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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 8'
Байер Л
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 129
Боруссия Д 34.1% (44)
X 40.3% (52)
Байер Л 25.6% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
23
Джан
Эмре
10
Санчо
Джедон
20
Забитцер
Марсель
19
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
14
Фюллькруг
Никлас
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
2
Станишич
Йосип
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
30
Фримпонг
Жереми
19
Телла
Нейтан
7
Хофманн
Йонас
Боруссия Д
4-1-4-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия Д
Байер Л

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

33 матча

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:5
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:2
Б
2:4
Б
4:0
Б
1:1
Б
6:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:3
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

2.25
1.82

Среднее время на гол

40
49

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.85
1.45

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.38
Мален Дониэлл 11 0.38
Брандт Юлиан 6 0.21
Ройс Марко 4 0.14
Забитцер Марсель 4 (1) 0.14
Рюэрсон Юлиан 4 0.14
Адейеми Карим 3 0.1
Хуммельс Матс 3 0.1
Мукоко Юссуфа 3 0.1
Джан Эмре 2 (2) 0.07
Шлоттербек Нико 2 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Матсен Ян 1 0.03
Санчо Джедон 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 11 (1) 0.38
Бонифасе Виктор 11 (2) 0.38
Гримальдо Алехандро 9 0.31
Фримпонг Жереми 8 0.28
Телла Нейтан 5 0.17
Шик Патрик 5 (1) 0.17
Хофманн Йонас 4 0.14
Та Джонатан 4 0.14
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.1
Адли Амин 2 0.07
Андрих Роберт 2 0.07
Джака Гранит 2 0.07
Гложек Адам 2 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.03
Станишич Йосип 1 0.03
Коссуну Одилон 1 0.03
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 5 1
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 4 0
Матсен Ян 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Ройс Марко 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Адли Амин 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Андрих Роберт 3 0
Станишич Йосип 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Байер Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

8
3
Боруссия Д
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Байер Л
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

29
42
Боруссия Д
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

37
45

Голы по времени матча

Забито

29
29
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
14%
3
10%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
7
24%
8
28%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
24%
5
17%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
6
33%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Забито

30
42
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
5
17%
3
7%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
6
20%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
1
3%
10
24%
61-75
9
30%
10
24%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

59
71
32 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 42
20 Забивали первыми 21
3 Не забивали 1
9
15%
6
8%
1-15
10
17%
9
13%
16-30
13
22%
14
20%
31-45
6
10%
12
17%
46-60
5
8%
15
21%
61-75
16
27%
15
21%
76-90

Пропущено

32
22
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
8
25%
6
27%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
1
3%
5
23%
46-60
8
25%
2
9%
61-75
5
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1
Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1
Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Байер Л

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
3
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
8
6
1.5
13
2
5
9
2.5
9
6
2
12
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
11
3
5
10
2.5
6
8
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
28
1
17
12
1.5
24
5
10
19
2.5
15
14
4
25
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 30 25 5 0 74 - 19 80
2.
Бавария
 Заявка 30 21 3 6 87 - 37 66
3.
Штутгарт
 Заявка 30 20 3 7 68 - 36 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 30 16 9 5 57 - 34 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Вердер
 Заявка 30 9 7 14 38 - 50 34
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
12.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
15.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
16.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 12 3 0 31 - 11 39
2.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 15 9 0 6 25 - 22 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 33 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 17 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Перед "Байером" стоит задача пройти весь сезон без поражений, то есть сегодня хороший настрой должен быть у леверкузенцев.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ян Матсен отметился небольшим нарушением правил против Жереми Фримпонга. Судья не полез в карман за карточкой.
  • 4'
    "Байер" завладел инициативой на старте матча, но не создаёт голевых моментов, "Боруссия" спокойно держит оборону.
  • 3'
    На уходящей неделе обе команды проследовали в полуфиналы еврокубков. Дортмунд попал в 1/2 финала Лиги чемпионов, а Леверкузен - в 1/2 финала Лиги Европы.
  • 2'
    "Боруссия" играет в жёлто-чёрной форме, а у "Байера" белая экипировка.
  • 2'
    Леверкузенский клуб проводит первый матч внутри Германии в статусе чемпиона страны. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 8'
    Телла Нейтан из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 8'
    Джан Эмре ослабляет давление, выбив мяч.
  • 8'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 7'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 7'
    Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 6'
    Боруссия Д пытается что-то создать.
  • 6'
    Шлоттербек Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 6'
    Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Судья сигнализирует, что Матсен Ян из команды Боруссия Д поставил подножку. Пострадал Жереми Фримпонг
  • 5'
    Контроль мяча: Боруссия Д: 59%, Байер Л: 41%.
  • 5'
    Джан Эмре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Телла Нейтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 3'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 2'
    Боруссия Д контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Боруссия Д
  • 1'
    Жереми Фримпонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 1'
    Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Байер Л начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Байер Л

Исход игры
Боруссия Д
33.3% (45)
Ничья
41.5% (56)
Байер Л
25.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
95.69% (111)
Нет
4.31% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (35)
2:1 Боруссия Д
22.2% (30)
1:2 Байер Л
15.6% (21)
2:2 Ничья
12.6% (17)
2:3 Байер Л
2.2% (3)
3:2 Боруссия Д
2.2% (3)
1:0 Боруссия Д
2.2% (3)
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Боруссия Д
Байер Л
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