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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Газиантеп
2:0
Второй тайм: 47'
Касымпаша

Ход матча

6'
Максим Александру
1:0
33'
Кызылдаг Арда
(Максим Александру)
2:0
40'
 
Чаглаян Огулджан
Yunus Emre Gedik
46'
 
Бастьен Самюэль
Гюл Гёкхан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Касымпаша
1.15
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Все Коэффициенты
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
4
Кызылдаг
Арда
3
Джилободжи
Папи
22
М'баката
Салем
8
Евтович
Марко
18
Сореску
Деян
23
Монтейру
Жамиру
44
Максим
Александру
11
Эскихеллач
Мустафа
70
Драгус
Денис
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
58
Озчан
Ясин
16
Yunus
Emre
Gedik
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
Газиантеп
4-1-4-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Газиантеп
Касымпаша

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
4:2
С
0:3
С
1:0
С
2:1
К
1:2
С
2:0
С
2:2
С
0:4
С
2:2
С
3:4

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

1.5
2.17

Среднее время на гол

60
41

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.75

Среднее время на гол

49
51

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.7
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
45

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 11 (1) 0.33
Кызылдаг Арда 5 0.15
Максим Александру 3 (2) 0.09
Сореску Деян 3 0.09
Маркович Лазар 2 0.06
Озчичек Огюн 2 0.06
Евтович Марко 2 0.06
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Эскихеллач Мустафа 1 0.03
Джилободжи Папи 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Монтейру Жамиру 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 13 (2) 0.39
Да Кошта Нуну 12 0.36
Фалл Мамаду 8 0.24
Бен Уаннес Мортада 5 0.15
Хайрадинович Харис 4 (2) 0.12
Винк Клаудио 3 0.09
Гюл Гёкхан 2 0.06
Гомис Ирон 1 0.03
Омеруо Кеннет 1 0.03
Нгой Жульен 1 0.03
Озчан Ясин 1 0.03
Поросо Джексон 1 0.03
Чаглаян Огулджан 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 5 2
Драгус Денис 7 0
Озчичек Огюн 6 0
Маркович Лазар 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
М'баката Салем 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 7 1
Бен Уаннес Мортада 7 0
Омеруо Кеннет 5 1
Чифтпынар Садик 5 0
Кара Айтач 4 0
Гомис Ирон 4 0
Хайрадинович Харис 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Озчан Ясин 3 0
Айдын Тайлан Утку 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Янар Али 2 0
Поросо Джексон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Касымпаша
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

7
9
Газиантеп
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Касымпаша
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

13
22
Газиантеп
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Касымпаша
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

21
28

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

14
25
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
4
29%
8
32%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
4
29%
6
24%
76-90

Пропущено

25
28
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
16%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
7
28%
8
29%
76-90

Забито

21
29
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
14%
2
7%
1-15
4
19%
6
21%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
14%
7
24%
76-90

Пропущено

25
30
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
7
28%
3
10%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
6
24%
4
13%
61-75
7
28%
7
23%
76-90

Забито

35
54
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 7
5
14%
3
6%
1-15
6
17%
9
17%
16-30
5
14%
9
17%
31-45
9
26%
14
26%
46-60
3
9%
6
11%
61-75
7
20%
13
24%
76-90

Пропущено

50
58
21 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
11
22%
6
10%
1-15
2
4%
10
17%
16-30
8
16%
12
21%
31-45
3
6%
8
14%
46-60
12
24%
7
12%
61-75
14
28%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2
Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1

Результаты матчей

Газиантеп
Касымпаша

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

2:0
7 раз 22%
0:3
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
3
10 раз 31%
0
7 раз 22%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
9
7
3
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
25
7
11
21
1.5
18
14
3
29
2.5
11
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 33 29 3 1 75 - 20 90
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 33 14 7 12 44 - 38 49
6.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
7.
Касымпаша
 0:2 Заявка 33 13 7 13 55 - 59 46
8.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
9.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
10.
Антальяспор
 0:1 Заявка 33 10 12 11 36 - 38 42
11.
Адана Демирспор
 Заявка 33 9 14 10 49 - 44 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 33 10 9 14 37 - 43 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Хатайспор
 1:0 Заявка 33 8 12 13 37 - 44 36
16.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
17.
Газиантеп
 2:0 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
19.
Пендикспор
 0:2 Заявка 33 7 9 17 36 - 66 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 Заявка 17 17 0 0 43 - 12 51
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
9.
Антальяспор
 0:1 Заявка 17 6 8 3 17 - 15 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 0:2 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 1:0 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Газиантеп
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 0:2 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 2:0 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 0:2 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 2:0 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Хатайспор
 1:0 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
14.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
15.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
16.
Пендикспор
 0:2 Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 20 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Гюл Гёкхан уходит с поля. Бастьен Самюэль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
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Газиантеп
Ничья
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