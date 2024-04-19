Тур: 30. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
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Главный тренер: Терзич Эдин
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Боруссия Д
Байер Л
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
33 матча
54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
2.25
1.82
Среднее время на гол
40
49
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
61
48
Голов в среднем за матч
1.85
1.45
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.38
|Мален Дониэлл
|11
|0.38
|Брандт Юлиан
|6
|0.21
|Ройс Марко
|4
|0.14
|Забитцер Марсель
|4 (1)
|0.14
|Рюэрсон Юлиан
|4
|0.14
|Адейеми Карим
|3
|0.1
|Хуммельс Матс
|3
|0.1
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.1
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.07
|Шлоттербек Нико
|2
|0.07
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.03
|Матсен Ян
|1
|0.03
|Санчо Джедон
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Аллер Себастьян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|11 (1)
|0.38
|Бонифасе Виктор
|11 (2)
|0.38
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.31
|Фримпонг Жереми
|8
|0.28
|Телла Нейтан
|5
|0.17
|Шик Патрик
|5 (1)
|0.17
|Хофманн Йонас
|4
|0.14
|Та Джонатан
|4
|0.14
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.1
|Адли Амин
|2
|0.07
|Андрих Роберт
|2
|0.07
|Джака Гранит
|2
|0.07
|Гложек Адам
|2
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Станишич Йосип
|1
|0.03
|Коссуну Одилон
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|5
|1
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|4
|0
|Матсен Ян
|4
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Адли Амин
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Андрих Роберт
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Байер Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
8
3
Боруссия Д
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Байер Л
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
29
42
Боруссия Д
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
37
45
Голы по времени матча
Забито
29
29
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
14%
3
10%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
7
24%
8
28%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
24%
5
17%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
6
33%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Забито
30
42
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
5
17%
3
7%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
6
20%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
1
3%
10
24%
61-75
9
30%
10
24%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
59
71
32 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 42
20 Забивали первыми 21
3 Не забивали 1
9
15%
6
8%
1-15
10
17%
9
13%
16-30
13
22%
14
20%
31-45
6
10%
12
17%
46-60
5
8%
15
21%
61-75
16
27%
15
21%
76-90
Пропущено
32
22
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
8
25%
6
27%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
1
3%
5
23%
46-60
8
25%
2
9%
61-75
5
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1
Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0
Результаты матчей
Боруссия Д
Байер Л
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
3
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
86
132
59
96
212
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
113
510
68
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
281
1712
245
1019
1514
425
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|4
|0
|74 - 19
|79
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|67 - 33
|56
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|43 - 39
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|47 - 46
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|49 - 57
|36
|10.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 50
|34
|11.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|36 - 49
|31
|12.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|50 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 50
|28
|15.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|34 - 59
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 51
|22
|18.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|28 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л
Исход игры
Боруссия Д
30.2% (13)
Ничья
37.2% (16)
Байер Л
32.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
94.74% (36)
Нет
5.26% (2)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
23.3% (10)
1:1 Ничья
20.9% (9)
1:2 Байер Л
18.6% (8)
2:2 Ничья
14% (6)
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