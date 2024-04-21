Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

96' Ундав Дениз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Штенцель Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Штутгарт пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Штутгарт

86' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Мвумпа Силас из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Штутгарт нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

81' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Вердер

79' Матч возобновлен

78' Цеттерер Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Дауд Махмуд не смог попасть в створ ударом издали

77' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Вердер

76' Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Вердер

75' Дауд Махмуд из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Агу Феликс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

74' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Матч возобновлен

73' Линен Сенне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Цеттерер Михаэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

71' Забив гол, Штутгарт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

71' Г О О О О Л - Ундав Дениз первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

71' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Фюрих Крис пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер ловит мяч

70' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Вердер

69' Матч возобновлен

68' Цеттерер Михаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

68' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Дукш Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Штутгарт

64' Линен Сенне нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

64' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Игра в одни ворота сейчас. Штутгарт доминирует и владеет мячом

63' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Штутгарт

62' Дукш Марвин не смог попасть в створ ударом издали

62' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

61' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Штиллер Анджело получил желтую карточку от судьи

53' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Вердер

51' Биттенкорт Леонардо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

51' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Г О О О О Л - Дукш Марвин забивает с правой ноги!

49' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Хорошую попытку сделал Левелинг Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Штутгарт

48' Вольтемаде Ник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Агу Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.