Тур: 31. Стадион: Стадио Олимпико.
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Главный тренер: Даниеле Де Росси
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Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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История личных встреч
Рома
Лацио
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
20%
17 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
38 матчей
44.7%
18.4%
36.9%
17 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Среднее время на гол
53
77
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.53
0.95
Среднее время на гол
58
95
Всего голов
61
40
Голов в среднем за матч
1.61
1.05
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|12 (6)
|0.4
|Лукаку Ромелу
|10
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0.23
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.1
|Белотти Андреа
|3
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.1
|Манчини Джанлука
|3
|0.1
|Ауа Уссем
|3
|0.1
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Азмун Сердар
|2
|0.07
|Хёйсен Дин
|2
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.2
|Альберто Луис
|4
|0.13
|Кастельянос Валентин
|4
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.13
|Андерсон Фелипе
|3
|0.1
|Весино Матиас
|3
|0.1
|Гендузи Маттео
|2
|0.07
|Исаксен Густав
|2
|0.07
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|12
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Манчини Джанлука
|8
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|8
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Альберто Луис
|6
|0
|Весино Матиас
|6
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Результаты матчей
Рома
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Лацио
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
6
Рома
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Лацио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
18
12
Рома
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Лацио
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
26
18
Голы по времени матча
Забито
35
21
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
11%
2
10%
1-15
7
20%
4
19%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
6
17%
5
24%
46-60
1
3%
4
19%
61-75
14
40%
2
10%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
2
14%
6
27%
61-75
2
14%
4
18%
76-90
Забито
22
13
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
0
0%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
2
15%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
5
23%
4
31%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
6
32%
2
14%
76-90
Забито
57
34
20 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
4
7%
5
15%
1-15
10
18%
5
15%
16-30
6
11%
4
12%
31-45
12
21%
7
21%
46-60
6
11%
7
21%
61-75
19
33%
6
18%
76-90
Пропущено
33
36
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
6
18%
6
17%
31-45
6
18%
9
25%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
8
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2
Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2
Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2
Результаты матчей
Рома
Лацио
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Рома
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
312
411
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
69
78
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
237
1614
1020
723
426
426
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|34 - 57
|24
|20.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|23 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Лацио
Исход игры
Рома
84% (42)
Ничья
12% (6)
Лацио
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
80.43% (37)
Меньше
19.57% (9)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
2:1 Рома
62% (31)
1:0 Рома
8% (4)
1:1 Ничья
8% (4)
1:2 Лацио
4% (2)
3:1 Рома
4% (2)
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