнгбю

19' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Аносике Эмента нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.

17' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Виборг

13' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

13' Магнуссон Сайвар-Атли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Виборг

10' Чуквуани Точи не смог попасть в створ ударом издали

10' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

9' Удар от ворот произведет Люнгбю

8' Удар от ворот произведет Люнгбю

7' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

5' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Команда Люнгбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Гудьонсен Андри правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля