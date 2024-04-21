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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Вердер
1:0
Первый тайм: 34'
Штутгарт
0'
27' Желтая карточка
Левелинг Джейми
1:0
28' Пенальти
Дукш Марвин

Ход матча

27'
 
Левелинг Джейми
28'
Дукш Марвин
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 118
Вердер 16.9% (20)
X 11% (13)
Штутгарт 72% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Штутгарт
5.10
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
27
Агу
Феликс
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
33
Нюбель
Александр
20
Стергиу
Леонидас
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
7
Миттельштедт
Максимилиан
9
Гирасси
Серу
26
Ундав
Дениз
Вердер
3-5-2
Штутгарт
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Штутгарт

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
6:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
6:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
4:1
Б
6:3

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.29

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.08

Среднее время на гол

38
83

Всего голов

58
31

Голов в среднем за матч

2.23
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.3
Нжинма Джастин 6 0.2
Борре Рафаэль 4 0.13
Вайзер Митчелл 3 0.1
Шмид Романо 2 0.07
Велькович Милош 2 0.07
Стаге Йенс 2 0.07
Штарк Никлас 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.03
Деман Оливье 1 0.03
Малатини Хулиан 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 25 (4) 0.83
Ундав Дениз 16 0.53
Фюрих Крис 7 0.23
Мийо Энцо 5 (1) 0.17
Левелинг Джейми 4 0.13
Мвумпа Силас 3 0.1
Миттельштедт Максимилиан 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Штиллер Анджело 1 0.03
Дауд Махмуд 1 0.03
Загаду Дан-Аксель 1 0.03
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 9 0
Биттенкорт Леонардо 8 0
Стаге Йенс 6 1
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Фридль Марко 4 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Агу Феликс 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Антон Вальдемар 5 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Штиллер Анджело 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Мийо Энцо 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Нюбель Александр 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Штутгарт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
2
Вердер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Штутгарт
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

9
43
Вердер
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Штутгарт
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

17
45

Голы по времени матча

Забито

20
25
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
3
15%
5
20%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
4
20%
7
28%
76-90

Пропущено

23
19
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
6
26%
1
5%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
5
22%
5
26%
76-90

Забито

15
45
3 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
3
20%
2
4%
1-15
0
0%
11
24%
16-30
0
0%
9
20%
31-45
2
13%
5
11%
46-60
6
40%
12
27%
61-75
4
27%
6
13%
76-90

Пропущено

27
12
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
6
22%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Забито

35
70
11 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 22
7 Не забивали 3
6
17%
7
10%
1-15
2
6%
14
20%
16-30
3
9%
12
17%
31-45
5
14%
8
11%
46-60
11
31%
16
23%
61-75
8
23%
13
19%
76-90

Пропущено

50
31
24 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 17
7
14%
3
10%
1-15
7
14%
2
6%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
7
14%
6
19%
46-60
9
18%
8
26%
61-75
10
20%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1
Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0

Результаты матчей

Вердер
Штутгарт

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
11 раз 38%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вердер
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
13
2
2
12
2.5
9
6
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
26
3
11
18
1.5
21
8
2
27
2.5
14
15
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 Заявка 30 21 3 6 87 - 37 66
3.
Штутгарт
 0:1 Заявка 30 20 3 7 67 - 35 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Вердер
 1:0 Заявка 30 9 7 14 37 - 49 34
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 0:1 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Вердер
 1:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 22 21
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
12.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
15.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
16.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 0:1 Заявка 15 9 0 6 24 - 21 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 1:0 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 33 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 34'
    Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 34'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Штутгарт пробьет пенальти!
  • 34'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Штутгарт.
  • 33'
    Штутгарт начинает контратаку
  • 33'
    Стергиу Леонидас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 33'
    Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 33'
    Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 33'
    Фридль Марко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Штутгарт
  • 32'
    Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 32'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 32'
    Штиллер Анджело успешно блокирует удар.
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    Прогнозы 118
    Вердер 16.9% (20)
    X 11% (13)
    Штутгарт 72% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Штутгарт
    5.10
    4.60
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:0 Штутгарт

    Исход игры
    Вердер
    16.9% (20)
    Ничья
    11% (13)
    Штутгарт
    72% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.65% (87)
    Меньше
    24.35% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    42.4% (50)
    2:1 Вердер
    11.9% (14)
    1:3 Штутгарт
    8.5% (10)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    0:2 Штутгарт
    6.8% (8)
    0:1 Штутгарт
    5.9% (7)
    2:3 Штутгарт
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Вердер
    Штутгарт
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