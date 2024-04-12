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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Лацио
4:1
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
7' Гол
Андерсон Фелипе
2:0
14' Гол
Весино Матиас
2:1
16' Гол
Чауна Лум
3:1
35' Гол
Андерсон Фелипе
36' Желтая карточка
Кулибали Лассана
4:1
87' Гол
Исаксен Густав
90'+5

Ход матча

7'
Андерсон Фелипе
1:0
14'
Весино Матиас
2:0
16'
2:1
Чауна Лум
(Маджоре Джулио)
35'
Андерсон Фелипе
(Альберто Луис)
3:1
36'
 
Кулибали Лассана
46'
 
Манолас Костас
Маджоре Джулио
46'
 
Самбья Саломон
Боатенг Жером
46'
 
Ленговски Матеуш
Дзаноли Алессандро
58'
Хюсай Эльсейд
Марушич Адам
 
76'
 
Вайссман Шон
Иквуемеси Чуквубуикем
80'
Педро Родригес
Кастельянос Валентин
 
80'
Катальди Данило
Альберто Луис
 
81'
Ровелла Николо
Весино Матиас
 
84'
Исаксен Густав
Хила Марио
 
85'
 
Мартеджани Агустин
Кандрева Антонио
87'
Исаксен Густав
(Ровелла Николо)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 629 Количество передач 326
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 135
Лацио 95.6% (129)
X 2.2% (3)
Салернитана 2.2% (3)
0
выиграет Лацио, со счетом 2:0
лацио выиграет
Барсaфoбия #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
77
Марушич
Адам
4
Патрик
15
Казале
Николо
34
Хила
Марио
7
Андерсон
Фелипе
5
Весино
Матиас
6
Камада
Даити
29
Лаццари
Мануэль
10
Альберто
Луис
19
Кастельянос
Валентин
56
Костиль
Бенуа
23
Дьомбер
Норберт
5
Боатенг
Жером
98
Пирола
Лоренцо
59
Дзаноли
Алессандро
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
33
Чауна
Лум
87
Кандрева
Антонио
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
Лацио
4-4-1-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.19
Андерсон Фелипе 5 0.16
Альберто Луис 4 0.13
Кастельянос Валентин 4 0.13
Весино Матиас 4 0.13
Дзакканьи Маттиа 4 0.13
Исаксен Густав 3 0.09
Гендузи Маттео 2 0.06
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ровелла Николо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.19
Диа Булайе 4 (1) 0.13
Кастанос Григорис 3 0.09
Чауна Лум 3 0.09
Маджоре Джулио 3 0.09
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Весино Матиас 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Альберто Луис 6 0
Романьоли Алессио 6 0
Катальди Данило 6 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Лаццари Мануэль 3 1
Хила Марио 3 1
Педро Родригес 4 0
Гендузи Маттео 2 1
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Камада Даити 1 0
Казале Николо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Кандрева Антонио 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Пьероцци Никколо 4 0
Ловато Маттео 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Башич Тома 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Самбья Саломон 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Лацио
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Салернитана
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
10
Лацио
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Салернитана
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
21

Упущенные победы

16
10
Лацио
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Салернитана
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

21
21

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
5
29%
29%
3
27%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
2
12%
4
36%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

15
36
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
7%
7
19%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
4
27%
9
25%
31-45
4
27%
5
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
10
28%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
4
19%
6
35%
61-75
2
10%
3
18%
76-90

Пропущено

23
30
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
9%
5
17%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
5
22%
4
13%
46-60
6
26%
3
10%
61-75
4
17%
12
40%
76-90

Забито

38
28
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 9
9 Не забивали 12
7
18%
4
14%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
5
13%
3
11%
31-45
7
18%
7
25%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
7
18%
3
11%
76-90

Пропущено

38
66
15 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 29
3
8%
12
18%
1-15
5
13%
7
11%
16-30
7
18%
13
20%
31-45
9
24%
9
14%
46-60
8
21%
3
5%
61-75
6
16%
22
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3
Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2
Салернитана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2
Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1

Результаты матчей

Лацио
Салернитана

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
12 раз 38%
2
7 раз 22%

Тоталы голов в матче

Лацио
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
8
7
9
1.5
3
13
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
19
13
11
21
1.5
7
25
5
27
2.5
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Лацио
 Заявка 32 15 4 13 41 - 35 49
8.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
16.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
14.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
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Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
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