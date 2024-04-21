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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Галатасарай
4:1
Конец матча
Пендикспор
0'
1:0
35' Гол
Икарди Мауро
2:0
40' Гол
Бардакчи Абдулкерим
44' Желтая карточка
Акча Мурат
45' Желтая карточка
Торрейра Лукас
3:0
76' Гол
Мертенс Дрис
3:1
85' Гол
Эзтюрк Алпаслан
90' Желтая карточка
Канполат Эрдем
4:1
90' Пенальти
Актюркоглу Мухаммед
90'+7
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
9
Икарди
Мауро
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
33
Эзтюрк
Алпаслан
13
Акча
Мурат
6
Секейра
Нуну
5
Н'Диайе
Папа
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
Галатасарай
4-2-3-1
Пендикспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Пендикспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 20 (6) 0.61
Актюркоглу Мухаммед 12 (3) 0.36
Заха Уилфрид 9 0.27
Мертенс Дрис 6 (1) 0.18
Йылмаз Барыш 5 0.15
Демирбай Керем 5 (1) 0.15
Бардакчи Абдулкерим 4 0.12
Зиеш Хаким 3 0.09
Санчес Давинсон 2 0.06
Нельссон Виктор 2 0.06
Айхан Кан 1 0.03
Торрейра Лукас 1 0.03
Кён Деррик 1 0.03
Бакамбу Седрик 1 0.03
Оливейра Сержиу 1 0.03
Винисиус Карлос 1 0.03
Боэ Саша 1 0.03
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Кутлу Беркан 0 0
Айдын Эюп 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.18
Акбунар Халиль 4 0.12
Найир Умут 3 0.09
Тюрам Рожерио 3 0.09
Ромеро Оскар 3 (3) 0.09
Кайя Гёкхан 2 0.06
Велинтон Соуза 2 0.06
Диаби Абдулай 2 0.06
Эзтюрк Алпаслан 2 0.06
Секейра Нуну 1 0.03
Мидтше Фредрик 1 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 7 0
Йылмаз Барыш 6 0
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Айхан Кан 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Нельссон Виктор 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Икарди Мауро 2 0
Демирбай Керем 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Кён Деррик 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 6 3
Секейра Нуну 7 0
Эзтюрк Алпаслан 6 0
Лусамба Арно 4 1
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Асан Серкан 2 1
Найир Умут 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Канполат Эрдем 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Диаби Абдулай 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акча Мурат 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Тиам Маме 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
17 побед 0 поражений
Первый тайм
76% (13)
18% (3)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Пендикспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

0
12
Галатасарай
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Пендикспор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

2
22

Упущенные победы

31
15
Галатасарай
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Пендикспор
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

16
25

Упущенные победы

31
27

Голы по времени матча

Забито

44
18
24 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
9%
1
6%
1-15
7
16%
3
17%
16-30
13
30%
30%
4
22%
31-45
3
7%
1
6%
46-60
5
11%
1
6%
61-75
11
25%
8
44%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
39
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
0
0%
5
13%
1-15
2
14%
3
8%
16-30
3
21%
7
18%
31-45
5
36%
9
23%
46-60
3
21%
3
8%
61-75
1
7%
12
31%
76-90

Забито

32
21
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
6
19%
3
14%
1-15
2
6%
4
19%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
8
25%
4
19%
61-75
7
22%
6
29%
76-90

Пропущено

8
27
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
2
25%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
25%
4
15%
46-60
1
13%
4
15%
61-75
3
38%
10
37%
76-90

Забито

76
39
37 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 22
26 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
10
13%
4
10%
1-15
9
12%
7
18%
16-30
18
24%
6
15%
31-45
7
9%
3
8%
46-60
13
17%
5
13%
61-75
18
24%
14
36%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

22
66
7 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 42
5 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 29
2
9%
8
12%
1-15
2
9%
7
11%
16-30
3
14%
9
14%
31-45
7
32%
13
20%
46-60
4
18%
7
11%
61-75
4
18%
22
33%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2
Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0
Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1
Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3

Результаты матчей

Галатасарай
Пендикспор

Точный счет

2:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
0:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
4:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
1.5
Больше Меньше
5
11
7
10
2.5
2
14
4
13
3.5
1
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
4
9
7
1.5
3
14
5
11
2.5
1
16
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
24
9
24
9
1.5
8
25
12
21
2.5
3
30
7
26
3.5
2
31
2
31
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 33 29 3 1 77 - 21 90
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 33 14 7 12 44 - 38 49
6.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
7.
Касымпаша
 Заявка 33 13 7 13 55 - 59 46
8.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
9.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
10.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
11.
Адана Демирспор
 Заявка 33 9 14 10 49 - 44 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 33 10 9 14 37 - 43 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
16.
Газиантеп
 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Пендикспор
 Заявка 33 7 9 17 37 - 68 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 20 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Антальяспор Букса Адам 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
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