Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Торино

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Эмполи

42' Линетти Кароль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Сапата Дуван получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Удар от ворот произведет Торино

38' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

35' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Влашич Никола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Матч возобновлен

30' Буонджорно Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Торино

25' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Эмполи

21' Белланова Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Эмполи

18' Войвода Мергим из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Эмполи

16' Санабрия Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Сапата Дуван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Марин Рэзван из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Валюкевич Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Камбьяги Николо из команды Эмполи правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

6' Марин Рэзван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Эмполи

5' Санабрия Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Торино

2' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Эмполи

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля