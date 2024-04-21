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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 15132 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
ЛКС Лодзь
2:3
Конец матча
Лех
0'
19' Желтая карточка
Соуза Афонсу
19' Желтая карточка
Дурмиси Риза
0:1
36' Гол
Исхак Микаэль
0:2
55' Гол
Мархвиньски Филип
1:2
60' Пенальти
Техан Кай
61' Желтая карточка
Саламон Бартош
65' Желтая карточка
Thiago Ceijas
68' Вторая желтая карточка
Thiago Ceijas
85' Желтая карточка
Пируло
2:2
86' Гол
Stipe Juric
2:3
90' Гол
Мархвиньски Филип
90'+17
99
Арндт
Давид
8
Данковски
Камиль
4
Мамедов
Рахиль
2
Гюлен
Левент
18
Дурмиси
Риза
14
Michal
Mokrzycki
9
Техан
Кай
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
20
Piotr
Janczukowicz
41
Мрожек
Бартош
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
11
Вельде
Кристоффер
22
Муравски
Радослав
10
Мархвиньски
Филип
17
Шимчак
Филип
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Лех

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
К
0:1
Э
4:0
Э
0:5
OE
1:1
OE
0:3
OE
1:2
OE
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.8

Среднее время на гол

225
112

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.2
2.6

Среднее время на гол

40
34

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.3
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
52

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 7 (6) 0.24
Техан Кай 6 (1) 0.21
Stipe Juric 4 0.14
Engjell Hoti 3 0.1
Балик Гусейн 3 0.1
Piotr Janczukowicz 2 0.07
Antoni Mlynarczyk 1 0.03
Тутышкинас Артемиюс 1 0.03
Jedrzej Zajac 1 0.03
Данковски Камиль 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 9 (1) 0.31
Исхак Микаэль 9 0.31
Мархвиньски Филип 8 0.28
Ба-Луа Адриэль 4 0.14
Шимчак Филип 3 (1) 0.1
Карлстрём Йеспер 2 0.07
Перейра Жоэл III 1 0.03
Квеквескири Ника 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Червински Алан 1 0.03
Блажич Миха 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Дагерстол Филип 1 0.03
Гургул Михал 1 0.03
Хотич Дино 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Собех Артур 0 0
Саламон Бартош 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Engjell Hoti 4 1
Пируло 4 0
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Дурмиси Риза 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Alexander Bobek 3 0
Piotr Janczukowicz 3 0
Stipe Juric 1 1
Thiago Ceijas 1 1
Монсальве Начо 2 0
Гюлен Левент 2 0
Мамедов Рахиль 2 0
Балик Гусейн 2 0
Арндт Давид 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Саламон Бартош 4 0
Исхак Микаэль 4 0
Андерссон Элиас 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Блажич Миха 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
7
ЛКС Лодзь
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Лех
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

29
4

Упущенные победы

3
26
ЛКС Лодзь
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (16)
24% (7)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Лех
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

34
8

Упущенные победы

13
33

Голы по времени матча

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
4
24%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
4
21%
5
29%
29%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

29
21
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
14%
2
10%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
10
34%
7
33%
76-90

Забито

10
27
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
20%
7
26%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
3
30%
3
11%
61-75
3
30%
7
26%
76-90

Пропущено

31
12
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
16%
2
17%
1-15
6
19%
2
17%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
1
3%
1
8%
46-60
8
26%
2
17%
61-75
7
23%
4
33%
76-90

Забито

29
44
9 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
0
0%
4
9%
1-15
3
10%
6
14%
16-30
6
21%
9
20%
31-45
6
21%
9
20%
46-60
6
21%
4
9%
61-75
8
28%
12
27%
76-90

Пропущено

60
33
26 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 18
9
15%
4
12%
1-15
9
15%
5
15%
16-30
8
13%
7
21%
31-45
6
10%
3
9%
46-60
11
18%
3
9%
61-75
17
28%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0
Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Лех

Точный счет

0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
9
5
3
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
5
2
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
22
7
8
21
1.5
14
15
3
26
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 29 16 7 6 66 - 39 55
2.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
3.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 29 14 5 10 54 - 34 47
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 29 12 6 11 39 - 38 42
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Пяст
 29 7 14 8 30 - 32 35
13.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
14.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
15.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
ЛКС Лодзь
 29 5 6 18 28 - 61 21
18.
Рух Хожув
 29 2 14 13 31 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
16.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
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