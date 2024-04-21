  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:0
Первый тайм: 19'
Ризеспор
0'
2' Желтая карточка
Опоку Джером
1:0
13' Гол
Пелкас Димитрис

Ход матча

2'
Опоку Джером
 
13'
Пелкас Димитрис
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Ризеспор
2.12
4.00
Реклама, fon.bet
3.55
Все Коэффициенты
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
89
Соуза
Жосеф
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
28
Акинтола
Дэвид
10
Олавоин
Ибрахим
6
Шелви
Джонджо
77
Зекири
Альтин
8
Варешанович
Дал
89
Минчев
Мартин
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Ризеспор
4-4-1-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Ризеспор

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:2
С
0:2
С
3:0
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
1:0
К
1:0
К
0:2
С
2:1
С
3:1
С
0:2

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.78
1.78

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Среднее время на гол

73
115

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.28

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 13 (3) 0.39
Фигейредо Жоау 7 0.21
Пелкас Димитрис 4 0.12
Опоку Джером 4 0.12
Абейд Мехди 3 0.09
Тюрюдж Дениз 2 0.06
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Кеман Оливье 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.27
Гайч Адольфо 7 0.21
Олавоин Ибрахим 6 0.18
Зекири Альтин 5 0.15
Кесер Бенхур 4 0.12
Минчев Мартин 3 0.09
Шелви Джонджо 2 0.06
Мочи Отилла 2 0.06
Нильсен Каспер 1 0.03
Акинтола Дэвид 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Мари Джон 1 0.03
Топчу Эмир Хан 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Аккан Гёкхан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Ба Уссейну 7 1
Опоку Джером 7 1
Тюрюдж Дениз 8 0
Пелкас Димитрис 5 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Лима Лукас 4 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Соуза Жосеф 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Кеман Оливье 1 0
Давидсон 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 10 1
Пала Митхат 6 1
Варешанович Дал 7 0
Олавоин Ибрахим 6 0
Шелви Джонджо 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Нильсен Каспер 4 0
Аккан Гёкхан 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Аликулов Хусниддин 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
8
Истанбул Башакшехир
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ризеспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

14
24
Истанбул Башакшехир
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Ризеспор
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
9% (3)
41% (13)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
4
17%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
5
21%
5
29%
29%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
34
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
5
29%
29%
4
12%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
3
18%
6
18%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
1
6%
7
21%
61-75
2
12%
8
24%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
9
36%
76-90

Пропущено

21
14
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
19%
4
29%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Забито

42
42
16 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
7
17%
3
7%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
10
24%
5
12%
46-60
7
17%
6
14%
61-75
9
21%
14
33%
76-90

Пропущено

38
48
24 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 20
9
24%
8
17%
1-15
8
21%
4
8%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
6
16%
8
17%
46-60
2
5%
10
21%
61-75
6
16%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0
Ризеспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Ризеспор

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
10 раз 31%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
9
1.5
6
11
4
12
2.5
5
12
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
22
10
13
19
1.5
11
21
7
25
2.5
7
25
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 32 28 3 1 73 - 20 87
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 33 14 7 12 43 - 38 49
6.
Ризеспор
 0:1 Заявка 33 14 6 13 43 - 48 48
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
9.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
10.
Антальяспор
 Заявка 32 10 12 10 36 - 37 42
11.
Адана Демирспор
 Заявка 33 9 14 10 49 - 44 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 33 10 9 14 37 - 43 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
16.
Хатайспор
 Заявка 32 7 12 13 36 - 44 33
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 0:1 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
7.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 17 9 3 5 25 - 17 30
8.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 0:1 Заявка 16 3 3 10 17 - 35 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 19 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
  • 2'
    Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Ризеспор
2.12
4.00
Реклама, fon.bet
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 1:0 Ризеспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный