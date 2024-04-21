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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Фрайбург
1:0
Первый тайм: 21'
Майнц

Ход матча

6'
Грегорич Михаэль
(Доан Рицу)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 118
Фрайбург 71.2% (84)
X 27.1% (32)
Майнц 1.7% (2)
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1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Фрайбург
3-4-2-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Майнц

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
40%
14 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

36 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
ТМК
2:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:2
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:2
К
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:0
Б2
1:2
К
1:3
Б2
0:1
ТМС
1:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.22
1.06

Среднее время на гол

73
85

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 8 (6) 0.27
Грегорич Михаэль 7 0.23
Хёлер Лукас 7 (1) 0.23
Доан Рицу 5 0.17
Шаллаи Роланд 3 0.1
Рохль Мерлин 2 0.07
Вайсхаупт Ноа 1 0.03
Хёфлер Николас 1 0.03
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Кюблер Лукас 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Кайтель Янник 1 0.03
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 (1) 0.17
Чхэ-Сон Ли II 4 0.13
Груда Брайан 3 0.1
Каси Антони 2 0.07
Ажорк Людовик 2 0.07
Ван дер Берг Сепп 2 0.07
Баррейро Леандро 2 0.07
Онисиво Карим 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Видмер Сильван 1 0.03
Мвене Филлипп 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Кор Доминик 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Рихтер Марко 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 1
Гульде Мануэль 4 1
Хёлер Лукас 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Кюблер Лукас 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 12 1
Ван дер Берг Сепп 8 0
Каси Антони 6 0
Баррейро Леандро 6 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Амири Надим 4 0
Мвене Филлипп 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Груда Брайан 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Рихтер Марко 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

15
10
Фрайбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Майнц
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

9
17
Фрайбург
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Майнц
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

25
10
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
4
16%
2
20%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
7
28%
3
30%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
7
28%
2
20%
76-90

Пропущено

26
31
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
6
23%
6
19%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
3
12%
7
23%
61-75
3
12%
6
19%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
4
20%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
16%
4
25%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
3
12%
4
25%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Забито

42
30
21 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
6
14%
3
10%
1-15
4
10%
3
10%
16-30
11
26%
8
27%
31-45
7
17%
3
10%
46-60
6
14%
6
20%
61-75
8
19%
7
23%
76-90

Пропущено

51
47
27 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
10
20%
10
21%
1-15
9
18%
6
13%
16-30
8
16%
5
11%
31-45
7
14%
8
17%
46-60
7
14%
9
19%
61-75
10
20%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1
Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Майнц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0
Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0

Результаты матчей

Фрайбург
Майнц

Точный счет

2:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
14 раз 48%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
4
11
3
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
2
12
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
20
9
13
16
1.5
6
23
4
25
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 30 25 5 0 75 - 20 80
2.
Бавария
 Заявка 30 21 3 6 87 - 37 66
3.
Штутгарт
 Заявка 30 20 3 7 68 - 36 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 30 16 9 5 58 - 35 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 30 12 6 12 42 - 52 42
8.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Вердер
 Заявка 30 9 7 14 38 - 50 34
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 0:1 Заявка 30 5 11 14 30 - 48 26
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 15 6 5 4 26 - 26 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
12.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
13.
Майнц
 0:1 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
15.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
16.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 15 9 0 6 25 - 22 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
18.
Майнц
 0:1 Заявка 15 0 7 8 11 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 33 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 17 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
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    Прогнозы 118
    Фрайбург 71.2% (84)
    X 27.1% (32)
    Майнц 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Майнц
    3.00
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    3.75
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    4.16
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Майнц

    Исход игры
    Фрайбург
    71.2% (84)
    Ничья
    27.1% (32)
    Майнц
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    44.9% (53)
    1:1 Ничья
    24.6% (29)
    1:0 Фрайбург
    11.9% (14)
    2:0 Фрайбург
    5.1% (6)
    3:1 Фрайбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Фрайбург
    1.7% (2)
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