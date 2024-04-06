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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Эмполи
3:2
Конец матча
Торино
0'
1:0
6' Гол
Камбьяги Николо
11' Желтая карточка
Валюкевич Себастьян
27' Желтая карточка
Черри Альберто
39' Желтая карточка
Сапата Дуван
1:1
60' Гол
Сапата Дуван
2:1
74' Гол
Канчельери Маттео
2:2
90' Гол
Сапата Дуван
3:2
90' Гол
Ньянг М'Байе
90'+7

Ход матча

6'
Камбьяги Николо
(Марин Рэзван)
1:0
11'
Валюкевич Себастьян
 
27'
Черри Альберто
 
39'
 
Сапата Дуван
60'
1:1
Сапата Дуван
(Войвода Мергим)
65'
Мале Юссеф
Бастони Симоне
 
65'
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
 
70'
Ньянг М'Байе
Черри Альберто
 
70'
Канчельери Маттео
Камбьяги Николо
 
74'
Канчельери Маттео
(Мале Юссеф)
2:1
76'
 
Лазаро Валентино
Войвода Мергим
82'
 
Ловато Маттео
Риччи Самуэле
83'
 
Окереке Давид
Родригес Рикардо
88'
Фаццини Якопо
Журковски Шимон
 
88'
 
Масина Адам
Линетти Кароль
90'
2:2
Сапата Дуван
(Белланова Рауль)
90'
Ньянг М'Байе
(Какаче Либерато)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 297 Количество передач 520
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Эмполи 7.2% (9)
X 37.6% (47)
Торино 55.2% (69)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
18
Марин
Рэзван
30
Бастони
Симоне
27
Журковски
Шимон
28
Камбьяги
Николо
17
Черри
Альберто
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
9
Санабрия
Антонио
Эмполи
3-4-2-1
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Эмполи
Торино

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.73

Среднее время на гол

75
123

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.9

Среднее время на гол

70
100

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.24
0.81

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
111

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (3) 0.13
Журковски Шимон 4 0.13
Канчельери Маттео 3 0.1
Капуто Франческо 3 (1) 0.1
Коваленко Виктор 2 0.06
Бальданци Томмазо 2 0.06
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 11 0.35
Санабрия Антонио 5 (2) 0.16
Влашич Никола 3 0.1
Радоньич Неманья 3 0.1
Буонджорно Алессандро 3 0.1
Илич Иван 2 0.06
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Черри Альберто 2 0
Бастони Симоне 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 2
Линетти Кароль 8 0
Риччи Самуэле 6 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Тамез Адриен 5 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Сапата Дуван 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Эмполи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Торино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Эмполи
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Торино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

10
15
Эмполи
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Торино
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
71% (22)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

10
10

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
26 Не забивали 21
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
6
26%
7
30%
61-75
5
22%
6
26%
76-90

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
6
46%
5
33%
76-90

Пропущено

25
8
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
24%
3
38%
46-60
3
12%
2
25%
61-75
6
24%
2
25%
76-90

Забито

24
30
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
17 Не забивали 12
4
17%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
8
33%
6
20%
76-90

Пропущено

48
31
19 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 16
8
17%
2
6%
1-15
7
15%
1
3%
16-30
4
8%
4
13%
31-45
9
19%
7
23%
46-60
9
19%
9
29%
29%
61-75
11
23%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1
Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Торино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0
Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Торино

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 55%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
2
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
9
6
3
13
1.5
4
11
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
6
3
12
1.5
5
11
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
17
0.5
Больше Меньше
19
12
6
25
1.5
9
22
5
26
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
16.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
17.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 13
Верона Дуда Ондрей 2 9
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 125
    Эмполи 7.2% (9)
    X 37.6% (47)
    Торино 55.2% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 3:2 Торино

    Исход игры
    Эмполи
    7.2% (9)
    Ничья
    37.6% (47)
    Торино
    55.2% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.27% (31)
    Меньше
    73.73% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (44)
    0:1 Торино
    27.2% (34)
    1:2 Торино
    19.2% (24)
    0:2 Торино
    4% (5)
    2:1 Эмполи
    3.2% (4)
    1:0 Эмполи
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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