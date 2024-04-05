Тур: 31. Стадион: Аречи. Главный судья: Соцца Симоне
1:2
Второй тайм: 80'
0'
26' Желтая карточкаПьероцци Никколо
29' Undefined phrase: football_event_Пинамонти Андреа
0:1
37' ГолЛорьенте Арман
0:2
44' ГолБайрами Недим
1:2
52' ПенальтиКандрева Антонио
62' Желтая карточкаМаджоре Джулио
67' Желтая карточкаЛорьенте Арман
72' Желтая карточкаПирола Лоренцо
Ход матча
26'
29'
37'
0:1
44'
52'
1:2
62'
67'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
245 Количество передач 227
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Чауна
Лум
11
Гомис
Ирон
43
Дойг
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Сассуоло
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Среднее время на гол
37
56
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.1
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
42
75
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6 (1)
|0.19
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.13
|Кастанос Григорис
|3
|0.1
|Чауна Лум
|2
|0.06
|Маджоре Джулио
|2
|0.06
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.29
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.29
|Торстведт Кристиан
|5
|0.16
|Лорьенте Арман
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Байрами Недим
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджоре Джулио
|8
|1
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Кандрева Антонио
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кулибали Лассана
|4
|0
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Ловато Маттео
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Чауна Лум
|3
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сассуоло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
13
10
Салернитана
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Сассуоло
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
27
18
Упущенные победы
6
14
Салернитана
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Сассуоло
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
28
22
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
1
7%
4
25%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
6
40%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
28
30
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
18%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
12
43%
9
30%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
30%
4
21%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
4
40%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
32
26
18 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
16%
4
15%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
8
25%
4
15%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
9
28%
8
31%
76-90
Забито
25
35
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
4
16%
8
23%
1-15
4
16%
9
26%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
6
24%
4
11%
46-60
6
24%
5
14%
61-75
2
8%
4
11%
76-90
Пропущено
60
56
27 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
10
17%
7
13%
1-15
7
12%
6
11%
16-30
10
17%
9
16%
31-45
9
15%
8
14%
46-60
3
5%
9
16%
61-75
21
35%
17
30%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1
Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2
Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4
Результаты матчей
Салернитана
Сассуоло
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
312
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
87
312
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
2010
624
921
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17.
|2:1 Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 58
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|22 - 45
|25
|20.
|1:2 Заявка
|31
|2
|8
|21
|24 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|2:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|1:2 Заявка
|16
|1
|4
|11
|14 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|2:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|1:2 Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Сассуоло
Исход игры
Салернитана
19.3% (27)
Ничья
40% (56)
Сассуоло
40.7% (57)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (51)
Меньше
57.5% (69)
Обе команды забьют
Да
80% (96)
Нет
20% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (45)
1:2 Сассуоло
24.3% (34)
0:1 Сассуоло
11.4% (16)
2:1 Салернитана
8.6% (12)
1:0 Салернитана
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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