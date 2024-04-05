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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Удинезе
 
Позже
Интер Милан
Удинезе
Интер Милан

История личных встреч

Удинезе
Интер Милан

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
81.8%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

33 матча

24.2%
12.1%
63.7%
8 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

9.1%
57.6%
33.3%
3 победы 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СA
4:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

0.94
1.13

Среднее время на гол

95
80

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.06
1.65

Среднее время на гол

43
54

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.23
Товен Флорьян 5 (1) 0.17
Самарджич Лазар 3 0.1
Перейра Роберто 3 (1) 0.1
Уолас Соуза 2 0.07
Саррага Ойер 2 0.07
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Пайеро Мартин 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.77
Тюрам Маркус 10 0.33
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.3
Димарко Федерико 5 0.17
Фраттези Давиде 4 0.13
Дюмфрис Дензел 3 0.1
Мхитарян Генрих 2 0.07
Арнаутович Марко 2 0.07
Барелла Николо 2 0.07
Санчес Алексис 2 (1) 0.07
Дармиан Маттео 2 0.07
Ачерби Франческо 2 0.07
Биссекк Янн-Аурель 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Перес Неуэн 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Уолас Соуза 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 5 0
Лукка Лоренцо 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Пайеро Мартин 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Камара Ассан 3 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Бийол Яка 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Самарджич Лазар 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 7 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Павар Бенжамен 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Удинезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Интер Милан
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
6% (1)
94% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
2
Удинезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Интер Милан
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

11
37
Удинезе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Интер Милан
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

24
39

Голы по времени матча

Забито

16
33
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
20 Не забивали 16
1
6%
4
12%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
4
25%
6
18%
31-45
5
31%
7
21%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
0
0%
8
24%
76-90

Пропущено

24
7
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
6
25%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
9
38%
0
0%
76-90

Забито

13
38
3 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 15
20 Не забивали 15
1
8%
6
16%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
1
8%
11
29%
31-45
5
38%
4
11%
46-60
3
23%
3
8%
61-75
2
15%
9
24%
76-90

Пропущено

21
9
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
9
43%
1
11%
31-45
1
5%
4
44%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
6
29%
1
11%
76-90

Забито

29
71
12 В 1-м тайме 35
17 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 28
10 Не забивали 1
2
7%
10
14%
1-15
5
17%
8
11%
16-30
5
17%
17
24%
31-45
10
34%
11
15%
46-60
5
17%
8
11%
61-75
2
7%
17
24%
76-90

Пропущено

45
16
24 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 2
22 Не пропускали 12
5
11%
0
0%
1-15
4
9%
3
19%
16-30
15
33%
3
19%
31-45
2
4%
5
31%
46-60
4
9%
4
25%
61-75
15
33%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2
Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Удинезе
Интер Милан

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
4
7 раз 23%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
12
4
2
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
2
13
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
7
23
1.5
21
9
2
28
2.5
11
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
18.
Эмполи
 Заявка 30 6 7 17 22 - 45 25
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    Главный судья: Пиччинини Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 58
    Удинезе 3.4% (2)
    X 6.9% (4)
    Интер Милан 89.7% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Интер Милан
    7.87
    4.80
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    7.05
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    Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан

    Исход игры
    Удинезе
    3.4% (2)
    Ничья
    6.9% (4)
    Интер Милан
    89.7% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (30)
    Меньше
    45.45% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (33)
    Нет
    40% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    43.1% (25)
    0:2 Интер Милан
    27.6% (16)
    0:1 Интер Милан
    10.3% (6)
    1:3 Интер Милан
    5.2% (3)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
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