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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
ЛАСК
0:2
Второй тайм: 48'
Хартберг
0'
0:1
22' Гол
Хайль Юрген
37' Желтая карточка
Белло Джордж
38' Желтая карточка
Компош Пауль
38' Желтая карточка
Усор Мозес
0:2
44' Гол
Энтруп Максимилиан
45' Желтая карточка
Хорват Саша

Ход матча

22'
0:1
Хайль Юрген
(Афдияй Донис)
32'
Хорват Саша
Йовичич Бранко
 
37'
Белло Джордж
 
38'
 
Компош Пауль
38'
Усор Мозес
 
44'
0:2
Энтруп Максимилиан
(Mamadou Sangare)
45'
Хорват Саша
 
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ЛАСК
Ничья
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1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
22
Стойкович
Филип
18
Йовичич
Бранко
14
Бериша
Валон
2
Белло
Джордж
17
Усор
Мозес
9
Любичич
Марин
29
Флеккер
Флориан
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
37
Maximilian
Fillafer
11
Энтруп
Максимилиан
ЛАСК
3-4-3
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

ЛАСК
Хартберг

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

28%
64%
8%
7 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1
1.31

Среднее время на гол

90
68

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.32
1.48

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

68
60

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.33
Любичич Марин 7 (1) 0.26
Хавель Элиас 2 0.07
Гойгингер Томас 2 (1) 0.07
Цирайс Филипп 2 0.07
Люкенедер Феликс 2 0.07
Усор Мозес 2 0.07
Флеккер Флориан 1 0.04
Стойкович Филип 1 0.04
Балик Гусейн 1 0.04
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Белло Джордж 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 11 (1) 0.41
Афдияй Донис 7 0.26
Ланг Кристоф 5 0.19
Прокоп Доминик 3 (1) 0.11
Фризер Доминик 2 0.07
Хайль Юрген 2 0.07
Провиденс Рубен 2 0.07
Mamadou Sangare 1 0.04
Christoph Urdl 1 0.04
Диаките Усман 1 0.04
Ibane Bowat 1 0.04
Maximilian Fillafer 1 0.04
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 8 0
Йовичич Бранко 8 0
Жуль Роберт 6 1
Стойкович Филип 6 0
Белло Джордж 4 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Андраде Андреас 3 0
Хавель Элиас 3 0
Усор Мозес 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Михорль Петер 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 8 1
Диаките Усман 5 2
Афдияй Донис 5 1
Mamadou Sangare 5 1
Прокоп Доминик 6 0
Manuel Pfeifer 5 0
Ibane Bowat 3 1
Заллингер Рафаэль 4 0
Энтруп Максимилиан 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Провиденс Рубен 3 0
Компош Пауль 3 0
Ланг Кристоф 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9
ЛАСК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

10
14
ЛАСК
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Хартберг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
11%
4
21%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
1
6%
7
37%
61-75
6
33%
2
11%
76-90

Пропущено

7
23
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
29%
3
13%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
1
14%
6
26%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
7
30%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
4
20%
1-15
5
36%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
29%
4
20%
76-90

Забито

29
35
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
2
7%
5
14%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
8
28%
6
17%
31-45
3
10%
6
17%
46-60
4
14%
10
29%
61-75
9
31%
4
11%
76-90

Пропущено

21
43
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
14%
7
16%
1-15
6
29%
5
12%
16-30
3
14%
7
16%
31-45
2
10%
9
21%
46-60
1
5%
4
9%
61-75
6
29%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0
Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0

Результаты матчей

ЛАСК
Хартберг

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
6
7
3
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
20
6
9
17
1.5
11
15
5
21
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:2 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 2:0 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:2 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 2:0 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 2:0 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:2 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Хартберг
3.17
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6.90
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4.40
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