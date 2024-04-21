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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
1:2
Конец матча
Брюгге
0'
49' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:1
52' Гол
Ветлесен Уго
60' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
65' Вторая желтая карточка
Ветлесен Уго
0:2
74' Гол
Мейер Бьорн
1:2
82' Гол
Пуэртас Кэмерон
90' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
90' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
90' Желтая карточка
Одои Денис
90'+6
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
10
Лапуссен
Лоик
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
29
Яккерс
Нордин
64
Саббе
Кириани
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
39
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
99
Родригеш
Тьяго
32
Нуса
Антонио
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Брюгге

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:0
К
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.5
Нильссон Хокан 13 (5) 0.38
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.24
Пуэртас Кэмерон 7 (3) 0.21
Лапуссен Лоик 5 0.15
Сайкс Росс 4 0.12
Кастро-Монтес Алессио 3 0.09
Родригес Кевин II 3 0.09
Терхо Каспер 3 0.09
Расмуссен Матиас 2 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.47
Сков-Ольсен Андреас 11 (2) 0.32
Синкернагель Филип 7 0.21
Ютгла Ферран 7 0.21
Ванакен Ханс 5 0.15
Мехеле Брэндон 5 0.15
Нуса Антонио 3 0.09
Рафаэль Онедика 3 0.09
Кюйпер Максим 2 0.06
Бушанан Тажон 2 0.06
Нильсен Каспер 2 0.06
Ветлесен Уго 2 0.06
Мейер Бьорн 2 0.06
Скораш Михал 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 9 1
Ванхутт Шарль 9 0
Нильссон Хокан 8 0
Лапуссен Лоик 7 0
Макаллистер Кевин 6 0
Эль-Амин Амура Мохамед 6 0
Амани Жан 5 0
Матида Коки 3 1
Пуэртас Кэмерон 4 0
Морис Антони 2 1
Расмуссен Матиас 3 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Теклаб Хенок 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 7 1
Рафаэль Онедика 8 0
Родригеш Тьяго 5 1
Одои Денис 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Брюгге
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
8
Юнион Сент-Жиллуаз
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

29
38
Юнион Сент-Жиллуаз
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
26% (9)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Брюгге
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

37
46

Голы по времени матча

Забито

37
30
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
1
3%
5
17%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
12
32%
5
17%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
7
19%
4
13%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
19%
6
35%
76-90

Забито

30
39
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
17%
4
10%
1-15
7
23%
6
15%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
6
20%
5
13%
46-60
4
13%
9
23%
61-75
4
13%
10
26%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
28%
5
29%
29%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90

Забито

67
69
37 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 40
23 Забивали первыми 20
3 Не забивали 3
6
9%
9
13%
1-15
15
22%
10
14%
16-30
16
24%
10
14%
31-45
10
15%
10
14%
46-60
9
13%
16
23%
61-75
11
16%
14
20%
76-90

Пропущено

39
34
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
5
13%
2
6%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
8
21%
8
24%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
4
10%
4
12%
61-75
11
28%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Брюгге

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
3
6 раз 18%
2
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
1
13
4
1.5
11
6
5
12
2.5
8
9
2
15
3.5
3
14
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
5
12
5
12
2.5
4
13
1
16
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
3
0.5
Больше Меньше
31
3
22
12
1.5
16
18
10
24
2.5
12
22
3
31
3.5
6
28
1
33
4.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 2 0 2 5 - 6 38
2.
Брюгге
 4 3 1 0 9 - 3 36
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 0 4 4 - 8 35
4.
Генк
 4 3 1 0 5 - 2 34
5.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 5 - 5 29
6.
Антверпен
 4 1 0 3 1 - 5 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 38
2.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 31
3.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 25
4.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 35
2.
Брюгге
 2 1 1 0 3 - 2 30
3.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
4.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 17 (8)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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    • 49'
      Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге онлайн

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