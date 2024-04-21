  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 42140 Главный судья: Гозубуик Сердар
Фейеноорд
1:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
59' Гол
Пайшао Игор
67' Желтая карточка
Вердонк Калвин
68' Желтая карточка
Хансен Сонтье
71' Желтая карточка
Минте Янкуба
72' Вторая желтая карточка
Минте Янкуба
90'+30

Ход матча

59'
Пайшао Игор
(Хименес Сантьяго Томас)
1:0
66'
 
Хансен Сонтье
Бас Юри
66'
 
Со Силла
Огава Коки
66'
 
Гонсалес Роберто
Худемакерс Меес
67'
Иванушец Лука
Пайшао Игор
 
67'
 
Вердонк Калвин
68'
 
Хансен Сонтье
71'
Минте Янкуба
 
72'
Минте Янкуба
 
75'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
 
76'
Траунер Гернот
Ниукоп Барт
 
87'
Джаханбахш Алиреза
Стенгс Келвин
 
87'
 
Шоне Лассе
Сано Кадаи
90'
 
Перейра Брайанн
Ван Рой Барт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 450 Количество передач 381
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
4
Гертрейда
Лютсхарел
6
Зерруки
Рамиз
10
Стенгс
Келвин
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
9
Чери
Тьяронн
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
Фейеноорд
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
НЕК Неймеген

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:2
К
4:4
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
5:3
Э
4:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
0:3
Э
5:1
К
2:3
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

2.46
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

47
39

Голов в среднем за матч

1.88
1.56

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

47
57

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 2 0.4
Стенгс Келвин 1 0.2
Ганцко Давид 1 0.2
Лингр Ондржей 1 0.2
Ниукоп Барт 1 0.2
Гертрейда Лютсхарел 1 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.2
Иванушец Лука 0 0
Хименес Сантьяго Томас 0 0
Хартман Квилиндси 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 4 0.67
Огава Коки 4 0.67
Маттссон Магнус 2 0.33
Пропер Дирк 2 0.33
Чери Тьяронн 1 0.17
Ван Рой Барт 1 0.17
Ван Вермескеркен Саи 1 0.17
Худемакерс Меес 1 0.17
Тавшан Элаис 1 0.17
Сано Кадаи 1 0.17
Со Силла 0 0
Хансен Сонтье 0 0
Боргес Санчес Ивандро 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минте Янкуба 1 1
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Лингр Ондржей 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Виффер Матс 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хансен Сонтье 2 0
Вердонк Калвин 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
11
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2
Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1

Результаты матчей

Фейеноорд
НЕК Неймеген

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
5
1
1/16 финала
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
1/8 финала
1 Фейеноорд
0 ПСВ
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
0 Эксельсиор
2 Гронинген
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
3 УСВ Геркулес
4 Камбюр
1 Витесс
0 Амстердамсхе
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
1/4 финала
2 Фейеноорд
0 АЗ Алкмаар
4 Гронинген
3 Фортуна Ситтард
3 Камбюр
1 Витесс
3 НЕК Неймеген
0 АДО Ден Хааг
1/2 финала
2 Фейеноорд
1 Гронинген
1 Камбюр
2 НЕК Неймеген
Финал
1 Фейеноорд
0 НЕК Неймеген

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
Камбюр Milan Smit 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
НЕК Неймеген Огава Коки 4
Камбюр Робертс Улдрикис 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фейеноорд Минте Янкуба 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Камбюр Брей Майкл 2
Витесс Ороз Алоис 2
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Пайшао Игор нанес удар в каркас ворот!
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 58%, НЕК Неймеген: 42%.
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 42140 болельщиков
  • 100'
    Фейеноорд начинает контратаку
  • 100'
    Уэда Аясэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фейеноорд 1:0 НЕК Неймеген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный