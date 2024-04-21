  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 30'
АЕК
0'
6' Желтая карточка
Фатторе Валентино
24' Желтая карточка
Верстрате Биргер

Ход матча

6'
Фатторе Валентино
 
24'
Верстрате Биргер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
АЕК
9.80
Реклама, betcity.ru
5.70
Реклама, betcity.ru
5.40
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
33
Монтойя
Мартин
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
18
Фатторе
Валентино
16
Дарида
Владимир
28
Верстрате
Биргер
77
Панагидис
Михаил
6
Гарсия
Мануэль
II
12
Самора
Альваро
80
Морон
Лоренцо
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
14
Понсе
Эсекель
Арис Салоники
4-2-3-1
АЕК
4-4-2

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

41 матч

26.8%
29.3%
43.9%
11 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

19.5%
48.8%
31.7%
8 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.8%
36.6%
36.6%
11 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:0
С
3:3
К
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.3
0.77

Среднее время на гол

69
116

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.57
1.58

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.44
1.15

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

62
78

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 15 (5) 0.47
Сулейманов Магомед-Шапи 5 0.16
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.13
Дарида Владимир 3 0.09
Саверио Кике 3 0.09
Самора Альваро 3 0.09
Фетфатцидис Иоаннис 2 0.06
Менендес Джонатан 1 0.03
Ансарифард Карим 1 0.03
Гарсия Мануэль II 1 0.03
Христодулопулос Лазарос 1 0.03
Брабец Якуб 1 0.03
Пардо Рубен 1 0.03
Джурасек Невен 1 0.03
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 13 (2) 0.41
Понсе Эсекель 13 0.41
Элиассон Никлас 6 0.19
Цубер Стивен 6 0.19
Амрабат Нордин 5 (3) 0.16
Вида Домагой 5 0.16
Гачинович Мийат 3 (1) 0.09
Пинеда Орбелин 2 0.06
Любичич Роберт 2 0.06
Рота Лазарос 2 0.06
Йонссон Йенс 2 0.06
Калленс Александр 2 0.06
Манталос Петрос 1 (1) 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Араужо Серхио 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Ван Веерт Том 1 0.03
Мохаммади Милад 1 0.03
Пилиос Ставрос 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 6 0
Одубаджо Мозес 6 0
Верстрате Биргер 6 0
Брабец Якуб 5 0
Фабиано Лейсманн 5 0
Монтойя Мартин 4 0
Феррари Франко 4 0
Мвондо Жан 4 0
Саверио Кике 4 0
Ансарифард Карим 3 0
Морон Лоренцо 3 0
Самора Альваро 3 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Велес Фран 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Фатторе Валентино 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Пардо Рубен 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Джурасек Невен 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 10 0
Гачинович Мийат 9 0
Калленс Александр 7 0
Рота Лазарос 6 0
Манталос Петрос 4 1
Вида Домагой 4 0
Йонссон Йенс 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Цубер Стивен 3 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Атанасиадис Гиоргос 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Амрабат Нордин 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
АЕК
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
9
Арис Салоники
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
АЕК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

11
35
Арис Салоники
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
АЕК
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

19
44

Голы по времени матча

Забито

27
32
8 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
0
0%
7
22%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
5
19%
10
31%
31-45
9
33%
3
9%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
6
22%
5
16%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Забито

17
35
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
22 Не забивали 15
2
12%
4
11%
1-15
3
18%
8
23%
16-30
3
18%
5
14%
31-45
3
18%
4
11%
46-60
2
12%
4
11%
61-75
4
24%
10
29%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
16%
6
46%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Забито

44
67
16 В 1-м тайме 36
28 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 25
8 Не забивали 2
2
5%
11
16%
1-15
6
14%
10
15%
16-30
8
18%
15
22%
31-45
12
27%
7
10%
46-60
6
14%
9
13%
61-75
10
23%
15
22%
76-90

Пропущено

36
32
13 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 18
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
3
8%
12
38%
31-45
7
19%
2
6%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
9
25%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Ламия 3:1
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Арис Салоники - АЕК 3:3 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0
АЕК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0
Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2

Результаты матчей

Арис Салоники
АЕК

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
3
9 раз 29%
1
8 раз 26%
4
3 раза 10%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
12
4
4
11
2.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
1
5
11
1.5
10
5
1
15
2.5
6
9
1
15
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
30
1
14
17
1.5
22
9
5
26
2.5
13
18
1
30
3.5
4
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 17 - 6 15
2.
АЕК
 0:0 6 3 2 1 10 - 4 11
3.
ПАОК
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Арис Салоники
 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
5.
Олимпиакос
 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Ламия
 6 0 0 6 4 - 23 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 5 3 1 1 10 - 5 10
2.
Панетоликос
 5 3 1 1 7 - 2 10
3.
ОФИ
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Пансерраикос
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Кифисиас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Атромитос
 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Астерас
 5 1 0 4 2 - 8 3
8.
ПАС Янина
 5 0 1 4 4 - 11 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Арис Салоники
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 1 - 14 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Волос
 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Атромитос
 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Астерас
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
ПАОК
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
АЕК
 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
4.
Олимпиакос
 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Арис Салоники
 0:0 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Атромитос
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
ОФИ
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ПАС Янина
 3 0 0 3 3 - 9 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 11
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
АЕК
9.80
Реклама, betcity.ru
5.70
Реклама, betcity.ru
5.40
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 АЕК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Арис Салоники
АЕК
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный