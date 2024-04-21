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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 42100 Главный судья: Шрёдер Роберт
Вердер
2:1
Конец матча
Штутгарт
0'
27' Желтая карточка
Левелинг Джейми
1:0
28' Пенальти
Дукш Марвин
35' Желтая карточка
Мийо Энцо
2:0
49' Гол
Дукш Марвин
51' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
53' Желтая карточка
Штиллер Анджело
68' Желтая карточка
Цеттерер Михаэль
2:1
71' Гол
Ундав Дениз
74' Желтая карточка
Агу Феликс
90'+11

Ход матча

27'
 
Левелинг Джейми
28'
Дукш Марвин
1:0
35'
 
Мийо Энцо
46'
 
Фюрих Крис
Мийо Энцо
46'
 
Штенцель Паскаль
Стергиу Леонидас
49'
Дукш Марвин
(Шмид Романо)
2:0
51'
Биттенкорт Леонардо
 
53'
 
Штиллер Анджело
65'
 
Мвумпа Силас
Левелинг Джейми
65'
 
Дауд Махмуд
Каразор Атакан
68'
Цеттерер Михаэль
 
71'
2:1
Ундав Дениз
74'
Агу Феликс
 
83'
Гросс Кристиан
Биттенкорт Леонардо
 
83'
Ковнацки Давид
Вольтемаде Ник
 
90'
Деман Оливье
Дукш Марвин
 
90'
 
Чжон Ву-Ён
Штиллер Анджело
90'
Малатини Хулиан
Шмид Романо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 305 Количество передач 733
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Вердер 16.9% (20)
X 11% (13)
Штутгарт 72% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
27
Агу
Феликс
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
33
Нюбель
Александр
20
Стергиу
Леонидас
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
7
Миттельштедт
Максимилиан
9
Гирасси
Серу
26
Ундав
Дениз
Вердер
3-5-2
Штутгарт
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Штутгарт

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
6:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
6:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
4:1
Б
6:3

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.29

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.08

Среднее время на гол

38
83

Всего голов

58
31

Голов в среднем за матч

2.23
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 11 (4) 0.37
Нжинма Джастин 6 0.2
Борре Рафаэль 4 0.13
Вайзер Митчелл 3 0.1
Шмид Романо 2 0.07
Велькович Милош 2 0.07
Стаге Йенс 2 0.07
Штарк Никлас 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.03
Деман Оливье 1 0.03
Малатини Хулиан 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 25 (4) 0.83
Ундав Дениз 17 0.57
Фюрих Крис 7 0.23
Мийо Энцо 5 (1) 0.17
Левелинг Джейми 4 0.13
Мвумпа Силас 3 0.1
Миттельштедт Максимилиан 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Штиллер Анджело 1 0.03
Дауд Махмуд 1 0.03
Загаду Дан-Аксель 1 0.03
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 9 0
Дукш Марвин 9 0
Стаге Йенс 6 1
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Фридль Марко 4 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Цеттерер Михаэль 2 0
Агу Феликс 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Рапп Николай 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Антон Вальдемар 5 0
Штиллер Анджело 5 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Мийо Энцо 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Ито Хироки 1 0
Нюбель Александр 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Вердер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Штутгарт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
3
Вердер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Штутгарт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

9
43
Вердер
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Штутгарт
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

17
46

Голы по времени матча

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
4
18%
7
27%
76-90

Пропущено

24
21
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
17%
6
29%
61-75
5
21%
5
24%
76-90

Забито

15
45
3 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
3
20%
2
4%
1-15
0
0%
11
24%
16-30
0
0%
9
20%
31-45
2
13%
5
11%
46-60
6
40%
12
27%
61-75
4
27%
6
13%
76-90

Пропущено

27
12
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
6
22%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Забито

37
71
12 В 1-м тайме 33
25 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 22
7 Не забивали 3
6
16%
7
10%
1-15
3
8%
14
20%
16-30
3
8%
12
17%
31-45
6
16%
8
11%
46-60
11
30%
30%
17
24%
61-75
8
22%
13
18%
76-90

Пропущено

51
33
24 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 18
7
14%
3
9%
1-15
7
14%
3
9%
16-30
10
20%
4
12%
31-45
7
14%
7
21%
46-60
10
20%
8
24%
61-75
10
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1
Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0

Результаты матчей

Вердер
Штутгарт

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
11 раз 37%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
3 раза 10%
5
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вердер
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
13
2
2
13
2.5
9
6
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
27
3
12
18
1.5
21
9
2
28
2.5
14
16
1
29
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 30 25 5 0 74 - 19 80
2.
Бавария
 Заявка 30 21 3 6 87 - 37 66
3.
Штутгарт
 Заявка 30 20 3 7 68 - 36 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 30 16 9 5 57 - 34 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Вердер
 Заявка 30 9 7 14 38 - 50 34
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
12.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
15.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
16.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 12 3 0 31 - 11 39
2.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 15 9 0 6 25 - 22 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 33 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 17 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Дукш Марвин из команды Вердер сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вердер вырывает победу
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Вердер: 31%, Штутгарт: 69%.
  • 101'
    Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
  • 101'
    Велькович Милош из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 100'
    Дауд Махмуд не смог попасть в створ ударом издали
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