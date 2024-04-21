Тур: 32. Стадион: Клеантис Викелидис.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
41 матч
26.8%
29.3%
43.9%
11 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
19.5%
48.8%
31.7%
8 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.8%
36.6%
36.6%
11 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.3
0.77
Среднее время на гол
69
116
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.57
1.58
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
59
47
Голов в среднем за матч
1.44
1.15
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
62
78
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|15 (5)
|0.47
|Сулейманов Магомед-Шапи
|5
|0.16
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.13
|Дарида Владимир
|3
|0.09
|Саверио Кике
|3
|0.09
|Самора Альваро
|3
|0.09
|Фетфатцидис Иоаннис
|2
|0.06
|Менендес Джонатан
|1
|0.03
|Ансарифард Карим
|1
|0.03
|Гарсия Мануэль II
|1
|0.03
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.03
|Брабец Якуб
|1
|0.03
|Пардо Рубен
|1
|0.03
|Джурасек Невен
|1
|0.03
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.41
|Понсе Эсекель
|13
|0.41
|Элиассон Никлас
|6
|0.19
|Цубер Стивен
|6
|0.19
|Амрабат Нордин
|5 (3)
|0.16
|Вида Домагой
|5
|0.16
|Гачинович Мийат
|3 (1)
|0.09
|Пинеда Орбелин
|2
|0.06
|Любичич Роберт
|2
|0.06
|Рота Лазарос
|2
|0.06
|Йонссон Йенс
|2
|0.06
|Калленс Александр
|2
|0.06
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|Мукуди Ароль
|1
|0.03
|Ван Веерт Том
|1
|0.03
|Мохаммади Милад
|1
|0.03
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|6
|0
|Одубаджо Мозес
|6
|0
|Верстрате Биргер
|6
|0
|Брабец Якуб
|5
|0
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|Монтойя Мартин
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Мвондо Жан
|4
|0
|Саверио Кике
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Морон Лоренцо
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Велес Фран
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Фатторе Валентино
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|10
|0
|Гачинович Мийат
|9
|0
|Калленс Александр
|7
|0
|Рота Лазарос
|6
|0
|Манталос Петрос
|4
|1
|Вида Домагой
|4
|0
|Йонссон Йенс
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Цубер Стивен
|3
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
АЕК
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
9
Арис Салоники
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
АЕК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
11
35
Арис Салоники
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
АЕК
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
19
44
Голы по времени матча
Забито
27
32
8 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
0
0%
7
22%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
5
19%
10
31%
31-45
9
33%
3
9%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
6
22%
5
16%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Забито
17
35
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
22 Не забивали 15
2
12%
4
11%
1-15
3
18%
8
23%
16-30
3
18%
5
14%
31-45
3
18%
4
11%
46-60
2
12%
4
11%
61-75
4
24%
10
29%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
16%
6
46%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Забито
44
67
16 В 1-м тайме 36
28 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 25
8 Не забивали 2
2
5%
11
16%
1-15
6
14%
10
15%
16-30
8
18%
15
22%
31-45
12
27%
7
10%
46-60
6
14%
9
13%
61-75
10
23%
15
22%
76-90
Пропущено
36
32
13 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 18
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
3
8%
12
38%
31-45
7
19%
2
6%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
9
25%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Ламия 3:1
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Арис Салоники - АЕК 3:3 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0
АЕК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0
Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2
Результаты матчей
Арис Салоники
АЕК
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
3
9 раз 29%
1
8 раз 26%
4
3 раза 10%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
124
411
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
141
511
105
115
69
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
301
1417
229
526
1318
130
427
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 6
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6.
|6
|0
|0
|6
|4 - 23
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|8.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 11
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10