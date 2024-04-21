Тур: 32. Стадион: Караискакис.
1:0
Перерыв
0'
25' Желтая карточкаКулиеракис Костас
0:0
27' Не забитый пенальтиПоденсе Даниэл
1:0
27' ГолКини Марин
35' Желтая карточкаЭбби Нельсон
Ход матча
27'
0:0
27'
1:0
35'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кини
Марин
36
Эбби
Нельсон
27
Ричардс
Омар
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Олимпиакос
ПАОК
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
43.3%
10%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
70.4%
29.6%
0 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед
57 матчей
43.9%
24.6%
31.5%
25 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.6%
56.1%
19.3%
14 побед 32 ничьи 11 побед
Второй тайм
29.8%
43.9%
26.3%
17 побед 25 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
27
Голов в среднем за матч
1.52
0.96
Среднее время на гол
59
93
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
0.89
0.83
Среднее время на гол
100
108
Всего голов
69
51
Голов в среднем за матч
1.21
0.89
Тотал матчей
2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
37
Больше 65%
Меньше 35%
20
22
Больше 39%
Меньше 61%
35
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
74
100
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|17 (5)
|0.55
|Поденсе Даниэл
|9
|0.29
|Масурас Гиоргос
|7
|0.23
|Фортунис Костас
|6
|0.19
|Йоветич Стеван
|5 (1)
|0.16
|Эль-Араби Юссеф
|4 (2)
|0.13
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.13
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.06
|Кини Марин
|2
|0.06
|Камара Мохамед III
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Карвалью Жоау
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Орта Андре
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|10
|0.32
|Мург Томас
|8
|0.26
|Живкович Андрия
|7
|0.23
|Константелиас Янис
|7
|0.23
|Брэндон Льямас
|6 (1)
|0.19
|Оздоев Магомед
|6
|0.19
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0.16
|Шваб Штефан
|4 (2)
|0.13
|Цимас Стефанос
|3
|0.1
|Тайсон Фреда
|2
|0.06
|Саматта Мбвана
|2
|0.06
|Луиш Рафаэл
|2
|0.06
|Састре Хуан
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Михаилидис Яннис
|1
|0.03
|Циггарас Теохарис
|1
|0.03
|Кулиеракис Костас
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|9
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Эссе Сантьяго
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Поденсе Даниэл
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Шикинью Франциску
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Карму Давид
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Эбби Нельсон
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Баба Абдул-Рахман
|6
|0
|Живкович Андрия
|6
|0
|Мург Томас
|5
|0
|Кедзёра Томаш
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Кулиеракис Костас
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Мейте Суалихо
|4
|0
|Састре Хуан
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
ПАОК
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
5
5
Олимпиакос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
ПАОК
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
24
31
Олимпиакос
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
ПАОК
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
29
36
Голы по времени матча
Забито
38
37
15 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
3
8%
3
8%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
7
18%
7
19%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
16%
8
22%
61-75
12
32%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
6
35%
1
5%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
1
6%
6
32%
76-90
Забито
24
32
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
7
29%
29%
6
19%
16-30
3
13%
11
34%
31-45
2
8%
8
25%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
8
33%
5
16%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Забито
62
69
27 В 1-м тайме 30
35 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
5
8%
3
4%
1-15
12
19%
9
13%
16-30
10
16%
18
26%
31-45
7
11%
13
19%
46-60
8
13%
10
14%
61-75
20
32%
16
23%
76-90
Пропущено
33
32
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 21
2
6%
2
6%
1-15
6
18%
6
19%
16-30
10
30%
2
6%
31-45
5
15%
8
25%
46-60
6
18%
5
16%
61-75
4
12%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0
АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3
ПАОК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1
Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4
Результаты матчей
Олимпиакос
ПАОК
Точный счет
4:0
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
4
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
4:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
4
6 раз 20%
0
5 раз 17%
1
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
123
114
96
78
510
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
96
123
411
78
213
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
264
219
237
1317
1416
723
723
129
327
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 6
|15
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|5.
|1:2
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|6.
|6
|0
|0
|6
|4 - 23
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|8.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|16 (3)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 11
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10