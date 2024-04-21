Тур: 29. Стадион: Стадион ЛКС. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Ход матча
19'
19'
36'
0:1
99
Арндт
Давид
18
Дурмиси
Риза
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Лех
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.8
Среднее время на гол
225
112
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
2.2
2.6
Среднее время на гол
40
34
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.3
1.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
52
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|7 (6)
|0.24
|Техан Кай
|5
|0.17
|Engjell Hoti
|3
|0.1
|Балик Гусейн
|3
|0.1
|Stipe Juric
|3
|0.1
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.07
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.31
|Исхак Микаэль
|9
|0.31
|Мархвиньски Филип
|6
|0.21
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.14
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.1
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.07
|Перейра Жоэл III
|1
|0.03
|Квеквескири Ника
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Блажич Миха
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Дагерстол Филип
|1
|0.03
|Гургул Михал
|1
|0.03
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|4
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Дурмиси Риза
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Андерссон Элиас
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
7
ЛКС Лодзь
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Лех
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
4
Упущенные победы
3
26
ЛКС Лодзь
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (16)
25% (7)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Лех
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
34
6
Упущенные победы
11
33
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
4
29%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Пропущено
26
19
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
9
35%
6
32%
76-90
Забито
10
27
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
20%
7
26%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
3
30%
3
11%
61-75
3
30%
7
26%
76-90
Пропущено
31
12
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
16%
2
17%
1-15
6
19%
2
17%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
1
3%
1
8%
46-60
8
26%
2
17%
61-75
7
23%
4
33%
76-90
Забито
27
41
9 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
0
0%
4
10%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
6
22%
8
20%
31-45
5
19%
8
20%
46-60
6
22%
4
10%
61-75
7
26%
11
27%
76-90
Пропущено
57
31
25 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 17
9
16%
4
13%
1-15
9
16%
5
16%
16-30
7
12%
7
23%
31-45
5
9%
2
6%
46-60
11
19%
3
10%
61-75
16
28%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0
Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Лех
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
59
95
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
217
721
1315
325
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|7
|6
|66 - 39
|55
|2.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|41 - 32
|51
|3.
|28
|14
|8
|6
|38 - 26
|50
|4.
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|5.
|29
|14
|5
|10
|54 - 34
|47
|6.
|28
|12
|10
|6
|43 - 33
|46
|7.
|29
|12
|10
|7
|50 - 32
|46
|8.
|29
|12
|6
|11
|39 - 38
|42
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|29
|9
|8
|12
|31 - 43
|35
|11.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|12.
|29
|7
|14
|8
|30 - 32
|35
|13.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|14.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|15.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|0:1
|29
|5
|6
|18
|26 - 59
|21
|18.
|29
|2
|14
|13
|31 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|38 - 14
|32
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|1:0
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|12.
|14
|5
|6
|3
|18 - 14
|21
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|0:1
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|16.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|19 - 15
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|5.
|1:0
|15
|5
|6
|4
|14 - 20
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|12.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|0:1
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9