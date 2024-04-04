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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Рома
 
Позже
Лацио
Прогнозы 49
Рома 83.7% (41)
X 12.2% (6)
Лацио 4.1% (2)
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Рома
Лацио

История личных встреч

Рома
Лацио

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
20%
17 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

38 матчей

44.7%
18.4%
36.9%
17 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Среднее время на гол

53
77

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.53
0.95

Среднее время на гол

58
95

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

1.61
1.05

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.4
Лукаку Ромелу 10 0.33
Пеллегрини Лоренцо 7 0.23
Паредес Леандро 3 (3) 0.1
Белотти Андреа 3 0.1
Эль-Шаарави Стефан 3 0.1
Манчини Джанлука 3 0.1
Ауа Уссем 3 0.1
Кристанте Бриан 2 0.07
Азмун Сердар 2 0.07
Хёйсен Дин 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.2
Альберто Луис 4 0.13
Кастельянос Валентин 4 0.13
Дзакканьи Маттиа 4 0.13
Андерсон Фелипе 3 0.1
Весино Матиас 3 0.1
Гендузи Маттео 2 0.07
Исаксен Густав 2 0.07
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 12 0
Кристанте Бриан 8 0
Манчини Джанлука 8 0
Жозе Моуринью 3 2
Пеллегрини Лоренцо 5 0
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Маурицио Сарри 5 1
Альберто Луис 6 0
Весино Матиас 6 0
Романьоли Алессио 6 0
Катальди Данило 6 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Лаццари Мануэль 3 1
Хила Марио 3 1
Гендузи Маттео 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Рома
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Лацио
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
6
Рома
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Лацио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

18
12
Рома
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Лацио
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

26
18

Голы по времени матча

Забито

35
21
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
11%
2
10%
1-15
7
20%
4
19%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
6
17%
5
24%
46-60
1
3%
4
19%
61-75
14
40%
2
10%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
2
14%
6
27%
61-75
2
14%
4
18%
76-90

Забито

22
13
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
0
0%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
2
15%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
5
23%
4
31%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
6
32%
2
14%
76-90

Забито

57
34
20 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
4
7%
5
15%
1-15
10
18%
5
15%
16-30
6
11%
4
12%
31-45
12
21%
7
21%
46-60
6
11%
7
21%
61-75
19
33%
6
18%
76-90

Пропущено

33
36
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
6
18%
6
17%
31-45
6
18%
9
25%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
8
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2
Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2
Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Рома
Лацио

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Рома
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
3
12
4
11
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
7
8
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
23
7
16
14
1.5
10
20
7
23
2.5
4
26
4
26
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
18.
Эмполи
 Заявка 30 6 7 17 22 - 45 25
19.
Сассуоло
 Заявка 30 6 6 18 34 - 57 24
20.
Салернитана
 Заявка 30 2 8 20 23 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.



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  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Рома 83.7% (41)
    X 12.2% (6)
    Лацио 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Лацио
    3.10
    3.75
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    3.70
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    Прогнозы на матч Рома - Лацио

    Исход игры
    Рома
    84% (42)
    Ничья
    12% (6)
    Лацио
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.43% (37)
    Меньше
    19.57% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    62% (31)
    1:0 Рома
    8% (4)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    1:2 Лацио
    4% (2)
    3:1 Рома
    4% (2)
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