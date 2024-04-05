Тур: 31. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Пиччинини Марко
Позже
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
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Главный тренер: Индзаги Симоне
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История личных встреч
Удинезе
Интер Милан
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
81.8%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
33 матча
24.2%
12.1%
63.7%
8 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
9.1%
57.6%
33.3%
3 победы 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
0.94
1.13
Среднее время на гол
95
80
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
2.06
1.65
Среднее время на гол
43
54
Всего голов
49
46
Голов в среднем за матч
1.48
1.39
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.23
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.17
|Самарджич Лазар
|3
|0.1
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.1
|Уолас Соуза
|2
|0.07
|Саррага Ойер
|2
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Пайеро Мартин
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.77
|Тюрам Маркус
|10
|0.33
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.3
|Димарко Федерико
|5
|0.17
|Фраттези Давиде
|4
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.1
|Мхитарян Генрих
|2
|0.07
|Арнаутович Марко
|2
|0.07
|Барелла Николо
|2
|0.07
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.07
|Дармиан Маттео
|2
|0.07
|Ачерби Франческо
|2
|0.07
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.07
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|8
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Уолас Соуза
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Лукка Лоренцо
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Пайеро Мартин
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Самарджич Лазар
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|7
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Павар Бенжамен
|4
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Интер Милан
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
6% (1)
94% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
13
2
Удинезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Интер Милан
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
9
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
11
37
Удинезе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Интер Милан
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
24
39
Голы по времени матча
Забито
16
33
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
20 Не забивали 16
1
6%
4
12%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
4
25%
6
18%
31-45
5
31%
7
21%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
0
0%
8
24%
76-90
Пропущено
24
7
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
6
25%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
9
38%
0
0%
76-90
Забито
13
38
3 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 15
20 Не забивали 15
1
8%
6
16%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
1
8%
11
29%
31-45
5
38%
4
11%
46-60
3
23%
3
8%
61-75
2
15%
9
24%
76-90
Пропущено
21
9
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
9
43%
1
11%
31-45
1
5%
4
44%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
6
29%
1
11%
76-90
Забито
29
71
12 В 1-м тайме 35
17 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 28
10 Не забивали 1
2
7%
10
14%
1-15
5
17%
8
11%
16-30
5
17%
17
24%
31-45
10
34%
11
15%
46-60
5
17%
8
11%
61-75
2
7%
17
24%
76-90
Пропущено
45
16
24 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 2
22 Не пропускали 12
5
11%
0
0%
1-15
4
9%
3
19%
16-30
15
33%
3
19%
31-45
2
4%
5
31%
46-60
4
9%
4
25%
61-75
15
33%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2
Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2
Результаты матчей
Удинезе
Интер Милан
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
4
7 раз 23%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
510
124
213
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
213
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
723
219
228
1119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан
Исход игры
Удинезе
3.4% (2)
Ничья
6.9% (4)
Интер Милан
89.7% (52)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (30)
Меньше
45.45% (25)
Обе команды забьют
Да
60% (33)
Нет
40% (22)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
43.1% (25)
0:2 Интер Милан
27.6% (16)
0:1 Интер Милан
10.3% (6)
1:3 Интер Милан
5.2% (3)
1:1 Ничья
5.2% (3)
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