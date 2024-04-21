Тур: 27. Стадион: Райффайзен Арена.
0'
0:1
22' ГолХайль Юрген
37' Желтая карточкаБелло Джордж
38' Желтая карточкаКомпош Пауль
38' Желтая карточкаУсор Мозес
0:2
44' ГолЭнтруп Максимилиан
45' Желтая карточкаХорват Саша
Ход матча
22'
0:1
37'
38'
38'
44'
45'
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
24 Хавель ЭлиасПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
Главный тренер: Thomas Darazs
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
ЛАСК
Хартберг
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
28%
64%
8%
7 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1
1.31
Среднее время на гол
90
68
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.32
1.48
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
68
60
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.33
|Любичич Марин
|7 (1)
|0.26
|Хавель Элиас
|2
|0.07
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.07
|Цирайс Филипп
|2
|0.07
|Люкенедер Феликс
|2
|0.07
|Усор Мозес
|2
|0.07
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Балик Гусейн
|1
|0.04
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Белло Джордж
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|11 (1)
|0.41
|Афдияй Донис
|7
|0.26
|Ланг Кристоф
|5
|0.19
|Прокоп Доминик
|3 (1)
|0.11
|Фризер Доминик
|2
|0.07
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Провиденс Рубен
|2
|0.07
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Christoph Urdl
|1
|0.04
|Диаките Усман
|1
|0.04
|Ibane Bowat
|1
|0.04
|Maximilian Fillafer
|1
|0.04
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|8
|0
|Йовичич Бранко
|8
|0
|Жуль Роберт
|6
|1
|Стойкович Филип
|6
|0
|Белло Джордж
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Усор Мозес
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|8
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|5
|1
|Mamadou Sangare
|5
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Энтруп Максимилиан
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Ланг Кристоф
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
9
ЛАСК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
10
14
ЛАСК
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Хартберг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
11%
4
21%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
1
6%
7
37%
61-75
6
33%
2
11%
76-90
Пропущено
7
23
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
29%
3
13%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
1
14%
6
26%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
7
30%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
4
20%
1-15
5
36%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
29%
4
20%
76-90
Забито
29
35
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
2
7%
5
14%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
8
28%
6
17%
31-45
3
10%
6
17%
46-60
4
14%
10
29%
61-75
9
31%
4
11%
76-90
Пропущено
21
43
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
14%
7
16%
1-15
6
29%
5
12%
16-30
3
14%
7
16%
31-45
2
10%
9
21%
46-60
1
5%
4
9%
61-75
6
29%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0
Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0
Результаты матчей
ЛАСК
Хартберг
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
67
58
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
112
310
67
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
206
917
1115
521
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:2
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|2:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9