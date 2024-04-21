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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Олимпиакос
2:1
Конец матча
ПАОК
0'
25' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
0:0
27' Не забитый пенальти
Поденсе Даниэл
1:0
27' Гол
Кини Марин
35' Желтая карточка
Эбби Нельсон
2:0
61' Гол
Желсон Мартиньш
63' Желтая карточка
Живкович Андрия
64' Желтая карточка
Живкович Живко
90' Желтая карточка
Баба Абдул-Рахман
2:1
90' Гол
Антонио Маркос
90'+8

Ход матча

25'
 
Кулиеракис Костас
27'
Поденсе Даниэл
0:0
27'
Кини Марин
1:0
35'
Эбби Нельсон
 
59'
 
Десподов Кирилл
Мург Томас
59'
 
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
61'
Желсон Мартиньш
(Поденсе Даниэл)
2:0
63'
 
Живкович Андрия
64'
 
Живкович Живко
74'
 
Шваб Штефан
Мейте Суалихо
78'
Масурас Гиоргос
Желсон Мартиньш
 
78'
Эссе Сантьяго
Шикинью Франциску
 
78'
 
Хонни Кастро
Састре Хуан
78'
 
Антонио Маркос
Тайсон Фреда
85'
Эль-Кааби Аюб
Франсиско Мартинес
 
85'
Карвалью Жоау
Орта Андре
 
90'
 
Баба Абдул-Рахман
90'
2:1
Антонио Маркос
(Живкович Андрия)
90'
Везу Рубен
Кини Марин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
88
Цолакис
Костас
18
Кини
Марин
45
Рецос
Панайотис
36
Эбби
Нельсон
27
Ричардс
Омар
6
Шикинью
Франциску
8
Иборра
Висенте
5
Орта
Андре
10
Желсон
Мартиньш
29
Франсиско
Мартинес
56
Поденсе
Даниэл
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Олимпиакос
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАОК

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
43.3%
10%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

70.4%
29.6%
0 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед

57 матчей

43.9%
24.6%
31.5%
25 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.6%
56.1%
19.3%
14 побед 32 ничьи 11 побед

Второй тайм

29.8%
43.9%
26.3%
17 побед 25 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:4
С
2:4
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

44
27

Голов в среднем за матч

1.52
0.96

Среднее время на гол

59
93

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

0.89
0.83

Среднее время на гол

100
108

Всего голов

69
51

Голов в среднем за матч

1.21
0.89

Тотал матчей

2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
37
Больше 65%
Меньше 35%
20
22
Больше 39%
Меньше 61%
35
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

74
100

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 17 (5) 0.55
Поденсе Даниэл 9 0.29
Масурас Гиоргос 7 0.23
Фортунис Костас 6 0.19
Йоветич Стеван 5 (1) 0.16
Эль-Араби Юссеф 4 (2) 0.13
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.13
Марсело Родиней 2 (1) 0.06
Кини Марин 2 0.06
Камара Мохамед III 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Желсон Мартиньш 1 0.03
Иборра Висенте 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Орта Андре 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Ричардс Омар 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 10 0.32
Мург Томас 8 0.26
Живкович Андрия 7 0.23
Константелиас Янис 7 0.23
Брэндон Льямас 6 (1) 0.19
Оздоев Магомед 6 0.19
Баба Абдул-Рахман 5 0.16
Шваб Штефан 4 (2) 0.13
Цимас Стефанос 3 0.1
Тайсон Фреда 2 0.06
Саматта Мбвана 2 0.06
Антонио Маркос 2 0.06
Луиш Рафаэл 2 0.06
Састре Хуан 1 0.03
Мейте Суалихо 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Михаилидис Яннис 1 0.03
Циггарас Теохарис 1 0.03
Кулиеракис Костас 1 0.03
Хонни Кастро 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 9 2
Фортунис Костас 7 0
Эссе Сантьяго 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Поденсе Даниэл 4 0
Марсело Родиней 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Кини Марин 3 0
Шикинью Франциску 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Карму Давид 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Эбби Нельсон 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Абдул-Рахман 7 0
Живкович Андрия 7 0
Тайсон Фреда 6 0
Мург Томас 5 0
Кедзёра Томаш 5 0
Брэндон Льямас 5 0
Кулиеракис Костас 5 0
Шваб Штефан 4 0
Мейте Суалихо 4 0
Састре Хуан 3 0
Котарски Доминик 3 0
Саматта Мбвана 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Живкович Живко 1 0
Виейринья 1 0
Хонни Кастро 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
ПАОК
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

5
6
Олимпиакос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
ПАОК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

24
31
Олимпиакос
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
ПАОК
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

29
37

Голы по времени матча

Забито

40
38
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
3
8%
3
8%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
7
18%
8
21%
61-75
12
30%
12
32%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
6
33%
1
5%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
6
29%
76-90

Забито

24
32
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
7
29%
29%
6
19%
16-30
3
13%
11
34%
31-45
2
8%
8
25%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
8
33%
5
16%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Забито

64
70
28 В 1-м тайме 30
36 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
5
8%
3
4%
1-15
13
20%
9
13%
16-30
10
16%
18
26%
31-45
7
11%
13
19%
46-60
9
14%
10
14%
61-75
20
31%
17
24%
76-90

Пропущено

34
34
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
2
6%
2
6%
1-15
6
18%
7
21%
16-30
10
29%
29%
2
6%
31-45
5
15%
8
24%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
5
15%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0
АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3
ПАОК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1
Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4

Результаты матчей

Олимпиакос
ПАОК

Точный счет

4:0
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

4
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

4:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
3
6 раз 19%
4
6 раз 19%
0
5 раз 16%
1
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
9 раз 29%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
13
3
1.5
11
4
9
7
2.5
7
8
5
11
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
12
4
4
11
2.5
7
9
2
13
3.5
4
12
1
14
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
4
22
9
1.5
23
8
13
18
2.5
14
17
7
24
3.5
7
24
1
30
4.5
3
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 17 - 6 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
Олимпиакос
 5 3 0 2 11 - 6 9
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Арис Салоники
 6 2 0 4 5 - 10 6
6.
Ламия
 6 0 0 6 4 - 23 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 5 3 1 1 10 - 5 10
2.
Панетоликос
 5 3 1 1 7 - 2 10
3.
ОФИ
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Пансерраикос
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Кифисиас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Атромитос
 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Астерас
 5 1 0 4 2 - 8 3
8.
ПАС Янина
 5 0 1 4 4 - 11 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Олимпиакос
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 1 - 14 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Волос
 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Атромитос
 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Астерас
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ПАОК
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Олимпиакос
 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Атромитос
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
ОФИ
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ПАС Янина
 3 0 0 3 3 - 9 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Арис Салоники Морон Лоренцо 16 (3)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
Ожегович Огнен 15 (1)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 11
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
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