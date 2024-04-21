Тур: 30. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 34300 Главный судья: Фритц Марко
0'
1:0
6' ГолГрегорич Михаэль
31' Желтая карточкаКюблер Лукас
35' Желтая карточкаЛи Чхэ-Сон
1:1
40' ГолБуркардт Джонатан
42' Желтая карточкаХёфлер Николас
62' Желтая карточкаКраусс Том
70' Желтая карточкаХёлер Лукас
71' Желтая карточкаКаси Антони
85' Желтая карточкаВан дер Берг Сепп
90'+4
Ход матча
6'
1:0
31'
35'
40'
1:1
42'
62'
70'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
335 Количество передач 544
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Майнц
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
40%
14 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
36 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.22
1.06
Среднее время на гол
73
85
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
60
79
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|8 (6)
|0.27
|Грегорич Михаэль
|7
|0.23
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.23
|Доан Рицу
|5
|0.17
|Шаллаи Роланд
|3
|0.1
|Рохль Мерлин
|2
|0.07
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.03
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|Кюблер Лукас
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Кайтель Янник
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|6 (1)
|0.2
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0.13
|Груда Брайан
|3
|0.1
|Каси Антони
|2
|0.07
|Ажорк Людовик
|2
|0.07
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.07
|Баррейро Леандро
|2
|0.07
|Онисиво Карим
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Видмер Сильван
|1
|0.03
|Мвене Филлипп
|1
|0.03
|Краусс Том
|1
|0.03
|Кор Доминик
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Рихтер Марко
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|9
|1
|Хёлер Лукас
|6
|0
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Кюблер Лукас
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Шаллаи Роланд
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|12
|1
|Ван дер Берг Сепп
|9
|0
|Каси Антони
|7
|0
|Баррейро Леандро
|6
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|5
|0
|Краусс Том
|5
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Амири Надим
|4
|0
|Мвене Филлипп
|4
|0
|Груда Брайан
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
16
11
Фрайбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Майнц
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
9
17
Фрайбург
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Майнц
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
25
28
Голы по времени матча
Забито
26
11
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
5
19%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
7
27%
4
36%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
7
27%
2
18%
76-90
Пропущено
27
32
17 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
6
22%
7
22%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
6
22%
4
13%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
3
11%
6
19%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
4
20%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
16%
4
25%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
3
12%
4
25%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Забито
43
31
22 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
7
16%
3
10%
1-15
4
9%
3
10%
16-30
11
26%
9
29%
29%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
8
19%
7
23%
76-90
Пропущено
52
48
28 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
10
19%
11
23%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
9
17%
5
10%
31-45
7
13%
8
17%
46-60
7
13%
9
19%
61-75
10
19%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1
Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Майнц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0
Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0
Результаты матчей
Фрайбург
Майнц
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
1
15 раз 50%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
96
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
219
1317
624
426
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|5
|0
|75 - 20
|80
|2.
|Заявка
|30
|21
|3
|6
|87 - 37
|66
|3.
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 36
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|69 - 34
|59
|5.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|58 - 35
|57
|6.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|42 - 53
|40
|8.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|53 - 60
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|10.
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|38 - 50
|34
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|35 - 50
|31
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|15.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|16.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|34 - 60
|27
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 27
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|12.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|33 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|23 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|17 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 9
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Майнц
Исход игры
Фрайбург
71.2% (84)
Ничья
27.1% (32)
Майнц
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
44.9% (53)
1:1 Ничья
24.6% (29)
1:0 Фрайбург
11.9% (14)
2:0 Фрайбург
5.1% (6)
3:1 Фрайбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Фрайбург
1.7% (2)
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