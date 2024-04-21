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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Антальяспор
2:1
Конец матча
Хатайспор
0'
8' Желтая карточка
Гулам Фаузи
15' Желтая карточка
Беяз Омер
0:1
26' Гол
Деле-Баширу Фисайо
59' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
60' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
65' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
1:1
67' Гол
Букса Адам
87' Желтая карточка
Сари Вейсел
2:1
90' Гол
Бютюки Зюмер
90' Желтая карточка
Узун Эмре
90'+7
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
17
Деле-Баширу
Фисайо
7
Беяз
Омер
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
Антальяспор
4-1-4-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Хатайспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:3
ТМК
2:1
С
3:0
С
0:0
С
4:1
К
0:2
С
3:1
С
3:2
С
0:6

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
2.33

Среднее время на гол

49
38

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 14 (3) 0.42
Джехезкель Сагив 6 0.18
Ларссон Сэм 4 0.12
Ешильюрт Эрдоган 3 0.09
Шарич Дарио 3 0.09
Ван де Стрек Сандер 2 0.06
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Бютюки Зюмер 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 7 (2) 0.21
Деле-Баширу Фисайо 6 0.18
Ривас Ригоберто 5 0.15
Дадашов Ренат 4 (3) 0.12
Ламкель Зе Дидье 3 0.09
Массанга Шандрель 2 0.06
Саглам Геркем 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Гулам Фаузи 1 0.03
Килама Ги-Марселен 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 8 0
Ешильюрт Эрдоган 8 0
Букса Адам 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Вурал Гюрай 6 0
Ассомбалонга Бритт 5 0
Джехезкель Сагив 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Сафури Рамиз 3 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Узун Эмре 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардешлер Эрдже 7 0
Дадашов Ренат 7 0
Гулам Фаузи 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Ривас Ригоберто 5 0
Беяз Омер 5 0
Саглам Геркем 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Педру Руй III 2 0
Синик Догукан 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Абид Рейан 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Хатайспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
6
Антальяспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Хатайспор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

15
24
Антальяспор
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Хатайспор
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
48% (16)
39% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 27
4
21%
2
18%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
4
36%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
18%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
13%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
9
38%
76-90

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
26%
2
7%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
3
16%
7
26%
61-75
3
16%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
26%
6
29%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
6
29%
76-90

Забито

38
38
22 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 15
7
18%
5
13%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
9
24%
3
8%
31-45
6
16%
9
24%
46-60
5
13%
7
18%
61-75
5
13%
10
26%
76-90

Пропущено

38
45
18 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
5
13%
4
9%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
10
26%
8
18%
31-45
6
16%
6
13%
46-60
6
16%
6
13%
61-75
8
21%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1
Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0

Результаты матчей

Антальяспор
Хатайспор

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
3
6 раз 18%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
7
9
1
16
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
10
5
11
1.5
2
15
2
14
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
19
14
11
22
1.5
9
24
3
30
2.5
7
26
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 33 29 3 1 77 - 21 90
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 33 14 7 12 44 - 38 49
6.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
7.
Касымпаша
 Заявка 33 13 7 13 55 - 59 46
8.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
9.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
10.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
11.
Адана Демирспор
 Заявка 33 9 14 10 49 - 44 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 33 10 9 14 37 - 43 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
16.
Газиантеп
 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Пендикспор
 Заявка 33 7 9 17 37 - 68 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 20 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Антальяспор Букса Адам 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Г О О О О Л - Фисайо Деле-Баширу бьет в цель!
    • 15'
      Беяз Омер получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Гулам Фаузи получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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