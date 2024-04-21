Тур: 30. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 42100 Главный судья: Шрёдер Роберт
0'
27' Желтая карточкаЛевелинг Джейми
1:0
28' ПенальтиДукш Марвин
35' Желтая карточкаМийо Энцо
2:0
49' ГолДукш Марвин
51' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
53' Желтая карточкаШтиллер Анджело
68' Желтая карточкаЦеттерер Михаэль
2:1
71' ГолУндав Дениз
74' Желтая карточкаАгу Феликс
90'+11
Ход матча
27'
28'
1:0
35'
46'
49'
2:0
53'
68'
71'
2:1
74'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
305 Количество передач 733
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа "Штутгарта"
-
-
8.50 Точный счёт 1:2
32
Фридль
Марко
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
27
Агу
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Рекер СимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Опиц ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Штутгарт
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
2.08
1.29
Среднее время на гол
43
70
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
2.36
1.08
Среднее время на гол
38
83
Всего голов
58
31
Голов в среднем за матч
2.23
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|11 (4)
|0.37
|Нжинма Джастин
|6
|0.2
|Борре Рафаэль
|4
|0.13
|Вайзер Митчелл
|3
|0.1
|Шмид Романо
|2
|0.07
|Велькович Милош
|2
|0.07
|Стаге Йенс
|2
|0.07
|Штарк Никлас
|2
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.03
|Деман Оливье
|1
|0.03
|Малатини Хулиан
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|25 (4)
|0.83
|Ундав Дениз
|17
|0.57
|Фюрих Крис
|7
|0.23
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.17
|Левелинг Джейми
|4
|0.13
|Мвумпа Силас
|3
|0.1
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.07
|Вагноман Жоша
|2
|0.07
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|9
|0
|Дукш Марвин
|9
|0
|Стаге Йенс
|6
|1
|Юнг Антони
|4
|1
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|4
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Цеттерер Михаэль
|2
|0
|Агу Феликс
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Хансен-Ороэн Исак
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Антон Вальдемар
|5
|0
|Штиллер Анджело
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Мийо Энцо
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Штутгарт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
3
Вердер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Штутгарт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
9
43
Вердер
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Штутгарт
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
17
46
Голы по времени матча
Забито
22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
4
18%
7
27%
76-90
Пропущено
24
21
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
17%
6
29%
61-75
5
21%
5
24%
76-90
Забито
15
45
3 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
3
20%
2
4%
1-15
0
0%
11
24%
16-30
0
0%
9
20%
31-45
2
13%
5
11%
46-60
6
40%
12
27%
61-75
4
27%
6
13%
76-90
Пропущено
27
12
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
6
22%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Забито
37
71
12 В 1-м тайме 33
25 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 22
7 Не забивали 3
6
16%
7
10%
1-15
3
8%
14
20%
16-30
3
8%
12
17%
31-45
6
16%
8
11%
46-60
11
30%
30%
17
24%
61-75
8
22%
13
18%
76-90
Пропущено
51
33
24 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 18
7
14%
3
9%
1-15
7
14%
3
9%
16-30
10
20%
4
12%
31-45
7
14%
7
21%
46-60
10
20%
8
24%
61-75
10
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1
Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0
Результаты матчей
Вердер
Штутгарт
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
11 раз 37%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
3 раза 10%
5
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вердер
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
132
213
96
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
411
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
273
1218
219
228
1416
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|25
|5
|0
|74 - 19
|80
|2.
|Заявка
|30
|21
|3
|6
|87 - 37
|66
|3.
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 36
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|69 - 34
|59
|5.
|0:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|57 - 34
|57
|6.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|53 - 60
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|10.
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|38 - 50
|34
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|35 - 50
|31
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|15.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|34 - 60
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|12.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|3
|0
|31 - 11
|39
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|33 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|23 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|17 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6