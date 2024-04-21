Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

91' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фейеноорд

88' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Фейеноорд

87' Ван Рой Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Сандлер Филипп пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

86' Гонсалес Роберто нанес удар головой, но Тимон Велленройтер спокойно отбил мяч.

85' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хорошую попытку сделал Чери Тьяронн . Удар в створ, но вратарь начеку

83' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Уэда Аясэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Фейеноорд

79' Матч возобновлен

79' Велленройтер Тимон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Со Силла оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Г О О О О Л - Пайшао Игор забивает с правой ноги!

59' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

57' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

55' Матч прерван

55' Матч приостановлен из-за петард на поле

55' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

54' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

54' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

53' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Стенгс Келвин пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен ловит мяч

48' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хименес Сантьяго Томас пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен ловит мяч

47' Стенгс Келвин из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.