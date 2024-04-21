Тур: 33. Стадион: Газиантеп.
0'
1:0
6' ГолМаксим Александру
2:0
33' ГолКызылдаг Арда
90' Желтая карточкаЧаглаян Огулджан
90'+6
Ход матча
6'
33'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Газиантеп
Касымпаша
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
1.5
2.17
Среднее время на гол
60
41
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.75
Среднее время на гол
49
51
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.7
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
45
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|11 (1)
|0.33
|Кызылдаг Арда
|5
|0.15
|Максим Александру
|3 (2)
|0.09
|Сореску Деян
|3
|0.09
|Маркович Лазар
|2
|0.06
|Озчичек Огюн
|2
|0.06
|Евтович Марко
|2
|0.06
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.03
|Джилободжи Папи
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|13 (2)
|0.39
|Да Кошта Нуну
|12
|0.36
|Фалл Мамаду
|8
|0.24
|Бен Уаннес Мортада
|5
|0.15
|Хайрадинович Харис
|4 (2)
|0.12
|Винк Клаудио
|3
|0.09
|Гюл Гёкхан
|2
|0.06
|Гомис Ирон
|1
|0.03
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|Нгой Жульен
|1
|0.03
|Озчан Ясин
|1
|0.03
|Поросо Джексон
|1
|0.03
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|5
|2
|Драгус Денис
|7
|0
|Озчичек Огюн
|6
|0
|Маркович Лазар
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|7
|1
|Бен Уаннес Мортада
|7
|0
|Омеруо Кеннет
|5
|1
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Кара Айтач
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Гюл Гёкхан
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Айдын Тайлан Утку
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Янар Али
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Чаглаян Огулджан
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Касымпаша
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
7
9
Газиантеп
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
20
Упущенные победы
13
22
Газиантеп
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Касымпаша
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
21
28
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
3
19%
1
4%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
4
25%
8
32%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
6
24%
76-90
Пропущено
25
30
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
16%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
5
20%
6
20%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
6
24%
3
10%
61-75
7
28%
8
27%
76-90
Забито
21
29
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
14%
2
7%
1-15
4
19%
6
21%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
14%
7
24%
76-90
Пропущено
25
30
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
7
28%
3
10%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
6
24%
4
13%
61-75
7
28%
7
23%
76-90
Забито
37
54
18 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
6
16%
3
6%
1-15
6
16%
9
17%
16-30
6
16%
9
17%
31-45
9
24%
14
26%
46-60
3
8%
6
11%
61-75
7
19%
13
24%
76-90
Пропущено
50
60
21 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
11
22%
7
12%
1-15
2
4%
10
17%
16-30
8
16%
13
22%
31-45
3
6%
8
13%
46-60
12
24%
7
12%
61-75
14
28%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2
Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1
Результаты матчей
Газиантеп
Касымпаша
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
Точный счет
2:0
8 раз 24%
0:3
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%
3
10 раз 30%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
611
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
134
610
98
313
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
258
1221
1815
330
1122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|29
|3
|1
|77 - 21
|90
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 38
|49
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 59
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|9.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|11.
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|49 - 44
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 43
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|16.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|37 - 46
|33
|19.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|37 - 68
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|20 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|14 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7