Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Рачич Урош получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Г О О О О Л - Маджоре Джулио забивает с правой ноги!

91' Дзаноли Алессандро из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Болока Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Болока Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

86' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Энрике Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Удар от ворот произведет Сассуоло

82' Судья подбегает и показывает Кумбулла Мараш из команды Сассуоло отложенную желтую карточку за фол.

82' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

80' Удар от ворот произведет Салернитана

80' Лорьенте Арман из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

79' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Удар от ворот произведет Салернитана

77' Энрике Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Энрике Матеус из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Пирола Лоренцо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

71' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Лорьенте Арман грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

67' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Салернитана

66' Дефрель Грегоре не смог попасть в створ ударом издали

66' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

65' Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Судья подбегает и показывает Маджоре Джулио из команды Салернитана отложенную желтую карточку за фол.

61' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Сассуоло

59' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

56' Лорьенте Арман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Дефрель Грегоре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Пинамонти Андреа из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кандрева Антонио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Г О О О О О Л - Кандрева Антонио из команды Салернитана забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреа Консильи прыгнул не в ту сторону.

52' После проверки VAR судья не изменил решения - Салернитана пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Салернитана

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Салернитана

47' Лорьенте Арман не смог попасть в створ ударом издали

47' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника