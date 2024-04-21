Тур: 3. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
0:1
11' ГолГейе Махтар
0:2
14' ГолDavid Sousa
23' Желтая карточкаСильва Жоао
0:3
24' ПенальтиВела Карлос
29' Желтая карточкаDavid Sousa
1:3
37' ГолАмброз Тьерри
45' Желтая карточкаАбе Суто
46' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
62' Желтая карточкаСамбу Марсони
2:3
66' ГолДэвис Айзек
67' Желтая карточкаГейе Махтар
Ход матча
11'
0:1
14'
0:2
23'
24'
0:3
29'
37'
1:3
45'
46'
62'
66'
2:3
67'
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
28
Юбер
Гийом
43
David
Sousa
8
Абе
Суто
17
Ilay
Camara
89
Вела
Карлос
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
15 Sada Diallo
-
23 Romildo
-
-
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
История личных встреч
Кортрейк
РВДМ 47
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|11
|0.33
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.12
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.09
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Амброз Тьерри
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Кангва Кингс
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|10
|0.3
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.21
|Ilay Camara
|3
|0.09
|Вела Карлос
|3 (1)
|0.09
|Абе Суто
|3
|0.09
|Мерсье Ксавье
|2
|0.06
|Мбуп Пате
|2
|0.06
|Да Сильва Флоран
|2
|0.06
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|David Sousa
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Кана Марко
|5
|1
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мессату Наэль
|6
|0
|Сильва Жоао
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Оджо Шейи
|4
|0
|Сиссако Абдулайе
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Дэвис Айзек
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|8
|2
|Двомо Пьер
|7
|0
|Ilay Camara
|5
|1
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|5
|0
|Абе Суто
|5
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|David Sousa
|3
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Мбуп Пате
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Бирон Микаэль
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Эбиовей Малколм
|1
|0
|Макоссо Крайст
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
РВДМ 47
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
13
Кортрейк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
РВДМ 47
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
21
Упущенные победы
8
15
Кортрейк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
РВДМ 47
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
63% (20)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
27
23
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
1
7%
7
39%
76-90
Пропущено
26
37
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
12%
4
11%
1-15
4
15%
7
19%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
7
27%
3
8%
46-60
3
12%
7
19%
61-75
7
27%
12
32%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
5
36%
2
11%
76-90
Пропущено
30
29
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
3%
7
24%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
9
30%
8
28%
31-45
9
30%
2
7%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
4
13%
3
10%
76-90
Забито
28
36
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
3
11%
1
3%
1-15
4
14%
8
22%
16-30
5
18%
7
19%
31-45
5
18%
4
11%
46-60
5
18%
7
19%
61-75
6
21%
9
25%
76-90
Пропущено
56
66
23 В 1-м тайме 35
33 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 27
4
7%
11
17%
1-15
8
14%
12
18%
16-30
11
20%
12
18%
31-45
16
29%
5
8%
46-60
6
11%
11
17%
61-75
11
20%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3
Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0
Результаты матчей
Кортрейк
РВДМ 47
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
313
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
115
214
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
2210
527
923
230
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|38
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|35
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|34
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|33
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|33
|6.
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|33
|7.
|3:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|30
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|29
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|29
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|29
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|27
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|25
|13.
|2:3
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|25
|14.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|22
|15.
|4
|0
|3
|1
|7 - 11
|20
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|38
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|31
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|30
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|24
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|21
|9.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|10.
|3:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2:3
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|35
|2.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|29
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|4.
|3:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|27
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|26
|6.
|2:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|7.
|3
|0
|2
|1
|7 - 11
|19
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|15
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|17 (8)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7