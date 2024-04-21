Тур: 33. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
4:1
Конец матча
0'
1:0
35' ГолИкарди Мауро
2:0
40' ГолБардакчи Абдулкерим
44' Желтая карточкаАкча Мурат
45' Желтая карточкаТоррейра Лукас
3:0
76' ГолМертенс Дрис
3:1
85' ГолЭзтюрк Алпаслан
90' Желтая карточкаКанполат Эрдем
4:1
90' ПенальтиАктюркоглу Мухаммед
90'+7
Ход матча
35'
1:0
40'
44'
45'
76'
3:0
80'
82'
85'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
17
Кён
Деррик
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
61
Асан
Серкан
13
Акча
Мурат
66
Лусамба
Арно
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
92 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Галатасарай
Пендикспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|20 (6)
|0.61
|Актюркоглу Мухаммед
|12 (3)
|0.36
|Заха Уилфрид
|9
|0.27
|Мертенс Дрис
|6 (1)
|0.18
|Йылмаз Барыш
|5
|0.15
|Демирбай Керем
|5 (1)
|0.15
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0.12
|Зиеш Хаким
|3
|0.09
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Нельссон Виктор
|2
|0.06
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|Кён Деррик
|1
|0.03
|Бакамбу Седрик
|1
|0.03
|Оливейра Сержиу
|1
|0.03
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|Боэ Саша
|1
|0.03
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Кутлу Беркан
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.18
|Акбунар Халиль
|4
|0.12
|Найир Умут
|3
|0.09
|Тюрам Рожерио
|3
|0.09
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.09
|Кайя Гёкхан
|2
|0.06
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|Диаби Абдулай
|2
|0.06
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0.06
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Мидтше Фредрик
|1
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|7
|0
|Йылмаз Барыш
|6
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Айхан Кан
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Нельссон Виктор
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Икарди Мауро
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|6
|3
|Секейра Нуну
|7
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|6
|0
|Лусамба Арно
|4
|1
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Найир Умут
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Канполат Эрдем
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Диаби Абдулай
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акча Мурат
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
17 побед 0 поражений
Первый тайм
76% (13)
18% (3)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Пендикспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
0
12
Галатасарай
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Пендикспор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
2
22
Упущенные победы
31
15
Галатасарай
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Пендикспор
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
31
27
Голы по времени матча
Забито
44
18
24 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
9%
1
6%
1-15
7
16%
3
17%
16-30
13
30%
30%
4
22%
31-45
3
7%
1
6%
46-60
5
11%
1
6%
61-75
11
25%
8
44%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
39
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
0
0%
5
13%
1-15
2
14%
3
8%
16-30
3
21%
7
18%
31-45
5
36%
9
23%
46-60
3
21%
3
8%
61-75
1
7%
12
31%
76-90
Забито
32
21
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
6
19%
3
14%
1-15
2
6%
4
19%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
8
25%
4
19%
61-75
7
22%
6
29%
76-90
Пропущено
8
27
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
2
25%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
25%
4
15%
46-60
1
13%
4
15%
61-75
3
38%
10
37%
76-90
Забито
76
39
37 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 22
26 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
10
13%
4
10%
1-15
9
12%
7
18%
16-30
18
24%
6
15%
31-45
7
9%
3
8%
46-60
13
17%
5
13%
61-75
18
24%
14
36%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
22
66
7 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 42
5 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 29
2
9%
8
12%
1-15
2
9%
7
11%
16-30
3
14%
9
14%
31-45
7
32%
13
20%
46-60
4
18%
7
11%
61-75
4
18%
22
33%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2
Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0
Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1
Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3
Результаты матчей
Галатасарай
Пендикспор
Точный счет
2:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
0:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
4:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
511
710
214
413
115
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
134
97
314
511
116
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
249
249
825
1221
330
726
231
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|29
|3
|1
|77 - 21
|90
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 38
|49
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 59
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|9.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|11.
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|49 - 44
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 43
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|16.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|37 - 46
|33
|19.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|37 - 68
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|20 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|14 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7