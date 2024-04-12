Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Маджоре Джулио получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Маджоре Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Марушич Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Альберто Луис из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Удар от ворот произведет Салернитана

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

44' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Салернитана

41' Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

37' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Кулибали Лассана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Отличный командный гол!

35' Г О О О О Л - Андерсон Фелипе забивает с правой ноги!

35' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Иквуемеси Чуквубуикем получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Иквуемеси Чуквубуикем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Маджоре Джулио пробует нанести удар издали, но Христос Мандас держит все под контролем

29' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кулибали Лассана пробует нанести удар издали, но Христос Мандас держит все под контролем

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Кастельянос Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Ох, нехорошо это выглядит. Боатенг Жером получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

25' Кастельянос Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Боатенг Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.

24' Брадарич Домагой пробует нанести удар издали, но Христос Мандас держит все под контролем

23' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Маджоре Джулио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Салернитана

18' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Маджоре Джулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Г О О О О Л - Весино Матиас забивает ударом с правой ноги!

13' Марушич Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Хорошую попытку сделал Кастельянос Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Весино Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Кандрева Антонио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

7' Фантастический гол, где все сам сделал Андерсон Фелипе

7' Г О О О О Л - Андерсон Фелипе забивает ударом с левой ноги!

6' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мандас Христос взял и забрал мяч на выходе

1' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру