Нет гола! В положении вне игры оказался Аугусто в момент передачи от Мартинеса! Счет прежний - 1:0.

Дюмфрис с аута загрузил мяч прямо в штрафную "Удинезе", где Аугусто сделал скидку головой назад в сторону Павара, но мяч не добрался до француза.

Чалханоглу оказался на газоне после фола со стороны Самарджича. Еще одна подача будет на ворота "Удинезе".

Димарко забросил на дальнюю штангу ворот "Удинезе", но Павар не добрался до сферы.

ПЕНАЛЬТИ! Окойе пошел на мяч и врезался в Тюрама, который пытался сыграть головой. Еще один шанс для "Интера" сравнять счет.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Чалханоглу!!! Мощно пробил Чалханоглу в левый нижний угол - вратарь угадал, но не смог дотянуться до мяча, который залетел под самую штангу!

Стоило немного включиться "Интеру", как тут же пошла игра у подопечных Симоне Индзаги! И продолжается сейчас давление на ворота хозяев.

В прежних составах команды вернулись на поле, пока без замен!

Самарджич завалил на газон Аугусто на своей половине поля. Шанс для "Интера".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Аугусто!!! Димарко выполнил подачу со стандарта в штрафную "Удинезе", где Мартинес грудью скинул мяч на Аугусто, а тот отправил игровой снаряд в сетку!

Не все так очевидно. VAR включается в эпизод. Возможно, офсайд!

И опять Ачерби чуть не привез, сделав передачу точно в ноги сопернику. Повезло, что партнер подстраховал Ачерби.

"Интер" не стал идти в атаку на последних секундах, а решил просто покатать мяч в центре поля.

Долго "Удинезе" не мог разыграть аут, но как бы не старался Эхизибуэ, все равно не получилось у него сохранить мяч для команды.

Дюмфрис ушел на фланге от Кристенсена и навесил на Мартинеса, который сделал скидку под удар Чалханоглу, но мяч до него не дошел.

Очень медленно играет "Интер". Катают мяч гости, но редко угрожают воротам "Удинезе".

С угла штрафной пробил Димарко, но мяч прошел далеко от ворот "Удинезе"

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Самарджич!!! Вот это гол! Перейра покатил на правый фланг на Самарджича, который низом делал передачу в центр штрафной, но почему-то никто из игроков "Интера" не стал останавливать мяч, и даже Зоммер не двинулся с места, а круглый спокойно закатился в сетку!

Димарко навесил с левого фланга на ближнюю штангу, где Чалханоглу пробил головой, но голкипер хозяев отразил удар.

Саррага пострадал в борьбе с Паваром, получив удар по голове от соперника. Медицинская бригада сразу же выскочила на поле.

Долго готовил свою атаку "Интер", которую неточной передачей запорол Аугусто.

Три минуты добавлено к первому тайму.

Мхитарян врезался в Перейру, который спустя несколько секунд смог самостоятельно подняться с газона.

34' Самарджич отмахнулся и попал в лицо Чалханоглу, но арбитр посчитал, что фол не тянет на карточку.

33' Самарджич решил пробить с дальней дистанции, но попал в голову Аугусто.

32' Димарко навесил от левого края на дальнюю штангу чужих ворот, где Бийол смог снять верховой мяч, но позволив пробить Мартинесу.

31' Мартинес с левого фланга сделал передачу на линию штрафной, где Чалханоглу первым же касанием мощно пульнул по воротам, но Окойе потащил!

30' Еще одна длинная передача верхом пошла в адрес Тюрама, но форвард проводил мяч своими глазами.

29' Павар пытался выполнить на дальнюю штангу, но мяч от его ноги покинул пределы поля.

28' Барелла сделал классную передачу внутрь штрафной на Тюрама, который развернулся, но подыграл себе рукой.

26' Эхизибуэ привез угловой у своих ворот, но у "Интера" не получилось организовать какой-то опасный момент после подачи в штрафную.

25' Арбитр пытается поторопить вратаря "Удинезе", который, по мнению рефери, слишком долго вводит мяч в игру.

24' Чалханоглу с угла штрафной пробил по воротам "Удинезе", но мяч пролетел далеко от цели.

23' Последовала подача от угла поля в центр штрафной "Удинезе", откуда круглый был выбит игроками "Удинезе".

22' "Интер" отобрал мяч на чужой половине поля, после чего игровой снаряд получил Чалханоглу, который пытался отправить мяч в дальний угол, но заработал лишь угловой.

21' Самарджича уложили на газон в центре поля, но хавбек смог быстро вернуться в игру.

20' Павар увидел забегание Димарко и верхом направил мяч в сторону своего партнера, который не успел за игровым снарядом.

18' Димарко классно прострелил с левого края в центр штрафной, где Тюрам в подкате тянулся к мячу, но там и не смог до него добраться.

17' Снова Ачерби ошибся в передаче, но на этот раз мяч ушел в аут.

16' "Интер" организовал быструю атаку, в ходе которой Мхитарян покатил под удар Лаутаро, но тот поскользнулся и не смог нанести качественный выстрел.

15' Дюмфрис ушел от соперника на правом фланге и навесил на ближнюю штангу, но мяч достался вратарю "Удинезе".

14' Перейра на чужой половине поля перехватил передачу Ачерчи, добрался до штрафной "Интера" и зарядил по воротам, но мяч свалился у него с ноги и улетел на трибуны.

13' Тюрам грубо сыграл в подкате против Уоалса, а затем стал высказывать свое недовольство арбитру, который назначил штрафной.

12' Димарко выполнил подачу от угла поля в центр чужой штрафной, но хозяева выбили мяч из своей зоны.

11' Димарко отыгрался на фланге с Мхитаряном, после чего ворвался в штрафную площадь и завалился на газон, но все было в рамках правил.

10' Камара пытался зацепиться за мяч на чужой половине поля, но не смог выиграть вверх у защитников "Интера",

9' Димарко выполнил классный навес в чужую штрафную, гле Мартинес выиграл верховую борьбу и пробил головой, но не попал по воротам.

8' Штрафной удар заработал "Интер" на чужой половине поля.

7' Длинная верховая передача последовала с левого фланга в адрес Мартинеса, но мяч перелетел через всех игроков и покинул пределы поля.

6' Димарко пяткой покатил под удар Дюмфрису, который с линии штрафной решил зарядить по воротам, но выстрел был заблокирован.

5' После активного старта со стороны "Удинезе" гости наконец забрали мяч под свой контроль. Готовит свою первую атаку "Интер".

4' Ачерби пошел в подкат, чтобы выбить мяч у соперника, но сам немного пострадал в эпизоде.

3' Длинный заброс последовал на левый фланг на Перейру, который не смог зацепиться за мяч.

2' Хозяева сразу попытались организовать атаку по левому флангу, однако быстро потеряли мяч.