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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Эмполи
1:0
Первый тайм: 8'
Торино

Ход матча

7'
Камбьяги Николо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 124
Эмполи 7.3% (9)
X 37.9% (47)
Торино 54.8% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эмполи
Ничья
Торино
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3.22
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
18
Марин
Рэзван
30
Бастони
Симоне
27
Журковски
Шимон
28
Камбьяги
Николо
17
Черри
Альберто
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
9
Санабрия
Антонио
Эмполи
3-4-2-1
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Эмполи
Торино

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.73

Среднее время на гол

75
123

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.9

Среднее время на гол

70
100

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.24
0.81

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
111

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.13
Ньянг М'Байе 3 (3) 0.1
Капуто Франческо 3 (1) 0.1
Коваленко Виктор 2 0.07
Канчельери Маттео 2 0.07
Бальданци Томмазо 2 0.07
Луперто Себастьяно 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 0.3
Санабрия Антонио 5 (2) 0.17
Влашич Никола 3 0.1
Радоньич Неманья 3 0.1
Буонджорно Алессандро 3 0.1
Илич Иван 2 0.07
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Войвода Мергим 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Какаче Либерато 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Бастони Симоне 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 2
Линетти Кароль 8 0
Риччи Самуэле 6 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Тамез Адриен 5 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Сапата Дуван 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Эмполи
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Торино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Эмполи
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Торино
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

10
15
Эмполи
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Торино
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
73% (22)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

10
10

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
26 Не забивали 21
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
19%
1
5%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
6
29%
6
30%
61-75
4
19%
5
25%
76-90

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
6
46%
5
33%
76-90

Пропущено

25
8
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
24%
3
38%
46-60
3
12%
2
25%
61-75
6
24%
2
25%
76-90

Забито

21
28
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
17 Не забивали 12
3
14%
4
14%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
7
33%
5
18%
76-90

Пропущено

46
28
19 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 15
8
17%
1
4%
1-15
7
15%
1
4%
16-30
4
9%
4
14%
31-45
8
17%
7
25%
46-60
9
20%
8
29%
61-75
10
22%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1
Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Торино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0
Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Торино

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 57%
1
8 раз 27%
3
4 раза 13%
2
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
17
0.5
Больше Меньше
18
12
5
25
1.5
8
22
4
26
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 0:0 Заявка 31 11 12 8 29 - 26 45
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Эмполи
 0:0 Заявка 31 6 8 17 22 - 45 26
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 0:0 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 0:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 0:0 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 13
Верона Дуда Ондрей 2 9
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 2'
      Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 1'
      Торино пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Торино начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Эмполи 7.3% (9)
    X 37.9% (47)
    Торино 54.8% (68)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Торино
    3.90
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    3.22
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Торино

    Исход игры
    Эмполи
    7.2% (9)
    Ничья
    37.6% (47)
    Торино
    55.2% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.27% (31)
    Меньше
    73.73% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (44)
    0:1 Торино
    27.2% (34)
    1:2 Торино
    19.2% (24)
    0:2 Торино
    4% (5)
    2:1 Эмполи
    3.2% (4)
    1:0 Эмполи
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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