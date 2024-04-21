Тур: 3. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолХейманс Дан
18' Желтая карточкаНуху Айзек
36' Желтая карточкаKristoffer Andersen
90' Желтая карточкаБагер Йонас
90'+6
Ход матча
14'
1:0
18'
85'
90'
16
Коффи
Херве
18
Хейманс
Дан
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
17
Бялек
Бартош
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Марк ДамьенЗащитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бялек БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|5
|0.15
|Даббаг Одай
|4
|0.12
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.12
|Бернье Антуан
|3
|0.09
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Драгснес Ветле
|2
|0.06
|Хейманс Дан
|2
|0.06
|Дари Ашраф
|2
|0.06
|Youssuf Sylla
|2
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Nikola Stulic
|1
|0.03
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.12
|Нуху Айзек
|4
|0.12
|Gary Magnee
|3 (2)
|0.09
|Пантович Милош
|2
|0.06
|Палссон Виктор
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Yentil van Genechten
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Филин Александр
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Багер Йонас
|7
|0
|Хейманс Дан
|7
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Камара Этьен
|2
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Гуагон Парфэйт
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Кейта Амаду
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Нуху Айзек
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Kristoffer Andersen
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
8
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Эйпен
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
25
23
Упущенные победы
3
11
Спортинг Шарлеруа
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Эйпен
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
2
12
Волевые победы
31
24
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
22
13
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
4
18%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
10
45%
4
31%
76-90
Пропущено
22
31
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
6
19%
1-15
5
23%
3
10%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
7
32%
8
26%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
27 Не забивали 21
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Пропущено
26
28
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
4%
3
11%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
11
42%
4
14%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
2
8%
8
29%
61-75
5
19%
6
21%
76-90
Забито
30
30
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
13 Не забивали 12
5
17%
3
10%
1-15
2
7%
7
23%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
12
40%
7
23%
76-90
Пропущено
48
59
23 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
3
6%
9
15%
1-15
8
17%
7
12%
16-30
12
25%
8
14%
31-45
8
17%
7
12%
46-60
5
10%
14
24%
61-75
12
25%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:3
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:3
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
1
16 раз 48%
0
13 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
124
413
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
89
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2013
627
429
330
231
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|17 (8)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9