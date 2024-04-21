Тур: 32. Стадион: Караискакис.
2:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКулиеракис Костас
0:0
27' Не забитый пенальтиПоденсе Даниэл
1:0
27' ГолКини Марин
35' Желтая карточкаЭбби Нельсон
2:0
61' ГолЖелсон Мартиньш
63' Желтая карточкаЖивкович Андрия
64' Желтая карточкаЖивкович Живко
90' Желтая карточкаБаба Абдул-Рахман
2:1
90' ГолАнтонио Маркос
90'+8
Ход матча
27'
0:0
27'
1:0
35'
61'
63'
64'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кини
Марин
36
Эбби
Нельсон
27
Ричардс
Омар
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Олимпиакос
ПАОК
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
43.3%
10%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
70.4%
29.6%
0 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед
57 матчей
43.9%
24.6%
31.5%
25 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.6%
56.1%
19.3%
14 побед 32 ничьи 11 побед
Второй тайм
29.8%
43.9%
26.3%
17 побед 25 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
27
Голов в среднем за матч
1.52
0.96
Среднее время на гол
59
93
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
0.89
0.83
Среднее время на гол
100
108
Всего голов
69
51
Голов в среднем за матч
1.21
0.89
Тотал матчей
2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
37
Больше 65%
Меньше 35%
20
22
Больше 39%
Меньше 61%
35
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
74
100
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|17 (5)
|0.55
|Поденсе Даниэл
|9
|0.29
|Масурас Гиоргос
|7
|0.23
|Фортунис Костас
|6
|0.19
|Йоветич Стеван
|5 (1)
|0.16
|Эль-Араби Юссеф
|4 (2)
|0.13
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.13
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.06
|Кини Марин
|2
|0.06
|Камара Мохамед III
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Карвалью Жоау
|1
|0.03
|Желсон Мартиньш
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Орта Андре
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|10
|0.32
|Мург Томас
|8
|0.26
|Живкович Андрия
|7
|0.23
|Константелиас Янис
|7
|0.23
|Брэндон Льямас
|6 (1)
|0.19
|Оздоев Магомед
|6
|0.19
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0.16
|Шваб Штефан
|4 (2)
|0.13
|Цимас Стефанос
|3
|0.1
|Тайсон Фреда
|2
|0.06
|Саматта Мбвана
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|2
|0.06
|Луиш Рафаэл
|2
|0.06
|Састре Хуан
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Михаилидис Яннис
|1
|0.03
|Циггарас Теохарис
|1
|0.03
|Кулиеракис Костас
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|9
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Эссе Сантьяго
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Поденсе Даниэл
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Шикинью Франциску
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Карму Давид
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Эбби Нельсон
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Абдул-Рахман
|7
|0
|Живкович Андрия
|7
|0
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Мург Томас
|5
|0
|Кедзёра Томаш
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Кулиеракис Костас
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Мейте Суалихо
|4
|0
|Састре Хуан
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Живкович Живко
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
ПАОК
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
5
6
Олимпиакос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
ПАОК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
24
31
Олимпиакос
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
ПАОК
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
29
37
Голы по времени матча
Забито
40
38
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
3
8%
3
8%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
7
18%
8
21%
61-75
12
30%
12
32%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
6
33%
1
5%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
6
29%
76-90
Забито
24
32
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
7
29%
29%
6
19%
16-30
3
13%
11
34%
31-45
2
8%
8
25%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
8
33%
5
16%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Забито
64
70
28 В 1-м тайме 30
36 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
5
8%
3
4%
1-15
13
20%
9
13%
16-30
10
16%
18
26%
31-45
7
11%
13
19%
46-60
9
14%
10
14%
61-75
20
31%
17
24%
76-90
Пропущено
34
34
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
2
6%
2
6%
1-15
6
18%
7
21%
16-30
10
29%
29%
2
6%
31-45
5
15%
8
24%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
5
15%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0
АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3
ПАОК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1
Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4
Результаты матчей
Олимпиакос
ПАОК
Точный счет
4:0
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
4
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
4:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
3
6 раз 19%
4
6 раз 19%
0
5 раз 16%
1
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
9 раз 29%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
133
114
97
78
511
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
96
124
411
79
213
412
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
274
229
238
1318
1417
724
724
130
328
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 6
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|6.
|6
|0
|0
|6
|4 - 23
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|8.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|16 (3)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 11
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10