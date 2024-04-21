Тур: 29. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 15132 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0'
19' Желтая карточкаСоуза Афонсу
19' Желтая карточкаДурмиси Риза
0:1
36' ГолИсхак Микаэль
0:2
55' ГолМархвиньски Филип
1:2
60' ПенальтиТехан Кай
61' Желтая карточкаСаламон Бартош
65' Желтая карточкаThiago Ceijas
68' Вторая желтая карточкаThiago Ceijas
85' Желтая карточкаПируло
2:2
86' ГолStipe Juric
2:3
90' ГолМархвиньски Филип
90'+17
Ход матча
19'
19'
36'
0:1
55'
60'
1:2
61'
65'
68'
85'
86'
2:2
90'
99
Арндт
Давид
18
Дурмиси
Риза
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Лех
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.8
Среднее время на гол
225
112
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
2.2
2.6
Среднее время на гол
40
34
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.3
1.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
52
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|7 (6)
|0.24
|Техан Кай
|6 (1)
|0.21
|Stipe Juric
|4
|0.14
|Engjell Hoti
|3
|0.1
|Балик Гусейн
|3
|0.1
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.07
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.31
|Исхак Микаэль
|9
|0.31
|Мархвиньски Филип
|8
|0.28
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.14
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.1
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.07
|Перейра Жоэл III
|1
|0.03
|Квеквескири Ника
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Блажич Миха
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Дагерстол Филип
|1
|0.03
|Гургул Михал
|1
|0.03
|Хотич Дино
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|4
|1
|Пируло
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Дурмиси Риза
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Thiago Ceijas
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Саламон Бартош
|4
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Андерссон Элиас
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
7
ЛКС Лодзь
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Лех
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
4
Упущенные победы
3
26
ЛКС Лодзь
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (16)
24% (7)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Лех
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
34
8
Упущенные победы
13
33
Голы по времени матча
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
4
24%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
4
21%
5
29%
29%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
29
21
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
14%
2
10%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
10
34%
7
33%
76-90
Забито
10
27
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
20%
7
26%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
3
30%
3
11%
61-75
3
30%
7
26%
76-90
Пропущено
31
12
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
16%
2
17%
1-15
6
19%
2
17%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
1
3%
1
8%
46-60
8
26%
2
17%
61-75
7
23%
4
33%
76-90
Забито
29
44
9 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
0
0%
4
9%
1-15
3
10%
6
14%
16-30
6
21%
9
20%
31-45
6
21%
9
20%
46-60
6
21%
4
9%
61-75
8
28%
12
27%
76-90
Пропущено
60
33
26 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 18
9
15%
4
12%
1-15
9
15%
5
15%
16-30
8
13%
7
21%
31-45
6
10%
3
9%
46-60
11
18%
3
9%
61-75
17
28%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0
Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Лех
Точный счет
0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
69
95
312
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
105
212
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
227
821
1415
326
524
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9