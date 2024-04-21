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  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Фейеноорд
0:0
Перерыв
НЕК Неймеген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 249 Количество передач 161
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
НЕК Неймеген
1.60
6.40
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9.93
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
4
Гертрейда
Лютсхарел
6
Зерруки
Рамиз
10
Стенгс
Келвин
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
9
Чери
Тьяронн
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
Фейеноорд
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
НЕК Неймеген

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:2
К
4:4
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
5:3
Э
4:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
0:3
Э
5:1
К
2:3
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

2.46
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

47
39

Голов в среднем за матч

1.88
1.56

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

47
57

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгс Келвин 1 0.2
Ганцко Давид 1 0.2
Лингр Ондржей 1 0.2
Ниукоп Барт 1 0.2
Гертрейда Лютсхарел 1 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.2
Пайшао Игор 1 0.2
Иванушец Лука 0 0
Хартман Квилиндси 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 4 0.67
Огава Коки 4 0.67
Маттссон Магнус 2 0.33
Пропер Дирк 2 0.33
Чери Тьяронн 1 0.17
Ван Рой Барт 1 0.17
Ван Вермескеркен Саи 1 0.17
Худемакерс Меес 1 0.17
Тавшан Элаис 1 0.17
Сано Кадаи 1 0.17
Со Силла 0 0
Хансен Сонтье 0 0
Боргес Санчес Ивандро 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Лингр Ондржей 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Виффер Матс 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хансен Сонтье 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
11
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
4
21%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
2
29%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2
Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1

Результаты матчей

Фейеноорд
НЕК Неймеген

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1/16 финала
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
1/8 финала
1 Фейеноорд
0 ПСВ
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
0 Эксельсиор
2 Гронинген
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
3 УСВ Геркулес
4 Камбюр
1 Витесс
0 Амстердамсхе
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
1/4 финала
2 Фейеноорд
0 АЗ Алкмаар
4 Гронинген
3 Фортуна Ситтард
3 Камбюр
1 Витесс
3 НЕК Неймеген
0 АДО Ден Хааг
1/2 финала
2 Фейеноорд
1 Гронинген
1 Камбюр
2 НЕК Неймеген
Финал
Фейеноорд
НЕК Неймеген

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
Камбюр Milan Smit 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
НЕК Неймеген Огава Коки 4
Камбюр Робертс Улдрикис 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 2
Камбюр Брей Майкл 2
Витесс Ороз Алоис 2
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 2
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    НЕК Неймеген
    1.60
    6.40
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    9.93
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