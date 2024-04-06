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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Милан
 
Позже
Лечче
Прогнозы 134
Милан 98.5% (132)
X 1.5% (2)
Лечче 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
11
Пулишич
Кристиан
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
30
Фальконе
Владимиро
12
Венути
Лоренцо
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
20
Рамадани
Юльбер
16
Гонсалес
Хоан
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
13
Доргу
Патрик
Милан
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Милан
Лечче

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:4
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2.4
2.33

Среднее время на гол

37
38

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.4

Среднее время на гол

54
225

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2
1.45

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 12 (4) 0.4
Пулишич Кристиан 9 0.3
Лофтус-Чик Рубен 6 0.2
Леау Рафаэл 5 0.17
Эрнандес Тео 5 (1) 0.17
Йович Лука 5 0.17
Окафор Ноа 5 0.17
Томори Фикайо 3 0.1
Рейндерс Тиджани 2 0.07
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Адли Ясин 1 0.03
Габбия Маттео 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.17
Пикколи Роберто 4 (1) 0.13
Уден Реми 3 0.1
Банда Ламек 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Жендрей Валентен 1 0.03
Сансоне Никола 1 0.03
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Доргу Патрик 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 10 0
Рейндерс Тиджани 7 0
Томори Фикайо 5 1
Калабрия Давиде 4 1
Тиав Малик 4 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 12 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Алмквист Понтус 4 0
Пикколи Роберто 4 0
Рафья Хамза 4 0
Баскиротто Федерико 2 1
Сансоне Никола 3 0
Крстович Никола 3 0
Блен Алексис 2 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Милан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
10
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Лечче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

29
15
Милан
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Лечче
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

32
25

Голы по времени матча

Забито

23
10
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
4
17%
1
10%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
8
35%
1
10%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
2
9%
4
40%
61-75
4
17%
2
20%
76-90

Пропущено

8
24
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
2
25%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
3
38%
2
8%
61-75
2
25%
7
29%
29%
76-90

Забито

34
15
16 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
14 Не забивали 21
3
9%
2
13%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
8
24%
1
7%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
10
29%
29%
8
53%
76-90

Пропущено

26
22
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
8
31%
5
23%
61-75
6
23%
3
14%
76-90

Забито

57
25
29 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 18
23 Забивали первыми 10
2 Не забивали 14
7
12%
3
12%
1-15
6
11%
2
8%
16-30
16
28%
2
8%
31-45
10
18%
2
8%
46-60
4
7%
6
24%
61-75
14
25%
10
40%
76-90

Пропущено

34
46
12 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 26
1
3%
3
7%
1-15
3
9%
9
20%
16-30
8
24%
6
13%
31-45
3
9%
11
24%
46-60
11
32%
7
15%
61-75
8
24%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0
Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2
Лечче
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1
Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1

Результаты матчей

Милан
Лечче

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
8 раз 27%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Милан
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
5
10
4
10
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
2
13
5
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
18
12
19
11
1.5
7
23
9
21
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
18.
Эмполи
 Заявка 30 6 7 17 22 - 45 25
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 15 минут.

    Главный судья: Массими Лука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 134
    Милан 98.5% (132)
    X 1.5% (2)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Лечче
    5.40
    5.30
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Лечче

    Исход игры
    Милан
    98.5% (135)
    Ничья
    1.5% (2)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.09% (37)
    Меньше
    68.91% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    22.69% (27)
    Нет
    77.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    51.8% (71)
    2:1 Милан
    13.1% (18)
    3:0 Милан
    8% (11)
    1:0 Милан
    7.3% (10)
    3:1 Милан
    4.4% (6)
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