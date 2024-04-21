Стадион: Де Кёйп. Зрители: 42140 Главный судья: Гозубуик Сердар
1:0
Конец матча
0'
1:0
59' ГолПайшао Игор
67' Желтая карточкаВердонк Калвин
68' Желтая карточкаХансен Сонтье
71' Желтая карточкаМинте Янкуба
72' Вторая желтая карточкаМинте Янкуба
90'+30
Ход матча
59'
66'
66'
67'
68'
71'
72'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
450 Количество передач 381
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мейер Рогир
История личных встреч
Фейеноорд
НЕК Неймеген
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
2.46
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Среднее время на гол
72
65
Всего голов
47
39
Голов в среднем за матч
1.88
1.56
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
47
57
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшао Игор
|2
|0.4
|Стенгс Келвин
|1
|0.2
|Ганцко Давид
|1
|0.2
|Лингр Ондржей
|1
|0.2
|Ниукоп Барт
|1
|0.2
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.2
|Тимбер Квинтен
|1
|0.2
|Иванушец Лука
|0
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|0
|0
|Хартман Квилиндси
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|4
|0.67
|Огава Коки
|4
|0.67
|Маттссон Магнус
|2
|0.33
|Пропер Дирк
|2
|0.33
|Чери Тьяронн
|1
|0.17
|Ван Рой Барт
|1
|0.17
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.17
|Худемакерс Меес
|1
|0.17
|Тавшан Элаис
|1
|0.17
|Сано Кадаи
|1
|0.17
|Со Силла
|0
|0
|Хансен Сонтье
|0
|0
|Боргес Санчес Ивандро
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минте Янкуба
|1
|1
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
11
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2
Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1
Результаты матчей
Фейеноорд
НЕК Неймеген
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
1 Фейеноорд
0 НЕК Неймеген
- 1:0 ФЕЙ-НЕК
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|Камбюр
|Milan Smit
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|НЕК Неймеген
|Огава Коки
|4
|Камбюр
|Робертс Улдрикис
|3 (2)
|Фейеноорд
|Минте Янкуба
|1 1
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|2
|Камбюр
|Брей Майкл
|2
|Витесс
|Ороз Алоис
|2
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|2