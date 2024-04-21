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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:0
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
14' Гол
Хейманс Дан
18' Желтая карточка
Нуху Айзек
36' Желтая карточка
Kristoffer Andersen
90' Желтая карточка
Багер Йонас
90'+6
16
Коффи
Херве
98
Петрис
Жереми
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
24
Слонина
Габриел
35
Ламбер
Борис
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
28
Rune
Paeshuyse
6
Байе
Брандон
15
Gary
Magnee
7
Нуху
Айзек
34
Karol
Youndje
17
Бялек
Бартош
10
Чарльз-Кук
Риган
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Эйпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 5 0.15
Даббаг Одай 4 0.12
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.12
Бернье Антуан 3 0.09
Зоргане Адем 2 0.06
Драгснес Ветле 2 0.06
Хейманс Дан 2 0.06
Дари Ашраф 2 0.06
Youssuf Sylla 2 0.06
Мбенза Исаак 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Nikola Stulic 1 0.03
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз-Кук Риган 4 0.12
Нуху Айзек 4 0.12
Gary Magnee 3 (2) 0.09
Пантович Милош 2 0.06
Палссон Виктор 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Yentil van Genechten 2 0.06
Финнбогасон Альфред 1 0.03
Мёхвальд Кевин 1 0.03
Деом Жером 1 0.03
Кейта Амаду 1 0.03
Дэвидсон Джейсон 1 0.03
Jan Kral 1 0.03
Байе Брандон 1 0.03
Филин Александр 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Багер Йонас 7 0
Хейманс Дан 7 0
Марк Дамьен 4 1
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Камара Этьен 2 1
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Петрис Жереми 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Гуагон Парфэйт 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Кейта Амаду 5 0
Rune Paeshuyse 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Филин Александр 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Нуху Айзек 3 0
Деом Жером 1 1
Битумазала Натан 1 1
Эмон Рено 2 0
Пантович Милош 2 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Kristoffer Andersen 1 0
Палссон Виктор 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
8
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Эйпен
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

25
23

Упущенные победы

3
11
Спортинг Шарлеруа
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Эйпен
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

2
12

Волевые победы

31
24

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
4
18%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
10
45%
4
31%
76-90

Пропущено

22
31
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
6
19%
1-15
5
23%
3
10%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
7
32%
8
26%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
27 Не забивали 21
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Пропущено

26
28
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
4%
3
11%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
11
42%
4
14%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
2
8%
8
29%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Забито

30
30
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
13 Не забивали 12
5
17%
3
10%
1-15
2
7%
7
23%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
12
40%
7
23%
76-90

Пропущено

48
59
23 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
3
6%
9
15%
1-15
8
17%
7
12%
16-30
12
25%
8
14%
31-45
8
17%
7
12%
46-60
5
10%
14
24%
61-75
12
25%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Эйпен

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:3
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:3
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
1
16 раз 48%
0
13 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
8
9
2
14
1.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
20
13
6
27
1.5
4
29
3
30
2.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 2 0 2 5 - 6 38
2.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 1 0 3 - 1 36
3.
Брюгге
 4 3 1 0 9 - 3 36
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 0 4 4 - 8 35
5.
Генк
 4 3 1 0 5 - 2 34
6.
Гент
 4 3 0 1 12 - 4 33
7.
РВДМ 47
 3 2 1 0 7 - 3 30
8.
Мехелен
 4 2 0 2 9 - 10 29
9.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 5 - 5 29
10.
Антверпен
 4 1 0 3 1 - 5 29
11.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 8 - 6 27
12.
Эйпен
 3 0 1 2 2 - 5 25
13.
Кортрейк
 3 0 1 2 4 - 7 25
14.
АХ Лёвен
 4 2 1 1 5 - 4 22
15.
Стандард
 4 0 3 1 7 - 11 20
16.
Вестерло
 4 0 1 3 5 - 11 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 38
2.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 1 0 1 - 0 33
3.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 31
4.
Гент
 2 2 0 0 8 - 2 30
5.
Эйпен
 1 0 1 0 1 - 1 25
6.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 25
7.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
8.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
9.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
РВДМ 47
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 6 1
14.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 35
2.
Брюгге
 2 1 1 0 3 - 2 30
3.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
4.
РВДМ 47
 2 1 1 0 4 - 2 27
5.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 5 26
6.
Кортрейк
 1 0 1 0 1 - 1 25
7.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
8.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
9.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гент
 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эйпен
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Андерлехт
 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 17 (8)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Кристоффер Андерсен получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Нуху Айзек получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Г О О О О Л - Хейманс Дан бьет в цель!
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