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  3. Группа вылета
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Кортрейк
2:4
Конец матча
РВДМ 47
0'
0:1
11' Гол
Гейе Махтар
0:2
14' Гол
David Sousa
23' Желтая карточка
Сильва Жоао
0:3
24' Пенальти
Вела Карлос
29' Желтая карточка
David Sousa
1:3
37' Гол
Амброз Тьерри
45' Желтая карточка
Абе Суто
46' Желтая карточка
Сиссако Абдулайе
62' Желтая карточка
Самбу Марсони
2:3
66' Гол
Дэвис Айзек
67' Желтая карточка
Гейе Махтар
2:4
90' Гол
Рен-Аделед Жефф
90'+9
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
11
Dion
De
Neve
70
Бруно
Массимо
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
6
Мессату
Наэль
68
Амброз
Тьерри
39
Дэвис
Айзек
28
Юбер
Гийом
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
8
Абе
Суто
77
Рен-Аделед
Жефф
17
Ilay
Camara
30
Мерсье
Ксавье
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
Кортрейк
3-5-2
РВДМ 47
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
РВДМ 47

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
3:2
К
0:1
ПДА
1:1
ТМК
2:1
К
1:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 11 0.33
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.12
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.09
Dion De Neve 2 0.06
Бруно Массимо 1 0.03
Амброз Тьерри 1 0.03
Оджо Шейи 1 0.03
Tom Vandenberghe 1 0.03
Jonathan Afolabi 1 0.03
Djibi Seck 1 0.03
Кангва Кингс 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 10 0.3
Бирон Микаэль 7 (1) 0.21
Ilay Camara 3 0.09
Вела Карлос 3 (1) 0.09
Абе Суто 3 0.09
Мерсье Ксавье 2 0.06
Рен-Аделед Жефф 2 0.06
Мбуп Пате 2 0.06
Да Сильва Флоран 2 0.06
Двомо Пьер 1 0.03
David Sousa 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Matias Segovia 0 0
Эбиовей Малколм 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Кана Марко 5 1
Малинов Кристиян 6 0
Мессату Наэль 6 0
Сильва Жоао 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Оджо Шейи 4 0
Сиссако Абдулайе 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Дэвис Айзек 1 0
Lars Montegnies 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 8 2
Двомо Пьер 7 0
Ilay Camara 5 1
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 5 0
Абе Суто 5 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
David Sousa 3 0
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Мбуп Пате 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Бирон Микаэль 2 0
Самбу Марсони 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Эбиовей Малколм 1 0
Макоссо Крайст 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
РВДМ 47
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
13
Кортрейк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
РВДМ 47
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
21

Упущенные победы

8
15
Кортрейк
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
РВДМ 47
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
61% (20)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

27
25

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
5
31%
3
14%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Пропущено

30
39
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
17%
4
10%
1-15
5
17%
7
18%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
7
23%
3
8%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
8
27%
12
31%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
5
36%
2
11%
76-90

Пропущено

30
29
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
3%
7
24%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
9
30%
8
28%
31-45
9
30%
2
7%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
4
13%
3
10%
76-90

Забито

30
40
13 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
3
10%
3
8%
1-15
4
13%
9
23%
16-30
6
20%
7
18%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
6
20%
7
18%
61-75
6
20%
10
25%
76-90

Пропущено

60
68
26 В 1-м тайме 36
34 Во 2-м тайме 32
19 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 28
6
10%
11
16%
1-15
9
15%
12
18%
16-30
11
18%
13
19%
31-45
16
27%
5
7%
46-60
6
10%
12
18%
61-75
12
20%
15
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3
Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0

Результаты матчей

Кортрейк
РВДМ 47

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
4
13
1.5
5
11
1
16
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
5
2
14
1.5
5
12
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
23
10
6
27
1.5
10
23
2
31
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 2 0 2 5 - 6 38
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 4 0 1 3 3 - 6 36
3.
Генк
 4 3 1 0 5 - 2 34
4.
Брюгге
 0:0 4 2 2 0 7 - 2 34
5.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 1 0 2 - 1 33
6.
Гент
 4 3 0 1 12 - 4 33
7.
РВДМ 47
 3 2 1 0 7 - 3 30
8.
Мехелен
 4 2 0 2 9 - 10 29
9.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 5 - 5 29
10.
Антверпен
 4 1 0 3 1 - 5 29
11.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 8 - 6 27
12.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 4 25
13.
Кортрейк
 3 0 1 2 4 - 7 25
14.
АХ Лёвен
 4 2 1 1 5 - 4 22
15.
Стандард
 4 0 3 1 7 - 11 20
16.
Вестерло
 4 0 1 3 5 - 11 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 38
2.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 31
3.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 0 - 0 30
4.
Гент
 2 2 0 0 8 - 2 30
5.
Эйпен
 1 0 1 0 1 - 1 25
6.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 25
7.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
8.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
9.
Брюгге
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
РВДМ 47
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 35
2.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
3.
Брюгге
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 28
4.
РВДМ 47
 2 1 1 0 4 - 2 27
5.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 5 26
6.
Кортрейк
 1 0 1 0 1 - 1 25
7.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
8.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
9.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Гент
 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эйпен
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Андерлехт
 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 17 (8)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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