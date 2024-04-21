Тур: 33. Стадион: Анталья Арена.
0:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
8'
15'
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Антальяспор
Хатайспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
2.33
Среднее время на гол
49
38
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|13 (3)
|0.39
|Джехезкель Сагив
|6
|0.18
|Ларссон Сэм
|4
|0.12
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.09
|Шарич Дарио
|3
|0.09
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.06
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|7 (2)
|0.21
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0.18
|Ривас Ригоберто
|5
|0.15
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.12
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.09
|Массанга Шандрель
|2
|0.06
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|7
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|7
|0
|Букса Адам
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Вурал Гюрай
|6
|0
|Ассомбалонга Бритт
|5
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Сафури Рамиз
|3
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Гулам Фаузи
|6
|0
|Кардешлер Эрдже
|6
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Ривас Ригоберто
|5
|0
|Беяз Омер
|5
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Аличи Керим
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Хатайспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
5
Антальяспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Хатайспор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
15
24
Антальяспор
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Хатайспор
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
50% (16)
38% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
21
29
Голы по времени матча
Забито
17
10
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 27
4
24%
2
20%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
3
18%
4
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
14%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
4
29%
8
36%
76-90
Забито
19
27
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
26%
2
7%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
3
16%
7
26%
61-75
3
16%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
26%
6
29%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
6
29%
76-90
Забито
36
37
22 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
7
19%
5
14%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
9
25%
3
8%
31-45
6
17%
9
24%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
4
11%
10
27%
76-90
Пропущено
37
43
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
5
14%
4
9%
1-15
2
5%
6
14%
16-30
10
27%
8
19%
31-45
6
16%
6
14%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
8
22%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1
Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0
Результаты матчей
Антальяспор
Хатайспор
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
79
115
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
610
511
214
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
1814
1022
923
329
725
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|33
|29
|3
|1
|75 - 20
|90
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 38
|49
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|7.
|0:2 Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 59
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|10.
|0:1 Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 38
|42
|11.
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|49 - 44
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 43
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|1:0 Заявка
|33
|8
|12
|13
|37 - 44
|36
|16.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|17.
|2:0 Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|19.
|0:2 Заявка
|33
|7
|9
|17
|36 - 66
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|17
|17
|0
|0
|43 - 12
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|9.
|0:1 Заявка
|17
|6
|8
|3
|17 - 15
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|0:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|0:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|2:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|0:2 Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|2:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|16.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|20 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7