Тур: 4. Стадион: Жозеф Марьен.
1:2
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаВетлесен Уго
0:1
52' ГолВетлесен Уго
60' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
65' Вторая желтая карточкаВетлесен Уго
0:2
74' ГолМейер Бьорн
1:2
82' ГолПуэртас Кэмерон
90' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
90' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
90' Желтая карточкаОдои Денис
90'+6
Ход матча
49'
52'
0:1
65'
74'
0:2
82'
1:2
90'
90'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
39
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Брюгге
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.5
|Нильссон Хокан
|13 (5)
|0.38
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.24
|Пуэртас Кэмерон
|7 (3)
|0.21
|Лапуссен Лоик
|5
|0.15
|Сайкс Росс
|4
|0.12
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.09
|Родригес Кевин II
|3
|0.09
|Терхо Каспер
|3
|0.09
|Расмуссен Матиас
|2
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.47
|Сков-Ольсен Андреас
|11 (2)
|0.32
|Синкернагель Филип
|7
|0.21
|Ютгла Ферран
|7
|0.21
|Ванакен Ханс
|5
|0.15
|Мехеле Брэндон
|5
|0.15
|Нуса Антонио
|3
|0.09
|Рафаэль Онедика
|3
|0.09
|Кюйпер Максим
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|Ветлесен Уго
|2
|0.06
|Мейер Бьорн
|2
|0.06
|Скораш Михал
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|1
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Лапуссен Лоик
|7
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Теклаб Хенок
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|7
|1
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|1
|Одои Денис
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Брюгге
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
8
Юнион Сент-Жиллуаз
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
29
38
Юнион Сент-Жиллуаз
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
26% (9)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Брюгге
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
37
46
Голы по времени матча
Забито
37
30
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
1
3%
5
17%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
12
32%
5
17%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
7
19%
4
13%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
19%
6
35%
76-90
Забито
30
39
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
17%
4
10%
1-15
7
23%
6
15%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
6
20%
5
13%
46-60
4
13%
9
23%
61-75
4
13%
10
26%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
28%
5
29%
29%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90
Забито
67
69
37 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 40
23 Забивали первыми 20
3 Не забивали 3
6
9%
9
13%
1-15
15
22%
10
14%
16-30
16
24%
10
14%
31-45
10
15%
10
14%
46-60
9
13%
16
23%
61-75
11
16%
14
20%
76-90
Пропущено
39
34
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
5
13%
2
6%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
8
21%
8
24%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
4
10%
4
12%
61-75
11
28%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Брюгге
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:3
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
3
6 раз 18%
2
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
161
134
116
512
89
215
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
98
512
512
413
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
313
Больше Меньше
313
2212
1618
1024
1222
331
628
133
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|38
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|36
|3.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|35
|4.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|34
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|29
|6.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|38
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|31
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|35
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|30
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|29
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|17 (8)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9