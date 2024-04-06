Тур: 31. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Масса Давиде
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Торино
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.73
Среднее время на гол
75
123
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.27
0.9
Среднее время на гол
70
100
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.24
0.81
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
72
111
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.13
|Ньянг М'Байе
|3 (3)
|0.1
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.1
|Коваленко Виктор
|2
|0.07
|Канчельери Маттео
|2
|0.07
|Бальданци Томмазо
|2
|0.07
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9
|0.3
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.17
|Влашич Никола
|3
|0.1
|Радоньич Неманья
|3
|0.1
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.1
|Илич Иван
|2
|0.07
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|10
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Валюкевич Себастьян
|5
|0
|Фаццини Якопо
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Черри Альберто
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|2
|Линетти Кароль
|8
|0
|Риччи Самуэле
|6
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Тамез Адриен
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Торино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Эмполи
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Торино
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
10
15
Эмполи
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Торино
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
73% (22)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
10
10
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
26 Не забивали 21
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
19%
1
5%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
6
29%
6
30%
61-75
4
19%
5
25%
76-90
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
6
46%
5
33%
76-90
Пропущено
25
8
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
24%
3
38%
46-60
3
12%
2
25%
61-75
6
24%
2
25%
76-90
Забито
21
28
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
17 Не забивали 12
3
14%
4
14%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
7
33%
5
18%
76-90
Пропущено
46
28
19 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 15
8
17%
1
4%
1-15
7
15%
1
4%
16-30
4
9%
4
14%
31-45
8
17%
7
25%
46-60
9
20%
8
29%
61-75
10
22%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1
Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Торино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0
Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1
Результаты матчей
Эмполи
Торино
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 57%
1
8 раз 27%
3
4 раза 13%
2
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
96
213
411
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
312
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1317
Больше Меньше
1812
525
822
426
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|37 - 34
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|0:0 Заявка
|31
|11
|12
|8
|29 - 26
|45
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17.
|0:0 Заявка
|31
|6
|8
|17
|22 - 45
|26
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Торино
Исход игры
Эмполи
7.2% (9)
Ничья
37.6% (47)
Торино
55.2% (69)
Тотал 2.5
Больше
26.27% (31)
Меньше
73.73% (87)
Обе команды забьют
Да
63.56% (75)
Нет
36.44% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (44)
0:1 Торино
27.2% (34)
1:2 Торино
19.2% (24)
0:2 Торино
4% (5)
2:1 Эмполи
3.2% (4)
1:0 Эмполи
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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