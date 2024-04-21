Тур: 33. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
2'
13'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ба
Уссейну
89
Соуза
Жосеф
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диуф УмарНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.78
1.78
Среднее время на гол
50
50
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Среднее время на гол
73
115
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.28
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (3)
|0.39
|Фигейредо Жоау
|7
|0.21
|Пелкас Димитрис
|4
|0.12
|Опоку Джером
|4
|0.12
|Абейд Мехди
|3
|0.09
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.27
|Гайч Адольфо
|7
|0.21
|Олавоин Ибрахим
|6
|0.18
|Зекири Альтин
|5
|0.15
|Кесер Бенхур
|4
|0.12
|Минчев Мартин
|3
|0.09
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Мочи Отилла
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|1
|0.03
|Акинтола Дэвид
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Мари Джон
|1
|0.03
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Аккан Гёкхан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Ба Уссейну
|7
|1
|Опоку Джером
|7
|1
|Тюрюдж Дениз
|8
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|10
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Варешанович Дал
|7
|0
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Шелви Джонджо
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Аккан Гёкхан
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Зауэр Густаво
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Аликулов Хусниддин
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Сарикайя Муаммер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
8
Истанбул Башакшехир
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ризеспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
14
24
Истанбул Башакшехир
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Ризеспор
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
9% (3)
41% (13)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
4
17%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
5
21%
5
29%
29%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
34
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
5
29%
29%
4
12%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
3
18%
6
18%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
1
6%
7
21%
61-75
2
12%
8
24%
76-90
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
9
36%
76-90
Пропущено
21
14
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
19%
4
29%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
19%
2
14%
76-90
Забито
42
42
16 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
7
17%
3
7%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
10
24%
5
12%
46-60
7
17%
6
14%
61-75
9
21%
14
33%
76-90
Пропущено
38
48
24 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 20
9
24%
8
17%
1-15
8
21%
4
8%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
6
16%
8
17%
46-60
2
5%
10
21%
61-75
6
16%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0
Ризеспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
10 раз 31%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
79
611
412
512
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
610
510
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2210
1319
1121
725
725
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|73 - 20
|87
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|1:0 Заявка
|33
|14
|7
|12
|43 - 38
|49
|6.
|0:1 Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 48
|48
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|10.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|36 - 37
|42
|11.
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|49 - 44
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 43
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|16.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|36 - 44
|33
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 64
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|0:1 Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|25 - 17
|30
|8.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|0:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 35
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|19 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7