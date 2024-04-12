Тур: 32. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Зуфферли Лука
4:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолАндерсон Фелипе
2:0
14' ГолВесино Матиас
2:1
16' ГолЧауна Лум
3:1
35' ГолАндерсон Фелипе
36' Желтая карточкаКулибали Лассана
4:1
87' ГолИсаксен Густав
90'+5
Ход матча
7'
1:0
14'
2:0
16'
2:1
35'
3:1
36'
87'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
629 Количество передач 326
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.00 Точный счёт – 2:0
-
-
-
1.33 Победа «Лацио»
-
1.72 ТБ(2,5) голов
-
-
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лацио
Салернитана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.19
|Андерсон Фелипе
|5
|0.16
|Альберто Луис
|4
|0.13
|Кастельянос Валентин
|4
|0.13
|Весино Матиас
|4
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.13
|Исаксен Густав
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2
|0.06
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6 (1)
|0.19
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.13
|Кастанос Григорис
|3
|0.09
|Чауна Лум
|3
|0.09
|Маджоре Джулио
|3
|0.09
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|8
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Весино Матиас
|7
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Альберто Луис
|6
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Педро Родригес
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Патрик
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджоре Джулио
|8
|1
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Кандрева Антонио
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Ловато Маттео
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Чауна Лум
|3
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Салернитана
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
10
Лацио
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Салернитана
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
16
10
Лацио
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Салернитана
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
21
21
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
5
29%
29%
3
27%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
2
12%
4
36%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
15
36
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
7%
7
19%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
4
27%
9
25%
31-45
4
27%
5
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
10
28%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
4
19%
6
35%
61-75
2
10%
3
18%
76-90
Пропущено
23
30
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
9%
5
17%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
5
22%
4
13%
46-60
6
26%
3
10%
61-75
4
17%
12
40%
76-90
Забито
38
28
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 9
9 Не забивали 12
7
18%
4
14%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
5
13%
3
11%
31-45
7
18%
7
25%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
7
18%
3
11%
76-90
Пропущено
38
66
15 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 29
3
8%
12
18%
1-15
5
13%
7
11%
16-30
7
18%
13
20%
31-45
9
24%
9
14%
46-60
8
21%
3
5%
61-75
6
16%
22
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3
Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2
Салернитана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2
Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1
Результаты матчей
Лацио
Салернитана
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
12 раз 38%
2
7 раз 22%
Тоталы голов в матче
Лацио
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
412
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
88
79
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
1913
1121
725
527
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|14.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|15.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|16.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9