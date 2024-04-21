  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 28674 Главный судья: Бурхардт Йорген
Копенгаген
2:0
Конец матча
Силькеборг
0'
9' Желтая карточка
Анкерсен Петер
23' Желтая карточка
Маттссон Пелле
1:0
45' Гол
Вавро Денис
51' Желтая карточка
Клем Виллиам
2:0
61' Гол
Ларссон Джордан
90'+5

Ход матча

9'
Анкерсен Петер
 
23'
 
Маттссон Пелле
45'
Вавро Денис
1:0
51'
Клем Виллиам
 
57'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Мусонда Лубамба
58'
 
Jacob Larsen III
Ларсен Николай
61'
Гонсалвеш Диогу
Эльюнусси Мохамед
 
61'
Ларссон Джордан
(Ачури Мохамед Элиас)
2:0
66'
 
Маккоуотт Каллум
Адамсен Тонни
73'
Оскарссон Орри
Корнелиус Андреас
 
74'
Бардгджи Руни
Ларссон Джордан
 
82'
 
Куск Каспер
Линд Александр
83'
 
Mads Larsen
Тордарсон Стефан-Тейтюр
84'
Классон Виктор
Ачури Мохамед Элиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 513 Количество передач 741
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
10
Эльюнусси
Мохамед
11
Ларссон
Джордан
14
Корнелиус
Андреас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
Копенгаген
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Копенгаген
Силькеборг

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

34 матча

58.8%
20.6%
20.6%
20 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.64

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

46
43

Голов в среднем за матч

1.35
1.26

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.27
Эльюнусси Мохамед 6 0.23
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.23
Ачури Мохамед Элиас 4 0.15
Оскарссон Орри 4 0.15
Классон Виктор 4 0.15
Фальк Расмус 3 0.12
Ларссон Джордан 3 0.12
Лерагер Лукас 2 0.08
Корнелиус Андреас 2 0.08
Маттссон Магнус 2 0.08
Дикс Кевин 2 (1) 0.08
Вавро Денис 2 0.08
Фрохолдт Виктор 1 0.04
Анкерсен Петер 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.38
Тордарсон Стефан-Тейтюр 6 0.23
Маккоуотт Каллум 4 0.15
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.15
Адамсен Тонни 3 0.12
Маттссон Пелле 2 0.08
Клинг Андерс 1 0.04
Сонне Оливер 1 0.04
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 5 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Фальк Расмус 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 6 0
Маттссон Пелле 5 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
6
Копенгаген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Силькеборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

25
15
Копенгаген
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
Силькеборг
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

28
21

Голы по времени матча

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
5
21%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
5
21%
3
21%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
25%
7
30%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
5
42%
3
13%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Забито

27
18
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
3
11%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
7
26%
4
22%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
4
29%
46-60
4
24%
5
36%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Забито

51
32
21 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
8
16%
5
16%
1-15
6
12%
3
9%
16-30
7
14%
5
16%
31-45
9
18%
5
16%
46-60
10
20%
6
19%
61-75
11
22%
8
25%
76-90

Пропущено

29
37
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 19
2
7%
4
11%
1-15
6
21%
6
16%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
9
31%
8
22%
61-75
3
10%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2
Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2
Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1

Результаты матчей

Копенгаген
Силькеборг

Точный счет

4:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
6 раз 23%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
6 раз 23%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
9
4
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
17
9
17
9
1.5
9
17
7
19
2.5
3
23
4
22
3.5
1
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 26 16 7 3 51 - 24 55
2.
Мидтьюлланн
 0:2 26 16 4 6 48 - 30 52
3.
Копенгаген
 26 15 4 7 51 - 29 49
4.
Норшелланн
 25 13 7 5 41 - 24 46
5.
АГФ Орхус
 25 9 11 5 30 - 26 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 26 9 6 11 33 - 41 33
2.
Раннерс
 26 8 9 9 36 - 43 33
3.
Оденсе
 26 6 8 12 28 - 38 26
4.
Люнгбю
 26 6 7 13 31 - 48 25
5.
Вайле
 26 5 8 13 23 - 31 23
6.
Видовре
 26 3 6 17 22 - 53 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 13 8 3 2 26 - 11 27
2.
Мидтьюлланн
 0:2 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
4.
Копенгаген
 13 8 1 4 25 - 11 25
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 7 3 3 22 - 16 24
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 0:2 13 8 1 4 22 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 13 2 4 7 10 - 17 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 10 (3)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 9
Оденсе Кёлер Свен 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28674 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Копенгаген: 42%, Силькеборг: 58%.
  • 95'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 93'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Анкерсен Петер из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Матч возобновлен
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