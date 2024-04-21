Тур: 26. Стадион: Брондбю. Зрители: 24386 Главный судья: Sandi Putros
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаОсорио Дарио
1:0
10' ГолСудзуки Юито
17' Undefined phrase: football_event_Франкулино
23' Желтая карточкаОмойджуфано Охи
2:0
36' ГолСудзуки Юито
52' Желтая карточкаФранкулино
2:1
56' ГолСоренсен Мадс Бек
79' Желтая карточкаВасс Даниэль
90'+6
Ход матча
6'
10'
1:0
17'
23'
36'
2:0
52'
56'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
424 Количество передач 425
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брондбю
Мидтьюлланн
34 матча
79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.6%
44.1%
23 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
38.2%
8.9%
18 побед 13 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа
61 матч
44.3%
23%
32.7%
27 побед 14 ничьих 20 побед
Первый тайм
37.7%
42.6%
19.7%
23 победы 26 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.5%
36.1%
34.4%
18 побед 22 ничьи 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.74
1.37
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.43
1.23
Среднее время на гол
62
73
Всего голов
97
79
Голов в среднем за матч
1.59
1.3
Тотал матчей
2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 77%
Меньше 23%
14
32
Больше 52%
Меньше 48%
29
21
Больше 34%
Меньше 66%
40
11
Больше 18%
Меньше 82%
50
5
Больше 8%
Меньше 92%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.38
|Омойджуфано Охи
|9 (2)
|0.35
|Квистгарден Матиас
|8
|0.31
|Судзуки Юито
|7
|0.27
|Клейбер Шон
|4
|0.15
|Васс Даниэль
|3 (2)
|0.12
|Дивкович Марко
|2
|0.08
|Радошевич Йосип
|2
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Греве Матиас
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Алвес Фредерик
|1
|0.04
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Бундгаард Филип
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|11 (5)
|0.42
|Франкулино
|7
|0.27
|Осорио Дарио
|7 (1)
|0.27
|Серенсен Оливер
|5
|0.19
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.15
|Симсир Араль
|3
|0.12
|Шарлес
|3
|0.12
|Далсгор Хенрик
|2
|0.08
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0.08
|Паулиньо VI
|1
|0.04
|Габриэль Адам
|1
|0.04
|Han-Beom Lee
|1
|0.04
|Ингасон Сверрир
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|6
|0
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Лауритсен Расмус
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Дивкович Марко
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Рёмер Андре
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Осорио Дарио
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мидтьюлланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
6
5
Брондбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
24
24
Брондбю
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Мидтьюлланн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
30
29
Голы по времени матча
Забито
25
23
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
6
26%
16-30
7
28%
1
4%
31-45
3
12%
7
30%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
3
12%
5
22%
76-90
Пропущено
13
18
1 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
6
46%
5
28%
76-90
Забито
25
26
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
5
20%
1
4%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
7
28%
7
27%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Забито
50
49
27 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 33
22 Забивали первыми 16
1 Не забивали 3
9
18%
1
2%
1-15
6
12%
9
18%
16-30
12
24%
6
12%
31-45
6
12%
12
24%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
10
20%
12
24%
76-90
Пропущено
26
30
5 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
2
8%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
11
42%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1
Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1
Результаты матчей
Брондбю
Мидтьюлланн
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
6 раз 23%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
2
12 раз 46%
1
6 раз 23%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
49
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
94
76
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
233
1610
179
818
521
224
323
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|51 - 25
|55
|2.
|26
|16
|4
|6
|49 - 30
|52
|3.
|26
|15
|4
|7
|51 - 29
|49
|4.
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|25
|9
|11
|5
|30 - 26
|38
|6.
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|4.
|13
|8
|1
|4
|25 - 11
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|23 - 18
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|10 (3)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|Оденсе
|Кёлер Свен
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6