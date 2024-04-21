Тур: 29. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Марциняк Шимон
0:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
68'
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Морисита РёяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Легия
Шленск Вроцлав
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
39 матчей
56.4%
23.1%
20.5%
22 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
41%
48.7%
10.3%
16 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.7%
28.2%
23.1%
19 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.48
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
0.76
0.78
Среднее время на гол
118
115
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
1.26
1.15
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
71
78
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|8 (4)
|0.28
|Пекхарт Томаш
|8
|0.28
|Гуаль Марк
|6
|0.21
|Вшолек Павел
|4
|0.14
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.14
|Мучи Эрнест
|4
|0.14
|Панков Радован
|1
|0.03
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.03
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Капустка Бартош
|1
|0.03
|Росолек Мацей
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Августиняк Рафал
|1
|0.03
|Капюади Стив
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|16 (6)
|0.55
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.24
|Самец-Талар Пётр
|5
|0.17
|Шварц Петр
|3
|0.1
|Индже Бурак
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Палюшек Александр
|1
|0.03
|Жуховски Михал
|1
|0.03
|Patryk Szwedzik
|1
|0.03
|Бейгер Лукаш
|1
|0.03
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|10
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Капюади Стив
|7
|0
|Панков Радован
|6
|0
|Элитим Хуэрхен
|6
|0
|Рибейру Юри
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|9
|1
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Науэль Матиас
|4
|1
|Маценко Егор
|4
|1
|Шварц Петр
|5
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Легия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Шленск Вроцлав
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
7
Легия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шленск Вроцлав
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
19
19
Легия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Шленск Вроцлав
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
27
26
Голы по времени матча
Забито
25
19
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
2
8%
2
11%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
5
20%
6
32%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
5
42%
3
20%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
4
20%
3
30%
76-90
Забито
44
39
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 6
5
11%
3
8%
1-15
8
18%
5
13%
16-30
7
16%
4
10%
31-45
7
16%
8
21%
46-60
10
23%
7
18%
61-75
7
16%
12
31%
76-90
Пропущено
32
25
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
3
9%
1
4%
1-15
5
16%
4
16%
16-30
8
25%
4
16%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
6
19%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1
Результаты матчей
Легия
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Легия
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
77
68
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
410
68
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
1117
1216
820
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|7
|6
|66 - 39
|55
|2.
|0:0
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|3.
|29
|14
|9
|6
|43 - 34
|51
|4.
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|5.
|29
|14
|5
|10
|54 - 34
|47
|6.
|0:0
|29
|12
|11
|6
|43 - 33
|47
|7.
|29
|12
|10
|7
|50 - 32
|46
|8.
|29
|12
|6
|11
|39 - 38
|42
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|29
|9
|8
|12
|31 - 43
|35
|11.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|12.
|29
|7
|14
|8
|30 - 32
|35
|13.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|14.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|15.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|29
|5
|6
|18
|28 - 61
|21
|18.
|29
|2
|14
|13
|31 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|38 - 14
|32
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|0:0
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|12.
|14
|5
|6
|3
|18 - 14
|21
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|15
|4
|5
|6
|19 - 29
|17
|16.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|19 - 15
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|5.
|15
|5
|6
|4
|16 - 22
|21
|6.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|12.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9