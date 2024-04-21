Тур: 26. Стадион: Паркен. Главный судья: Бурхардт Йорген
2:0
Второй тайм: 77'
0'
9' Желтая карточкаАнкерсен Петер
23' Желтая карточкаМаттссон Пелле
1:0
45' ГолВавро Денис
51' Желтая карточкаКлем Виллиам
2:0
61' ГолЛарссон Джордан
Ход матча
23'
45'
1:0
51'
61'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
255 Количество передач 346
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Силькеборг
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
34 матча
58.8%
20.6%
20.6%
20 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.64
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
46
43
Голов в среднем за матч
1.35
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.27
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.23
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.23
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.15
|Оскарссон Орри
|4
|0.15
|Классон Виктор
|4
|0.15
|Фальк Расмус
|3
|0.12
|Ларссон Джордан
|3
|0.12
|Лерагер Лукас
|2
|0.08
|Корнелиус Андреас
|2
|0.08
|Маттссон Магнус
|2
|0.08
|Дикс Кевин
|2 (1)
|0.08
|Вавро Денис
|2
|0.08
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.04
|Анкерсен Петер
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.38
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|6
|0.23
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.15
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.15
|Адамсен Тонни
|3
|0.12
|Маттссон Пелле
|2
|0.08
|Клинг Андерс
|1
|0.04
|Сонне Оливер
|1
|0.04
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|5
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|6
|0
|Маттссон Пелле
|5
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
6
Копенгаген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Силькеборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
25
15
Копенгаген
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Силькеборг
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
28
21
Голы по времени матча
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
4
18%
4
29%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
1
8%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
5
42%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Забито
27
18
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
11%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
7
26%
4
22%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
4
29%
46-60
4
24%
5
36%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Забито
49
32
20 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
8
16%
5
16%
1-15
6
12%
3
9%
16-30
6
12%
5
16%
31-45
9
18%
5
16%
46-60
9
18%
6
19%
61-75
11
22%
8
25%
76-90
Пропущено
29
35
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
2
7%
4
11%
1-15
6
21%
6
17%
16-30
5
17%
7
20%
31-45
4
14%
6
17%
46-60
9
31%
7
20%
61-75
3
10%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2
Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2
Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1
Результаты матчей
Копенгаген
Силькеборг
Точный счет
4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
6 раз 24%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
75
58
39
112
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
94
48
49
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
178
169
916
718
322
421
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|4
|5
|48 - 28
|52
|2.
|25
|15
|7
|3
|49 - 24
|52
|3.
|2:0
|26
|15
|4
|7
|51 - 29
|49
|4.
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|25
|9
|11
|5
|30 - 26
|38
|6.
|0:2
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|2:0
|13
|8
|1
|4
|25 - 11
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|0:2
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|2:0
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|6.
|0:2
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|10 (3)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|Оденсе
|Кёлер Свен
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6