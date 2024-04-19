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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 43
Боруссия Д 30.2% (13)
X 37.2% (16)
Байер Л 32.6% (14)
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Байер Л

История личных встреч

Боруссия Д
Байер Л

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

33 матча

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:5
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:2
Б
2:4
Б
4:0
Б
1:1
Б
6:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:3
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

2.25
1.82

Среднее время на гол

40
49

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.85
1.45

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.38
Мален Дониэлл 11 0.38
Брандт Юлиан 6 0.21
Ройс Марко 4 0.14
Забитцер Марсель 4 (1) 0.14
Рюэрсон Юлиан 4 0.14
Адейеми Карим 3 0.1
Хуммельс Матс 3 0.1
Мукоко Юссуфа 3 0.1
Джан Эмре 2 (2) 0.07
Шлоттербек Нико 2 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Матсен Ян 1 0.03
Санчо Джедон 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 11 (1) 0.38
Бонифасе Виктор 11 (2) 0.38
Гримальдо Алехандро 9 0.31
Фримпонг Жереми 8 0.28
Телла Нейтан 5 0.17
Шик Патрик 5 (1) 0.17
Хофманн Йонас 4 0.14
Та Джонатан 4 0.14
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.1
Адли Амин 2 0.07
Андрих Роберт 2 0.07
Джака Гранит 2 0.07
Гложек Адам 2 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.03
Станишич Йосип 1 0.03
Коссуну Одилон 1 0.03
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 5 1
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 4 0
Матсен Ян 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Ройс Марко 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Адли Амин 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Андрих Роберт 3 0
Станишич Йосип 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Байер Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

8
3
Боруссия Д
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Байер Л
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

29
42
Боруссия Д
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

37
45

Голы по времени матча

Забито

29
29
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
14%
3
10%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
7
24%
8
28%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
24%
5
17%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
6
33%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Забито

30
42
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
5
17%
3
7%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
6
20%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
1
3%
10
24%
61-75
9
30%
10
24%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

59
71
32 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 42
20 Забивали первыми 21
3 Не забивали 1
9
15%
6
8%
1-15
10
17%
9
13%
16-30
13
22%
14
20%
31-45
6
10%
12
17%
46-60
5
8%
15
21%
61-75
16
27%
15
21%
76-90

Пропущено

32
22
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
8
25%
6
27%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
1
3%
5
23%
46-60
8
25%
2
9%
61-75
5
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1
Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Байер Л

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
3
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
8
6
1.5
13
2
5
9
2.5
9
6
2
12
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
11
3
5
10
2.5
6
8
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
28
1
17
12
1.5
24
5
10
19
2.5
15
14
4
25
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 17 5 7 67 - 33 56
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 10 12 7 43 - 39 42
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 29 10 6 13 49 - 57 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 29 8 10 11 42 - 50 34
11.
Вердер
 Заявка 29 8 7 14 36 - 49 31
12.
Боруссия М
 Заявка 29 7 10 12 50 - 56 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 29 7 7 15 34 - 50 28
15.
Бохум
 Заявка 29 5 12 12 34 - 59 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 29 4 10 15 23 - 51 22
18.
Дармштадт
 Заявка 29 2 8 19 28 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Хоффенхайм Кабак Озан 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 43
    Боруссия Д 30.2% (13)
    X 37.2% (16)
    Байер Л 32.6% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Байер Л
    2.47
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    4.00
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    3.95
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л

    Исход игры
    Боруссия Д
    30.2% (13)
    Ничья
    37.2% (16)
    Байер Л
    32.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    23.3% (10)
    1:1 Ничья
    20.9% (9)
    1:2 Байер Л
    18.6% (8)
    2:2 Ничья
    14% (6)
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