Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Удар от ворот произведет Фрайбург

43' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Матч возобновлен

42' Буркардт Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!

40' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Фрайбург

40' Груда Брайан не смог попасть в створ ударом издали

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Чхэ-Сон Ли II тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

35' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хорошую попытку сделал Буркардт Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кюблер Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Оооо... вот это был удар! Грегорич Михаэль должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

24' Амири Надим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Фрайбург

20' Каси Антони не смог попасть в створ ударом издали

20' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Баррейро Леандро пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

19' Удар от ворот произведет Фрайбург

18' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Ханше-Ольсен Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Фрайбург

8' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля