  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Удинезе
1:1
Второй тайм: 57'
Интер Милан
0'
1:0
40' Гол
Самарджич Лазар
1:1
55' Пенальти
Чалханоглу Хакан

Ход матча

40'
Самарджич Лазар
(Перейра Роберто)
1:0
55'
1:1
Чалханоглу Хакан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 107 Количество передач 372
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Прогнозы 147
Удинезе 2.7% (4)
X 10.2% (15)
Интер Милан 87.1% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Удинезе
Ничья
Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
6
Саррага
Ойер
12
Камара
Ассан
37
Перейра
Роберто
26
Товен
Флорьян
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
30
Аугусто
Карлос
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Удинезе
3-5-1-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Интер Милан

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
81.8%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

33 матча

24.2%
12.1%
63.7%
8 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

9.1%
57.6%
33.3%
3 победы 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СA
4:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

0.94
1.13

Среднее время на гол

95
80

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.06
1.65

Среднее время на гол

43
54

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.23
Товен Флорьян 5 (1) 0.16
Самарджич Лазар 4 0.13
Перейра Роберто 3 (1) 0.1
Уолас Соуза 2 0.06
Саррага Ойер 2 0.06
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Пайеро Мартин 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.74
Тюрам Маркус 10 0.32
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.29
Димарко Федерико 5 0.16
Фраттези Давиде 4 0.13
Дюмфрис Дензел 3 0.1
Мхитарян Генрих 2 0.06
Арнаутович Марко 2 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Ачерби Франческо 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Перес Неуэн 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Уолас Соуза 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 5 0
Лукка Лоренцо 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Пайеро Мартин 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Камара Ассан 3 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Бийол Яка 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Самарджич Лазар 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 7 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Павар Бенжамен 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Удинезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Интер Милан
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
6% (1)
94% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
2
Удинезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Интер Милан
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

11
37
Удинезе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Интер Милан
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

24
39

Голы по времени матча

Забито

16
33
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
20 Не забивали 16
1
6%
4
12%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
4
25%
6
18%
31-45
5
31%
7
21%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
0
0%
8
24%
76-90

Пропущено

24
7
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
6
25%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
9
38%
0
0%
76-90

Забито

13
38
3 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 15
20 Не забивали 15
1
8%
6
16%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
1
8%
11
29%
31-45
5
38%
4
11%
46-60
3
23%
3
8%
61-75
2
15%
9
24%
76-90

Пропущено

21
9
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
9
43%
1
11%
31-45
1
5%
4
44%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
6
29%
1
11%
76-90

Забито

29
71
12 В 1-м тайме 35
17 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 28
10 Не забивали 1
2
7%
10
14%
1-15
5
17%
8
11%
16-30
5
17%
17
24%
31-45
10
34%
11
15%
46-60
5
17%
8
11%
61-75
2
7%
17
24%
76-90

Пропущено

45
16
24 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 2
22 Не пропускали 12
5
11%
0
0%
1-15
4
9%
3
19%
16-30
15
33%
3
19%
31-45
2
4%
5
31%
46-60
4
9%
4
25%
61-75
15
33%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2
Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Удинезе
Интер Милан

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
4
7 раз 23%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
12
4
2
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
2
13
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
7
23
1.5
21
9
2
28
2.5
11
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:1 Заявка 31 25 4 2 73 - 15 79
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
8.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Удинезе
 1:0 Заявка 31 5 16 10 30 - 45 31
14.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
15.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
16.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:1 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
14.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 1:0 Заявка 16 2 9 5 18 - 23 15
19.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:1 Заявка 15 12 2 1 34 - 7 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 1:0 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Стоило немного включиться "Интеру", как тут же пошла игра у подопечных Симоне Индзаги! И продолжается сейчас давление на ворота хозяев.
  • Пенальти
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Чалханоглу!!!
    Мощно пробил Чалханоглу в левый нижний угол - вратарь угадал, но не смог дотянуться до мяча, который залетел под самую штангу!
  • Пенальти!
    55'
    ПЕНАЛЬТИ! Окойе пошел на мяч и врезался в Тюрама, который пытался сыграть головой. Еще один шанс для "Интера" сравнять счет.
  • 54'
    Димарко забросил на дальнюю штангу ворот "Удинезе", но Павар не добрался до сферы.
  • Фол, нарушение
    53'
    Чалханоглу оказался на газоне после фола со стороны Самарджича. Еще одна подача будет на ворота "Удинезе".
  • 52'
    Дюмфрис с аута загрузил мяч прямо в штрафную "Удинезе", где Аугусто сделал скидку головой назад в сторону Павара, но мяч не добрался до француза. 
  • Офсайд
    51'
    Нет гола! В положении вне игры оказался Аугусто в момент передачи от Мартинеса! Счет прежний - 1:0.
  • Видеоповтор
    50'
    Не все так очевидно. VAR включается в эпизод. Возможно, офсайд!
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Аугусто!!!
    Димарко выполнил подачу со стандарта в штрафную "Удинезе", где Мартинес грудью скинул мяч на Аугусто, а тот отправил игровой снаряд в сетку!
  • Фол, нарушение
    48'
    Самарджич завалил на газон Аугусто на своей половине поля. Шанс для "Интера".
  • 47'
    В прежних составах команды вернулись на поле, пока без замен!
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 45'
    "Интер" не стал идти в атаку на последних секундах, а решил просто покатать мяч в центре поля.
  • 45'
    И опять Ачерби чуть не привез, сделав передачу точно в ноги сопернику. Повезло, что партнер подстраховал Ачерби.
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    • Фол, нарушение
      45'
      Мхитарян врезался в Перейру, который спустя несколько секунд смог самостоятельно подняться с газона.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавлено к первому тайму.
    • 44'
      Долго готовил свою атаку "Интер", которую неточной передачей запорол Аугусто. 
    • Травма, повреждение
      43'
      Саррага пострадал в борьбе с Паваром, получив удар по голове от соперника. Медицинская бригада сразу же выскочила на поле.
    • 42'
      Димарко навесил с левого фланга на ближнюю штангу, где Чалханоглу пробил головой, но голкипер хозяев отразил удар.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Самарджич!!!
      Вот это гол! Перейра покатил на правый фланг на Самарджича, который низом делал передачу в центр штрафной, но почему-то никто из игроков "Интера" не стал останавливать мяч, и даже Зоммер не двинулся с места, а круглый спокойно закатился в сетку!
    • 39'
      С угла штрафной пробил Димарко, но мяч прошел далеко от ворот "Удинезе"
    • 38'
      Очень медленно играет "Интер". Катают мяч гости, но редко угрожают воротам "Удинезе".
    • 37'
      Дюмфрис ушел на фланге от Кристенсена и навесил на Мартинеса, который сделал скидку под удар Чалханоглу, но мяч до него не дошел.
    • 36'
      Долго "Удинезе" не мог разыграть аут, но как бы не старался Эхизибуэ, все равно не получилось у него сохранить мяч для команды.
    • Фол, нарушение
      34'
      Самарджич отмахнулся и попал в лицо Чалханоглу, но арбитр посчитал, что фол не тянет на карточку.
    • 33'
      Самарджич решил пробить с дальней дистанции, но попал в голову Аугусто.
    • 32'
      Димарко навесил от левого края на дальнюю штангу чужих ворот, где Бийол смог снять верховой мяч, но позволив пробить Мартинесу.
    • Опасный момент
      31'
      Мартинес с левого фланга сделал передачу на линию штрафной, где Чалханоглу первым же касанием мощно пульнул по воротам, но Окойе потащил!
    • 30'
      Еще одна длинная передача верхом пошла в адрес Тюрама, но форвард проводил мяч своими глазами.
    • 29'
      Павар пытался выполнить на дальнюю штангу, но мяч от его ноги покинул пределы поля.
    • Фол, нарушение
      28'
      Барелла сделал классную передачу внутрь штрафной на Тюрама, который развернулся, но подыграл себе рукой.
    • Угловой
      26'
      Эхизибуэ привез угловой у своих ворот, но у "Интера" не получилось организовать какой-то опасный момент после подачи в штрафную.
    • 25'
      Арбитр пытается поторопить вратаря "Удинезе", который, по мнению рефери, слишком долго вводит мяч в игру.
    • 24'
      Чалханоглу с угла штрафной пробил по воротам "Удинезе", но мяч пролетел далеко от цели.
    • Угловой
      23'
      Последовала подача от угла поля в центр штрафной "Удинезе", откуда круглый был выбит игроками "Удинезе". 
    • 22'
      "Интер" отобрал мяч на чужой половине поля, после чего игровой снаряд получил Чалханоглу, который пытался отправить мяч в дальний угол, но заработал лишь угловой.
    • Фол, нарушение
      21'
      Самарджича уложили на газон в центре поля, но хавбек смог быстро вернуться в игру.
    • 20'
      Павар увидел забегание Димарко и верхом направил мяч в сторону своего партнера, который не успел за игровым снарядом.
    • 18'
      Димарко классно прострелил с левого края в центр штрафной, где Тюрам в подкате тянулся к мячу, но там и не смог до него добраться.
    • 17'
      Снова Ачерби ошибся в передаче, но на этот раз мяч ушел в аут.
    • 16'
      "Интер" организовал быструю атаку, в ходе которой Мхитарян покатил под удар Лаутаро, но тот поскользнулся и не смог нанести качественный выстрел.
    • 15'
      Дюмфрис ушел от соперника на правом фланге и навесил на ближнюю штангу, но мяч достался вратарю "Удинезе". 
    • 14'
      Перейра на чужой половине поля перехватил передачу Ачерчи, добрался до штрафной "Интера" и зарядил по воротам, но мяч свалился у него с ноги и улетел на трибуны. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Тюрам грубо сыграл в подкате против Уоалса, а затем стал высказывать свое недовольство арбитру, который назначил штрафной.
    • Угловой
      12'
      Димарко выполнил подачу от угла поля в центр чужой штрафной, но хозяева выбили мяч из своей зоны.
    • 11'
      Димарко отыгрался на фланге с Мхитаряном, после чего ворвался в штрафную площадь и завалился на газон, но все было в рамках правил.
    • 10'
      Камара пытался зацепиться за мяч на чужой половине поля, но не смог выиграть вверх у защитников "Интера",
    • 9'
      Димарко выполнил классный навес в чужую штрафную, гле Мартинес выиграл верховую борьбу и пробил головой, но не попал по воротам.
    • Фол, нарушение
      8'
      Штрафной удар заработал "Интер" на чужой половине поля.
    • 7'
      Длинная верховая передача последовала с левого фланга в адрес Мартинеса, но мяч перелетел через всех игроков и покинул пределы поля.
    • 6'
      Димарко пяткой покатил под удар Дюмфрису, который с линии штрафной решил зарядить по воротам, но выстрел был заблокирован. 
    • 5'
      После активного старта со стороны "Удинезе" гости наконец забрали мяч под свой контроль. Готовит свою первую атаку "Интер".
    • Фол, нарушение
      4'
      Ачерби пошел в подкат, чтобы выбить мяч у соперника, но сам немного пострадал в эпизоде.
    • 3'
      Длинный заброс последовал на левый фланг на Перейру, который не смог зацепиться за мяч.
    • 2'
      Хозяева сразу попытались организовать атаку по левому флангу, однако быстро потеряли мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Интер Милан

    Исход игры
    Удинезе
    2.7% (4)
    Ничья
    10.2% (15)
    Интер Милан
    87.1% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (65)
    Меньше
    45.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (69)
    Нет
    42.5% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    33.3% (49)
    0:2 Интер Милан
    23.8% (35)
    0:1 Интер Милан
    8.2% (12)
    1:3 Интер Милан
    6.8% (10)
    1:1 Ничья
    4.8% (7)
    0:3 Интер Милан
    1.4% (2)
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    Удинезе
    Интер Милан
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