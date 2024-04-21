Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Пелле Мэттсон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Вавро Денис забивает ударом с правой ноги!

44' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Клем Виллиам пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

39' Корнелиус Андреас нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

38' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

37' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Пелле Мэттсон успешно блокирует удар.

36' Вавро Денис из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Редин Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

30' Ларсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

28' Ачури Мохамед Элиас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

27' Ларссон Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

23' Судья подбегает и показывает Пелле Мэттсон из команды Силькеборг отложенную желтую карточку за фол.

23' Ларссон Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг фолит на Ларссон Джордан , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

23' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Силькеборг

22' Дикс Кевин не смог попасть в створ ударом издали

19' Удар от ворот произведет Копенгаген

14' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Анкерсен Петер получил желтую карточку от судьи

9' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

2' Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силькеборг начинает с центра поля