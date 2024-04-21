  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Легия
0:0
Второй тайм: 71'
Шленск Вроцлав
0'
68' Желтая карточка
Покорны Петер

Ход матча

55'
Росолек Мацей
Пекхарт Томаш
 
68'
 
Покорны Петер
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Шленск Вроцлав
1.95
Реклама, fon.bet
5.60
Реклама, betboom.ru
9.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
22
Элитим
Хуэрхен
67
Капустка
Бартош
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
12
Лещыньски
Рафал
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
27
Кончковски
Мартин
19
Янасик
Патрик
24
Самец-Талар
Пётр
16
Покорны
Петер
17
Шварц
Петр
11
Климала
Патрик
9
Экспозито
Эрик
Легия
5-3-2
Шленск Вроцлав
5-3-2

История личных встреч

Легия
Шленск Вроцлав

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

39 матчей

56.4%
23.1%
20.5%
22 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

41%
48.7%
10.3%
16 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.7%
28.2%
23.1%
19 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
4:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:4
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:4
EFR
1:1
Э
1:3
К
1:1
К
1:1
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:0
КП
0:1
КП
0:2
Э
1:0
С
1:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
К
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
OE
4:0

Голы

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.83
1.48

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

0.76
0.78

Среднее время на гол

118
115

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.26
1.15

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

71
78

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 8 (4) 0.28
Пекхарт Томаш 8 0.28
Гуаль Марк 6 0.21
Вшолек Павел 4 0.14
Крамер Блаж 4 (1) 0.14
Мучи Эрнест 4 0.14
Панков Радован 1 0.03
Элитим Хуэрхен 1 0.03
Кун Патрик 1 0.03
Капустка Бартош 1 0.03
Росолек Мацей 1 0.03
Баку Макана 1 0.03
Августиняк Рафал 1 0.03
Капюади Стив 1 0.03
Стржалек Игорь 1 0.03
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 16 (6) 0.55
Науэль Матиас 7 (1) 0.24
Самец-Талар Пётр 5 0.17
Шварц Петр 3 0.1
Индже Бурак 2 0.07
Кончковски Мартин 1 0.03
Палюшек Александр 1 0.03
Жуховски Михал 1 0.03
Patryk Szwedzik 1 0.03
Бейгер Лукаш 1 0.03
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 10 1
Енджейчик Артур 6 2
Капюади Стив 7 0
Панков Радован 6 0
Элитим Хуэрхен 6 0
Рибейру Юри 5 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Кун Патрик 1 0
Капустка Бартош 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 9 1
Ольсен Патрик 6 0
Науэль Матиас 4 1
Маценко Егор 4 1
Шварц Петр 5 0
Экспозито Эрик 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Петров Симеон 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Легия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Шленск Вроцлав
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
7
Легия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шленск Вроцлав
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

19
19
Легия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Шленск Вроцлав
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

27
26

Голы по времени матча

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
2
8%
2
11%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
5
20%
6
32%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
5
42%
3
20%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
4
20%
3
30%
76-90

Забито

44
39
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 6
5
11%
3
8%
1-15
8
18%
5
13%
16-30
7
16%
4
10%
31-45
7
16%
8
21%
46-60
10
23%
7
18%
61-75
7
16%
12
31%
76-90

Пропущено

32
25
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
3
9%
1
4%
1-15
5
16%
4
16%
16-30
8
25%
4
16%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
6
19%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1

Результаты матчей

Легия
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Легия
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
6
8
4
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
11
17
1.5
12
16
8
20
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 29 16 7 6 66 - 39 55
2.
Шленск Вроцлав
 0:0 29 14 9 6 38 - 26 51
3.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 29 14 5 10 54 - 34 47
6.
Легия
 0:0 29 12 11 6 43 - 33 47
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 29 12 6 11 39 - 38 42
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Пяст
 29 7 14 8 30 - 32 35
13.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
14.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
15.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
ЛКС Лодзь
 29 5 6 18 28 - 61 21
18.
Рух Хожув
 29 2 14 13 31 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 0:0 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 0:0 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
16.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 0:0 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Покорны Петер получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Пекхарт Томаш уходит с поля. Мацей Росолек выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Легия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.67 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Шленск Вроцлав
1.95
Реклама, fon.bet
5.60
Реклама, betboom.ru
9.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Шленск Вроцлав онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Легия
Шленск Вроцлав
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный