Тур: 31. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Лечче
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2.4
2.33
Среднее время на гол
37
38
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.4
Среднее время на гол
54
225
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2
1.45
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|12 (4)
|0.4
|Пулишич Кристиан
|9
|0.3
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.2
|Леау Рафаэл
|5
|0.17
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.17
|Йович Лука
|5
|0.17
|Окафор Ноа
|5
|0.17
|Томори Фикайо
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.07
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Габбия Маттео
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.17
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.13
|Уден Реми
|3
|0.1
|Банда Ламек
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Жендрей Валентен
|1
|0.03
|Сансоне Никола
|1
|0.03
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Доргу Патрик
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|10
|0
|Рейндерс Тиджани
|7
|0
|Томори Фикайо
|5
|1
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Тиав Малик
|4
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|12
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Алмквист Понтус
|4
|0
|Пикколи Роберто
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|1
|Сансоне Никола
|3
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Милан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
10
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Лечче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
29
15
Милан
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Лечче
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
32
25
Голы по времени матча
Забито
23
10
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
4
17%
1
10%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
8
35%
1
10%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
2
9%
4
40%
61-75
4
17%
2
20%
76-90
Пропущено
8
24
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
2
25%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
3
38%
2
8%
61-75
2
25%
7
29%
29%
76-90
Забито
34
15
16 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
14 Не забивали 21
3
9%
2
13%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
8
24%
1
7%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
10
29%
29%
8
53%
76-90
Пропущено
26
22
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
8
31%
5
23%
61-75
6
23%
3
14%
76-90
Забито
57
25
29 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 18
23 Забивали первыми 10
2 Не забивали 14
7
12%
3
12%
1-15
6
11%
2
8%
16-30
16
28%
2
8%
31-45
10
18%
2
8%
46-60
4
7%
6
24%
61-75
14
25%
10
40%
76-90
Пропущено
34
46
12 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 26
1
3%
3
7%
1-15
3
9%
9
20%
16-30
8
24%
6
13%
31-45
3
9%
11
24%
46-60
11
32%
7
15%
61-75
8
24%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0
Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2
Лечче
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1
Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1
Результаты матчей
Милан
Лечче
Точный счет
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
8 раз 27%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Милан
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
68
510
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
213
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
1812
1911
723
921
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|34 - 57
|24
|20.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|23 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Лечче
Исход игры
Милан
98.1% (53)
Ничья
1.9% (1)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.53% (13)
Меньше
73.47% (36)
Обе команды забьют
Да
20.41% (10)
Нет
79.59% (39)
Популярный счёт
2:0 Милан
57.4% (31)
2:1 Милан
14.8% (8)
1:0 Милан
7.4% (4)
3:0 Милан
7.4% (4)
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