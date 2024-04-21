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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 24386 Главный судья: Sandi Putros
Брондбю
2:1
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
6' Желтая карточка
Осорио Дарио
1:0
10' Гол
Судзуки Юито
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Франкулино
23' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
2:0
36' Гол
Судзуки Юито
52' Желтая карточка
Франкулино
2:1
56' Гол
Соренсен Мадс Бек
79' Желтая карточка
Васс Даниэль
90'+6

Ход матча

6'
 
Осорио Дарио
10'
Судзуки Юито
(Валлис Николай)
1:0
17'
 
Франкулино
23'
Омойджуфано Охи
 
36'
Судзуки Юито
2:0
46'
 
Брюнхильдсен Ола
Осорио Дарио
46'
 
Мартинес Эмилиано
Рёмер Андре
52'
 
Франкулино
56'
2:1
Соренсен Мадс Бек
(Серенсен Оливер)
69'
 
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
74'
Бундгаард Филип
Валлис Николай
 
74'
Радошевич Йосип
Греве Матиас
 
79'
Васс Даниэль
 
81'
 
Бисков Вальдемар
Шарлес
84'
Менса Кевин
Дивкович Марко
 
87'
 
Жуниньо
Ингасон Сверрир
89'
Себулонсен Себастьян
Васс Даниэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 424 Количество передач 425
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
18
Шиембе
Кевин
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
2
Рёмер
Андре
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
Брондбю
3-4-2-1
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Брондбю
Мидтьюлланн

34 матча

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.6%
44.1%
23 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
38.2%
8.9%
18 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа

61 матч

44.3%
23%
32.7%
27 побед 14 ничьих 20 побед

Первый тайм

37.7%
42.6%
19.7%
23 победы 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.5%
36.1%
34.4%
18 побед 22 ничьи 21 победа

История матчей

СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.74
1.37

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.43
1.23

Среднее время на гол

62
73

Всего голов

97
79

Голов в среднем за матч

1.59
1.3

Тотал матчей

2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 77%
Меньше 23%
14
32
Больше 52%
Меньше 48%
29
21
Больше 34%
Меньше 66%
40
11
Больше 18%
Меньше 82%
50
5
Больше 8%
Меньше 92%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.38
Омойджуфано Охи 9 (2) 0.35
Квистгарден Матиас 8 0.31
Судзуки Юито 7 0.27
Клейбер Шон 4 0.15
Васс Даниэль 3 (2) 0.12
Дивкович Марко 2 0.08
Радошевич Йосип 2 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Бундгаард Филип 0 0
Noah Nartey 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 11 (5) 0.42
Франкулино 7 0.27
Осорио Дарио 7 (1) 0.27
Серенсен Оливер 5 0.19
Брюнхильдсен Ола 4 0.15
Симсир Араль 3 0.12
Шарлес 3 0.12
Далсгор Хенрик 2 0.08
Соренсен Мадс Бек 2 0.08
Паулиньо VI 1 0.04
Габриэль Адам 1 0.04
Han-Beom Lee 1 0.04
Ингасон Сверрир 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 6 0
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Дивкович Марко 2 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Рёмер Андре 4 0
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Далсгор Хенрик 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Осорио Дарио 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

Брондбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мидтьюлланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

6
5
Брондбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

24
24
Брондбю
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Мидтьюлланн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

30
29

Голы по времени матча

Забито

25
23
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
6
26%
16-30
7
28%
1
4%
31-45
3
12%
7
30%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
3
12%
5
22%
76-90

Пропущено

13
18
1 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
6
46%
5
28%
76-90

Забито

25
26
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
5
20%
1
4%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
7
28%
7
27%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Забито

50
49
27 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 33
22 Забивали первыми 16
1 Не забивали 3
9
18%
1
2%
1-15
6
12%
9
18%
16-30
12
24%
6
12%
31-45
6
12%
12
24%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
10
20%
12
24%
76-90

Пропущено

26
30
5 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
2
8%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
11
42%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1
Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1

Результаты матчей

Брондбю
Мидтьюлланн

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
6 раз 23%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
2
12 раз 46%
1
6 раз 23%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
10
3
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
7
6
4
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
23
3
16
10
1.5
17
9
8
18
2.5
5
21
2
24
3.5
3
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 26 16 7 3 51 - 25 55
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Копенгаген
 26 15 4 7 51 - 29 49
4.
Норшелланн
 25 13 7 5 41 - 24 46
5.
АГФ Орхус
 25 9 11 5 30 - 26 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 26 9 6 11 33 - 41 33
2.
Раннерс
 26 8 9 9 36 - 43 33
3.
Оденсе
 26 6 8 12 28 - 38 26
4.
Люнгбю
 26 6 7 13 31 - 48 25
5.
Вайле
 26 5 8 13 23 - 31 23
6.
Видовре
 26 3 6 17 22 - 53 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
4.
Копенгаген
 13 8 1 4 25 - 11 25
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 7 3 3 22 - 16 24
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 13 2 4 7 10 - 17 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 10 (3)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 9
Оденсе Кёлер Свен 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
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