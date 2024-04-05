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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Салернитана
1:2
Второй тайм: 80'
Сассуоло
0'
26' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
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Пинамонти Андреа
0:1
37' Гол
Лорьенте Арман
0:2
44' Гол
Байрами Недим
1:2
52' Пенальти
Кандрева Антонио
62' Желтая карточка
Маджоре Джулио
67' Желтая карточка
Лорьенте Арман
72' Желтая карточка
Пирола Лоренцо

Ход матча

26'
Пьероцци Никколо
 
29'
 
Пинамонти Андреа
37'
0:1
Лорьенте Арман
(Байрами Недим)
44'
0:2
Байрами Недим
(Пинамонти Андреа)
46'
Дзаноли Алессандро
Гомис Ирон
 
52'
Кандрева Антонио
1:2
62'
Маджоре Джулио
 
64'
Вайссман Шон
Иквуемеси Чуквубуикем
 
67'
 
Лорьенте Арман
69'
 
Кумбулла Мараш
Эрлич Мартин
72'
Пирола Лоренцо
 
73'
 
Энрике Матеус
Байрами Недим
73'
 
Рачич Урош
Торстведт Кристиан
77'
Боатенг Жером
Манолас Костас
 
77'
Виньято Эмануэль
Чауна Лум
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 245 Количество передач 227
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 140
Салернитана 19.3% (27)
X 40% (56)
Сассуоло 40.7% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Сассуоло
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Костиль
Бенуа
27
Пьероцци
Никколо
44
Манолас
Костас
98
Пирола
Лоренцо
3
Брадарич
Домагой
33
Чауна
Лум
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
11
Гомис
Ирон
87
Кандрева
Антонио
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
43
Дойг
Джош
24
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
92
Дефрель
Грегоре
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Салернитана
4-4-1-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Сассуоло

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Среднее время на гол

37
56

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.1
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

42
75

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.19
Диа Булайе 4 (1) 0.13
Кастанос Григорис 3 0.1
Чауна Лум 2 0.06
Маджоре Джулио 2 0.06
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.29
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.29
Торстведт Кристиан 5 0.16
Лорьенте Арман 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Кандрева Антонио 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Кулибали Лассана 4 0
Пьероцци Никколо 4 0
Пирола Лоренцо 3 0
Ловато Маттео 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Башич Тома 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Самбья Саломон 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Эрлич Мартин 5 0
Торстведт Кристиан 5 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Салернитана
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сассуоло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
10
Салернитана
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Сассуоло
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

27
18

Упущенные победы

6
14
Салернитана
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Сассуоло
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

28
22

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
1
7%
4
25%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
6
40%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

28
30
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
18%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
12
43%
9
30%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
30%
4
21%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
4
40%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

32
26
18 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
16%
4
15%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
8
25%
4
15%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
9
28%
8
31%
76-90

Забито

25
35
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
4
16%
8
23%
1-15
4
16%
9
26%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
6
24%
4
11%
46-60
6
24%
5
14%
61-75
2
8%
4
11%
76-90

Пропущено

60
56
27 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
10
17%
7
13%
1-15
7
12%
6
11%
16-30
10
17%
9
16%
31-45
9
15%
8
14%
46-60
3
5%
9
16%
61-75
21
35%
17
30%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1
Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2
Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4

Результаты матчей

Салернитана
Сассуоло

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
20
10
6
24
1.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Сассуоло
 2:1 Заявка 31 7 6 18 36 - 58 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Эмполи
 Заявка 30 6 7 17 22 - 45 25
20.
Салернитана
 1:2 Заявка 31 2 8 21 24 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 2:1 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 1:2 Заявка 16 1 4 11 14 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Сассуоло
 2:1 Заявка 16 3 2 11 17 - 32 11
16.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
17.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 1:2 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
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    Прогнозы 140
    Салернитана 19.3% (27)
    X 40% (56)
    Сассуоло 40.7% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Сассуоло
    3.60
    Реклама, betboom.ru
    4.90
    Реклама, betcity.ru
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Сассуоло

    Исход игры
    Салернитана
    19.3% (27)
    Ничья
    40% (56)
    Сассуоло
    40.7% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (51)
    Меньше
    57.5% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (96)
    Нет
    20% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (45)
    1:2 Сассуоло
    24.3% (34)
    0:1 Сассуоло
    11.4% (16)
    2:1 Салернитана
    8.6% (12)
    1:0 Салернитана
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
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    Салернитана
    Сассуоло
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